Mobiteli mogu prouzročiti akne i druge probleme s kožom lica

Dr. Yannis Alexandrides regiju lica podijelio je u zone kako bi istaknuo različite uzroke pojave akni. Osnivač privatne kirurške prakse tako tvrdi su akne kod odraslih trenutačno najveća svjetska epidemija. Kaže kako se akne najčešće javljaju u području obrva, jagodica i nosa zbog pretjerane proizvodnje ulja. No uzrok bi mogli biti i proizvodi za kosu, loša prehrana, pa čak i korištenje mobitela. Evo njegova pojašnjenja uz podjelu regije lica.

1. Donja polovica lica

Na području vilice, brade i općenito donjeg dijela lica uzročnici pojave akni su različiti. Dr. Alexandrides smatra kako su akne i miteseri ondje uzrokovani hormonalnim poremećajima, a na području oko usta i donje vilice čak ih mogu prouzročiti mobiteli jer omogućuju širenje bakterija licem.

- To može biti posljedica kontakta, ali ne u smislu nastanka akne. Nisam imala takva iskustva i to nije znanstveno dokazano, objašnjava dr. med. Tanja Vrčić, specijalistica dermatovenerologije.

2. Cijelo lice

Uzrok akni koje se pojavljuju na području lica, smatra dr. Alexandrides, leži u okolišnim čimbenicima, lošoj prehrani i bakterijskoj neravnoteži.

3. Čelo

Na području čela uzrok nastanka akni prema britanskom kirurgu su proizvodi za njegu kose. - Ako se šamponi, regeneratori i slični proizvodi cijede po čelu mogu dovesti do iritacija ili alergija, ali opet ne u smislu akni ili da bi akne izbile samo zbog toga, upozorava dr. Vrčić.

Akne su je kronična upalna bolest od koje najčešće obolijevaju mladi u dobi između 12-25 godina, no u posljednje vrijeme uočena je povećana učestalost akne i u zrelijoj životnoj dobi.

- To je bolest koja nastaje kao posljedica međudjelovanja nekoliko uzročnih faktora i to: pojačanog lučenja loja iz lojnih žlijezda, zbog androgene hormonske stimulacije receptora na lojnicama, zbog poremećaja keratinizacije koja dovodi do stvaranja komedona te zbog prisutnosti povećanog broja bakterije Propionibacterium acnes. Posljedica sinergističkog djelovanja gore navedenih faktora je nastanak upalne promjene koja se može manifestirati različitim intenzitetom bolesti, pojasnila je dr. Vrčić navodeći kako liječnici razlikuju više tipova akni, a kod pojedinih pacijenata se mogu preklapati i dva ili više različitih tipova.

- Upalne promjene manifestiraju se klinički kao otvoreni ili zatvoreni komedoni, inflamirane papule, pustule, manji ili veći nodusi ( čvorići) koji u najtežim oblicima konfluiraju u acne conglobata. Najčešće lokalizacije upalnih promjena su lice, prsa i leđa. Nakon izlječenja, na mjestu upale često ćemo naći postupalne eritematozne promjene i hiperpigmentacije ili ožiljke, nastavila je ona pojašnjavajući kako je u liječenju akni najvažniji individualni pristup svakom pacijenti.

- Kod odabira optimalne terapije u obzir moramo uzeti kliničku sliku - dermatološki status, osobnu i obiteljsku anamnezu, opće stanje i eventualne kronične bolesti, sklonost kože stvaranju ožiljaka i promjena pigmentacije, vlastitu percepciju pacijenta i njegov ili njezin psihološki doživljaj akne, utjecaj na svakodnevnu kvalitetu života, mogućnost provođenja dogovorene terapije, lokalizaciju i proširenost promjena te očekivanja i cilj terapije. Terapija akne može biti lokalna ili sistemska, no svakako je dugotrajna i učinci su vidljivi postupno no kontinuirano. Za uspjeh u terapiji akne važan je dogovor i međusobno povjerenje između pacijenta i liječnika, zaključila je.