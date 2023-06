Modna revija mladih kreativaca puna je novih ideja, koristili su i forme napravljene 3D printom

Modna scena probudila se revijom u zagrebačkom hit hotelu, a nove kolekcije predstavili su mladi autori škole Profokus. Inovacija, zanimljive ideje i dinamične intervencije u krojevima bili su glavni momenti prezentacija mladih kreativaca. Inače, među elementima koje su mnogi koristili su i forme napravljene 3D printom, koje kolekcijama daju futuristički predznak.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Marija Šimić napravila je mini kolekciju s naglaskom na slojevitost denima i fluidne krojeve koje je složila na način da evociraju vrijeme devedesetih, tehno partyja i generacije koja je krajem prošlog milenija obožavala futurizam.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Mihaela Štimac Cvetinić inspirira se ženskim tijelom te na jednostavan i efektan način kreira odjeću koja upravo to naglašava. No, ide dalje te uz haljine predstavlja sakoe zanimljive likovnosti. Ukrašava samo jednu stranu, kako bi tom basic komadu dala notu vizualne zabave.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Ja sam na 2. godini, mogli smo birati nešto svoje, stoga sam izabrala žensko tijelo kao temu. Odnosno, to je ilustracija ženskog tijela koja se kroz motive pojavljuje na haljinama i sakou. Osmislila sam i haljinu sa stakalcima, to je moja druga struka, bavim se optikom, stoga sam se inspirirala i tim elementima - izjavila je Mihaela.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Marija Karlović potpisuje kolekciju inspiriranu modnim dark notama, s naglaskom na teksturu i kombinacije prozirnih i punih ploha. Tijelo ovdje dolazi do izražaja kroz dinamične otvore.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Ja sam na programu kostimografije. Moja je kolekcija mračna, muževna, inspirirana bogovima. Željela sam naglasiti muževnost tih bića, ali uz ženski štih - izjavila je Marija. No, ovdje je i jedan ženski model koji prati priču, par djeluje poput likova sa supermoćima, iz neke igre.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Paula Peloza donosi kolekciju kao posvetu - luđačkoj košulji. Smatra da se o mentalnom zdravlju premalo govori te time želi naglasiti da to ne smije biti tabu tema.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Sve je krenulo do crtanja skice, jedne luđačke košulje koju sam onda iskoristila za čitavu kolekciju. Inače, ideja dolazi iz mog životnog iskustva, poznajem dosta ljudi koji su bili hospitalizirani radi mentalnog zdravlja, smatram da ih se ne smije stigmatizirati, to nije sramota, već bismo o tome trebali pričati. Naročito danas, kad živimo u ovako dramatičnom svijetu. Zato sam iskoristila linije te košulje kako bih osmislila kolekciju, no kroz krojeve krenula sam iz formi Srednjeg vijeka i renesanse – izjavila je Paula.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Helena Zelenika obradila je temu žene ratnice te uklopila moćne korzete nastale tehnikom 3D printa.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Obratila sam temu ženske ratnice, no kostimi se baziraju na formama oklopa i Srednjeg vijeka. Koristila sam i 3D print kako bih naglasila tijelo i njegovu dinamiku - izjavila je Helena.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Filipa Pušić napravila je kolekciju od reciklažnih komada trapera, smatra da je denim idealan za taj tip dizajna. No, kako ne bi bio jednostavan i monoton, ukrasila ga je biserima i kristalima.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Mate Brnić voli boje - kolekciju je posvetio jarkoj ružičastoj i limeta nijansi.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Moja su tema bile boje i trendovi, odmah sam znao da želim raditi s fuksijom i limetom. Radio sam nosive stvari, bitna mi je ta komponenta odijevanja. U takvoj odjeći ja vidim snažne žene - komentirao je Mate.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Branka Atletić, ravnateljica Škole Profokus i njezin tim koji je zaslužan za realizaciju kolekcija, ali i samog događaja, bili su sretni što je konačno došlo do finala ovog projekta.

- Ponosni smo što možemo prokazati mlade talente koji imaju potencijala te kako su znanja o povijesti kostima i mode uklopili u vlastiti, moderan izričaj. Smatram da općenito treba podržavati sve oblike kreativnog rada i edukacije - smatra Branka.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Među gostima bila je i modna ekipa - Josip Joško Tešija iz Galerije Kranjčar, modna dizajnerica Loredana Bahorić i agentica Tihana Harapin-Zalepugin.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Marko Šabarić iz Klisaba bio je također na reviji koja je privukla veliki broj gostiju.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Nove kolekcije Profokusa zanimale su i dizajnere Marka Plukavca te Damira Begovića.