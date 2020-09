Modro jezero

Modro jezero u blizini Imotskog smatra se jednim od najljepših krških jezera u Hrvatskoj, moglo bi biti najdublje jezero u Europi, a predivne nijanse modre inspirirale su našeg kolegu fotografa

<p>Modro jezero, jezero u blizini Imotskog, smatra se jednim od najljepših krških jezera u Hrvatskoj. Nalazi se ispod klisure na kojoj je utvrda Topana, a u blizini je i Crveno jezero - još jedan prirodni fenomen po kojemu je ovaj kraj poznat. Jezera spadaju u zaštićene spomenike prirode i omiljena su izletišta turista koji posjete Imotsku krajinu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Modro jezero</p><p>Modro jezero posebno je privlačno ljudima koji vole boraviti u netaknutoj prirodi, jer je vrlo pristupačno za posjet. Do njega vode uređene stepenice, pa je to tijekom ljeta jedno od najposjećenijih kupališta u tom kraju. </p><p>No, s vrućim danima Modro jezero pomalo presuši, pa poduzetni stanovnici na njegovom dnu tradicionalno zaigraju nogomet.</p><p> Ljubitelja nogometa ne nedostaje, budući da je jezero u neposrednoj blizini stadiona Gospin dolac, na kojem treniraju i igraju članovi Nogometnog kluba Imotski. </p><p>Inače, ova kraška jama visoka je oko 528 metara, a dubina jezera je oko 281 metar, pa se smatra da bi to moglo biti najdublje jezero u Europi. Stručnjaci vode posebnu brigu o kvaliteti vode i urednosti plaža te okoliša jezera, tako da se u okolici redovno sade i njeguju prikladne mediteranske vrste bilja.</p><p>Također, još od 2018. godine pokrenuta je inicijativa da se to područje zaštiti kod UNESCO-a, kao zaštićeni geopark. </p><p>I uz ova dva jezera veže se legenda o tome kako su nastala nakon propasti Gavanovih dvora, koja se, zapravo, povezuje s nastankom niza jezera. To je priča o oholom bogatašu i njegovoj ženi te njihovoj djeci, koji su svi odreda bili bahati, nemilosrdni prema siromasima i izrazito škrti, uvjereni da će u svom bogatstvu uživati dovijeka.</p><p> Zbog tih zlih osobina stigla ih je božja kazna - Gavanovi dvori bivaju zauvijek uništeni, zemlja ih proguta, a na mjestima gdje su nekad bili nastaju Crveno jezero i Modro jezero.</p><p>Koga god ta priča potakla na razmišljanje o stvarnim vrijednostima u životu, prirodne ljepote Modrog jezera, koje se nerijetko prelijeva u bezbroj nijansi plave boje, mnogima donose spokoj i utjehu u ružnoj svakodnevici.</p>