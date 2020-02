Mobitel vam je uvijek prazan?Ove tri greške troše bateriju

Nakon kupnje novog uređaja, većina će imati jednu glavnu zamjerku na svoj mobitel - baterija se prebrzo prazni. Razlog je naravno i veličina ekrana smartphoneova koji troši punu energije, česti razgovori, ali i najvažnije - način punjenja baterije. Stručnjaci iz tvrtke koja se bavi proizvodnjom baterija za mobitele Cadex opisali su što šteti vašem mobitelu, odnosno koji to "stresovi" loše djeluju na trajanje baterije i njen životni vijek. Za Tech Insider naveli su najveće greške kod punjenja:

1. Držite mobitel na punjaču cijelu noć

Prema stručnjacima, ostavljanje mobitela ukopčanog u struju iako je on do kraja napunjen je dugoročno jako loše za bateriju. Jednom kad je mobitel postigao razinu od 100 posto napunjenosti, svako malo mora pokrenuti punjenje koje će ga ponovno dovesti do toga. Zbog toga je baterija u stanju visoke pripravnosti, što troši kemijske spojeve unutar nje. Čim se posve napuni, maknite mobitel iz struje.

2. Punite do 100 posto

Foto: Pexels

Ili barem onda kad vam to nije nižno potrebno. Lion baterije ne trebaju biti posve napunjene niti je to poželjno s tehničke strane, jer visoka voltaža djeluje loše na bateriju. Bolje je rješenje ukopčati mobitel nakratko u struju tijekom dana.

3. Jedno dugo punjenje

Ispada da su baterije u našim mobitelima puno sretnije ako ih povremeno punimo tijekom dana, umjesto jedne duge sesije punjenja. Budući da to nije praktično, stručnjaci preporučuju da samo stavite mobitel na punjenje kad god možete.

