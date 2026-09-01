Mogu li fileri zamijeniti 300 čučnjeva na dan, kako tvrdi Laura iz 'Gospodina Savršenog'?

Video prilog u kojem Laura Prgomet iz "Gospodina Savršenog" objavljuje da je bila na ugrađivanju filera u guzu te usput obavila "hip-dips" tretman popunjavanja bokova i prijelaza prema stražnjici mnoge će možda navesti da se zapitaju nije li to efikasniji i brži put do savršene stražnjice od mučenja s 300 čučnjeva na dan. Nema sumnje da jest, no pronašli smo i estetske kirurge koji te tretmane ne preporučuju, dijelom zato što ne spadaju u one koji se rade prvenstveno iz medicinskih razloga, a dijelom i zato što nose rizike koji nisu zanemarivi.

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O dostupnim metodama i rizicima pisao je dr. sc. Bruno Cvjetičanin, specijalist plastične kirurgije iz Zavoda za plastičnu kirurgiju KBC-a Zagreb, za liječničke novine u broju 197 iz ožujka 2021. godine. On navodi kako se u estetskoj kirurgiji za oblikovanje stražnjice mogu koristiti silikonski implantati, koji se kirurški ugrađuju, s time da postoje posebno dizajnirani implantati za glutealnu regiju. Druga je mogućnost ugradnja vlastite visceralne masti, koja se liposukcijom uzima s trbuha, bedara, leđa ili bokova i potom kanilama ubrizgava u stražnjicu, a treća ugradnja hijaluronskih filera i biostimulatora, što zapravo spada u nekirurško oblikovanje i povećavanje volumena stražnjice, koje se radi injekcijama. Dr. Cvjetičanin je vrlo oprezan prema prve dvije spomenute metode: silikonski implantati, kaže, nose tipične rizike vezane uz strano tijelo (prije svega serom, upalu i infekciju, a to može zahtijevati ponovnu operaciju), a riječ je o specifičnom dijelu tijela zbog čega implantati mogu stvarati probleme pri sjedenju, sportu i drugim fizičkim aktivnostima. Kad je riječ o ugradnji vlastite masti, te operacije nose rizik od masne embolije, vrlo ozbiljne komplikacije kod koje mast dospije u krvne žile, a posljedice mogu biti vrlo teške - uključujući poremećaje disanja i neurološke komplikacije.

Foto: Instagram/Laura Prgomet

Ove dvije metode, inače, ne primjenjuju se u domaćim klinikama za estetsku kirurgiju, dok su mišljenja o hijaluronskim filerima i biostimulatorima te praksa oko primjene različiti. Neki ih estetski kirurzi primjenjuju i kao sigurnu, nekiruršku metodu oblikovanja stražnjice.

- U našoj klinici ne radimo tu vrstu zahvata, no mogu reći da je riječ o filerima koji su po kemijskom sastavu donekle slični onima koji se koriste na licu, tako da nam materijali i tehnika nisu nepoznati. No ne bih detaljnije komentirao ni jedno ni drugo zato što ih ne radimo - kaže poznati estetski kirurg dr. Dinko Tončić. Kaže kako to inače nisu često traženi zahvati, a odluka da ih ne rade povezana je s činjenicom da je riječ o specifičnom dijelu tijela, kod kojega postoji značajan pritisak jer često dugo sjedimo, pa je i rizik od komplikacija nešto veći.

Foto: Instagram/Laura Prgomet

- Kako to ne spada u zahvate koji su medicinski uvjetovani, tako smo odlučili dati prednost sigurnosti i jednostavno ih ne radimo - kaže dr. Dinko Tončić.

U jednom od intervjua za medije, dr. Mladen Duduković iz Poliklinike Duduković-Kisić navodi kako se, uz hijaluronske filere danas u korekcijama za lica, vrata, dekoltea, nadlaktica, koljena i stražnjice koristi i "Radiesse" - materijal na bazi kalcijeva hidroksiapatita koji, osim volumena, potiče stvaranje vlastitog kolagena, a to pridonosi popravljanju tonusa tkiva na dijelovima tijela na kojima se primjenjuje. Ističe se da je riječ o polutrajnom fileru, čiji rezultati traju oko godinu i pol, a iznimno je važno obratiti se stručnjaku koji ima ozbiljna iskustva u primjeni jer je riječ o materijalu koji se u slučaju problema ne može "rastopiti" kako bi se efekt izgubio, kao što je riječ s hijaluronom. No materijali se spominju kao oni koji se mogu koristiti na spomenutim dijelovima tijela. Nismo uspjeli dobiti potvrdu da ih u toj klinici doista i primjenjuju na stražnjici.

U jednom od razgovora, međutim, u klinici koja se bavi estetskom kirurgijom neslužbeno nas upozoravaju na to da se u videu od kojega smo krenuli spominje da je tretman "guze" obavljen "u salonu", a to upućuje na mogućnost da je riječ o uslugama kozmetičkog salona. U tom slučaju mogla bi biti riječ isključivo o tretmanima u kojima se hijaluronska kiselina nanosi na kožu u obliku seruma, maski, krema ili tretmana hidratacije, a nikako o injekciji hijalurona ili ugradnji filera. Naime, pravilnikom Ministarstva zdravstva izričito se propisuje da ambulanta u kojoj se rade minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila ili botulinum toksina tipa A mora imati doktora medicine s odgovarajućom edukacijom, a specijalizirana ambulanta i liječnika specijalista odgovarajućeg smjera.