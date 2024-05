Dizajnerica Antonija za 24sata: 'Baby Lasagna i ja imamo istu viziju, tabletiće je tražila mama'

Prije Eurosonga sam imala kolekciju 'Not your grandmother's lace' koja govori kako je kod nas bilo puno heklarija, posebice 80ih i 90ih godina, a kad sam vidjela spot Baby Lasagne shvatila sam da on i ja imamo istu viziju, rekla nam je dizajnerica Antonija Bucić, koja mu se odmah i javila u želji da surađuju.

- Nisam očekivala da ću uopće dobiti odgovor, ali nakon pet minuta je stigao. Bila sam pozitivno iznenađena i rekli su mi kako su bili oduševljeni mojim kreacijama - govori nam Bucić.

Mlada dizajnerica iz Selina trenutačno završava diplomski studij, smjer Modni dizajn, a još 2017. godine bila je Miss Zadarske županije. No, ljubav prema stvaralaštvu je prevladala. Za jedan projekt na fakultetu 'Smeće i ja' morala je napraviti kolekciju od otpada pa je svoju upravo napravila od raznih donacija.

- Naša Hrvatska stvarno ima puno lijepe baštine i recimo tabletići su zaista nešto autentično što imamo. Kad sam vidjela koliko ljudi zapravo bacaju hekleraj, odlučila sam to iskoristiti za svoju kolekciju, koja je dobila brojne pohvale. Na jednoj facebook grupi pronašla sam ljude koji su mi rado poklonili sve svoje hekleraje - ispričala nam je Antonija. Za jedan je čak otišla do Karlovca kako bi postao dio njezine kolekcije.

Foto: Privatni album

Na Dori Baby Lasagna se predstavio upravo u odjevnoj kombinaciji koja je nju, kaže, oduševila. Kada je naš predstavnik odlučio raditi s njom, u svoju kolekciju dodala je njegov, kao šesti outfit.

Foto: Privatni album

- Proučavala sam nošnje, napravila sam više skica. Gledala sam kako su tabletiće stavljali na svoje kauče pa sam tu pronašla inspiraciju za crvenu jaknu. Recimo, jastučići koji su na kockice zapravo su motiv naše zastave, a njih sam povezala metalnim ringlama, koje su se nosile 80ih - objasnila nam je. Dodaje kako je nakon 'tirkiznog tepiha' crvena jaknica odjeknula, a brojni se javljaju i traže svoj komad odjeće.

Čipkasta majica, a na glavi rubac inspirirani su istarskom tradicijom, a za nabavku materijala potrudila se i njezina majka.

Malmo: Baby Lasagna na tirkiznom tepihu privukao poglede u outfitu s tabletićem | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Išla je po selu i tražila tko ima heklani komadić kod kuće, a da ga ne koristi. Nismo smjele reći da nam treba za Eurosong - priznaje nam dizajnerica. Kaže kako je bluza i kapuljača istog materijala.

Dizajnerica je ranije na svojim društvenim mrežama otkrila cijeli proces stvaranja njegove odjevne kombinacije. Rezanje, lijepljenje, peglanje, spajanje... Sve je to bio dio procesa.

Foto: Instagram