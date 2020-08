Miris jasmina ublažava tjeskobu i umiruje

Jasmin poboljšava kvalitetu zraka u vašem domu, pomaže kod nesanice i mentalnih problema, poput depresije i tjeskobe, pokazala su istraživanja, pa stručnjaci preporučuju ulje jasmina u spavaćoj sobi

<p>Boravak na otvorenom i svježem zraku, te okruženost biljem mogu imati izuzetno pozitivan utjecaj na naše zdravlje. Iako to ne mora biti jedna biljka, jer one djeluju u sinergiji, postoje neke biljke koje se zaista isplati unijeti u životni prostor. Jedna od tih biljaka je jasmin. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Aromaterapija pomaže i kad ne stignete vježbati</p><p>Jasmin poboljšava kvalitetu zraka u vašem domu, pomaže kod nesanice i mentalnih problema, poput depresije i tjeskobe. Njegove prednosti su izvanredne. Studija objavljena u Journal of Biological Chemistry ukazuje na to da može imati utjecaja na niz zdravstvenih problema. Na primjer, ako ste pod stresom, miris jasmina odagnat će osjećaj panike. </p><p>Istraživanje koje je proveo Hanns Hatt sa sveučilišta Ruhr u Bochumu u Njemačkoj otkrilo je da miris jasmina može pomoći i u ublažavanju anksioznosti. Zapravo je otkrio da se jasmin može smatrati dokazom da aromaterapija ima znanstvenu osnovu. Istražujući, on je promatrao učinak esencijalnih ulja jasmina na miševe i otkrio da mirisi djeluju smirujuće na njih. Dodatna su istraživanja pokazala da tako djeluje i na ljude - smiruje ih. </p><p>To se, vjerojatno, može pripisati kemikaliji poznatoj kao GABA, koja utječe na raspoloženje te aktivira živčane stanice koje ublažavaju anksioznost.</p><p>- Otkrili smo novu klasu modulatora receptora GABA koja se može davati parenteralno i kroz zrak koji udišemo, objasnio je Hatt te dodao kako se s tim mogu povezati promjene u sedaciji, anksioznosti, uzbuđenju i agresiji. </p><p>Prema studiji, miris jasmina u prostoru može imati sljedeće učinke:</p><p>- smanjuje tjeskobu i živčanu napetost</p><p>- potiče dobro raspoloženje</p><p>- poboljšava kognitivne performanse i budnost</p><p>- poboljšava kvalitetu sna</p><p>- uravnotežuje hormone</p><p>- smanjuje burne reakcije i promjene raspoloženja</p><p>- povećava libido. </p><p>Studija je uspoređivala i učinke mirisa jasmina na ublažavanje tjeskobe s učincima lijekova i otkrila da je jasmin pet puta snažniji od određenih lijekova.Nekoliko kapi esencijalnog ulja jasmina moglo bi vam pomoći da bolje zaspite, povećate koncentraciju, ublažite blagu depresiju i tjeskobu i još mnogo toga.Također, pomaže bolju kvalitetu sna, prenosi portal <a href="https://12tomatoes.com/gfl-jasmine-reduces-anxiety/?utm_source=bcglp-gen&utm_medium=social-fb&utm_content=link&utm_campaign=gfl-jasmine-reduces-anxiety">12 Tomatoes. </a> </p>