Mnogi se tako zeznu, nemojte i vi: Česta greška za Valentinovo vodi u seksualnu frustraciju

Valentinovo je dan posvećen ljubavi, zajedničkom uživanju i pokazivanju koliko vam je stalo do voljene osobe. No, prema stručnjakinji za seksualno zdravlje i vlasnici Miracle Leaf Wellness centra Agnieszki Kozlowskoj, postoji česta pogreška koju parovi čine, a koja može negativno utjecati na njihov ljubavni život.

Upozorava da bi parovi trebali izbjegavati seks nakon večere.

- Prejedanje ili kasni obroci mogu vas ostaviti umornima i nadutima, što izravno utječe na seksualno raspoloženje i razinu energije - kaže.

Foto: 123RF

- Teški i obilni obroci opterećuju probavni sustav, što može uzrokovati tromost i nelagodu, a bogata ili masna hrana može izazvati nadutost i probavne smetnje, zbog čega se možete osjećati manje samopouzdano - dodala je.

Umjesto toga, preporučuje laganije večere koje će vam pomoći da se osjećate energično, ugodno i sigurno u vlastitom tijelu, pripremajući vas za opuštanje i povezivanje s partnerom. Ako to nije opcija, može pomoći visokokvalitetni probiotički dodatak prehrani koji podržava zdravu probavu i smanjuje osjećaj tromosti nakon obroka.

Ključni savjeti za ugodniju intimnost

Osim prehrane, Agnieszka savjetuje parovima da ne provode previše vremena ležeći nakon večere, jer to može negativno utjecati na opće zdravlje i fizičku spremnost.

- Dugo ležanje može smanjiti cirkulaciju i uzrokovati nelagodu u leđima i kukovima, što može otežati uživanje u intimnim trenucima - napominje.

Upotreba balzama za mišiće ili proizvoda koji poboljšavaju cirkulaciju može ublažiti napetost i nelagodu, a istovremeno može poslužiti i kao dio predigre – masaža partnera može potaknuti cirkulaciju i povećati uzbuđenje.

Alkohol može imati dvojak učinak na ljubavni život

- Mala količina može pomoći u opuštanju, ali prekomjerno konzumiranje može smanjiti libido i otežati uživanje u intimnim trenucima - upozorava Agnieszka.

Foto: Kiuikson

Dodavanje dodataka prehrani koji smanjuju stres ili podržavaju jetru može pomoći u neutraliziranju negativnih učinaka alkohola i osigurati da se osjećate najbolje kada je to najvažnije.

Nemojte čekati do kasno navečer

Za kraj, Agnieszka savjetuje parovima da ne čekaju kasne sate za intimnost.

- Važno je ne odgađati vođenje ljubavi do trenutka kada ste već iscrpljeni. Gradnja seksualne želje tijekom dana – kroz komunikaciju, male geste ili jednostavno osvještavanje vlastitih želja može stvoriti prirodan tijek prema intimnosti kada za to dođe pravo vrijeme - zaključila je, piše The Sun.