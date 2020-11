Provjerite madeže: Rak kože nije rijedak ni zimi, ali se slabije otkriva jer se ne pregledavamo

Vani je hladno i temperature se približavaju minusima, a ljudi su se zabundali i obukli slojevito. Dermatolozi upozoravaju kako upravo u tome leži opasnost da neće primijetiti znakove bolesti

<p>Tijekom zime odjeveni smo u debele slojeve odjeće i koža nam nije često na vidiku, pa stoga rjeđe možemo zamijetiti ako se na njoj nešto promijenilo, piše<a href="https://www.cosmopolitan.com/uk/body/health/a29887790/skin-cancer-winter/"> Cosmopolitan</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ryanu Glossopu melanom je uništio vrat i leđa</p><p>S tim se slaže i dermatologinja dr. <strong>Vesna Lamer </strong>iz klinike Dermatologija Dubrava.</p><p>- Činjenica je da sm zimi debelo odjeveni i rjeđe se gledamo, a ljeti je odjeća oskudnija i koža je izložena ne samo našim pogledima nego i pogledima bližnjih koji nas mogu upozoriti na promjene koje možda nismo zamijetili - kaže dr. Lamer.</p><p>- Obično najveći broj oboljelih od karcinoma kože dijagnosticiramo u proljeće i tijekom ljeta jer su nam tad madeži izloženi, no rak ne miruje zimi. I u zimskim danima mnogima smo dijagnosticirali bolest - tvrdi dermatolog dr. <strong>Adam Friedmann</strong> upozoravajući kako je i dalje važno provjeravati promjene na koži unatoč činjenici da je ona sakrivena ispod slojeva odjeće.</p><p>- Promjene na madežima mogu biti postepene i ne javljaju se odmah nakon izlaganja suncu, pa zato često tijekom zime mnogi ni ne primijete da se nešto zbiva jer ne provjeravaju kožu - nastavlja dr. Friedmann.</p><p>Dr. Lamer pojašnjava da bi samopregled trebao biti rutina bez obzira na godišnje doba te da bi ga trebali primjenjivati svi, bez obzira na životnu dob. Prema podacima Cancer Research UK, stopa učestalosti raka melanoma kože porasla je za više od trećine (35%) kod žena od 2004. godine, a to povezuju s povećanim brojem putovanja u inozemstvo na odmor.</p><p>U Hrvatskoj se već više godina bilježi kontinuirani porast novooboljelih od melanoma, a podaci Registra za rak pokazuju kako je u 2016. godini broj novooboljelih porastao na 800 novooboljelih, što je čak 23 posto više u odnosu na godinu ranije. To znači da se svakog dana s dijagnozom melanoma susreće više od dvoje ljudi u Hrvatskoj.</p><h2>Jednostavno rješenje</h2><p>- Preporučujem brzi zimski samopregled ispred ogledala nakon tuširanja. Temeljito pregledajte kožu i obratite pažnju na bilo što novo ili drugačije. Potražite sve što se ističe od ostalih madeža, mijenja oblik ili boju. Ukratko, sve što izgleda znatno drugačije - savjetuje dr. Friedmann.</p><p>Kaže da je samopregled najbolje napraviti početkom mjeseca, a zatim opet šest i dvanaest tjedana poslije ako vjerujete da imate visok rizik od razvoja bolesti.</p><p>Ako niste u rizičnoj skupini, dovoljno je pregledati se jedanput ili dvaput tijekom zimskih mjeseci. Iako je jedan od najčešćih karcinoma na svijetu, ako se rano prepozna, lako se liječi. Zato stavite u svoj kalendar podsjetnik na važne samopreglede, uključujući i pregled kože.</p><p>Dr. Lamer kaže da samopregled treba izgledati tako da se potpuno svučete i stanete pred ogledalo pritom koristeći manje priručno ogledalo kako biste vidjeli i dijelove kože koji vam nisu dostupni.</p><p>- Bez obzira na doba godine, naša preporuka je jedanput u tri mjeseca stati gol pred veliko ogledalo i uz pomoć drugog ručnog ogledala pregledati kožu cijelog tijela. Puno pomaže i mobitel kojim se može fotografirati leđa i stražnjicu te noge i tako u svakom trenutku znate što imate na tijelu i mijenja li se to tijekom vremena - savjetuje dr. Lamer ističući kako posebnu pažnju valja obratiti na promjene na madežima, bez obzira je li riječ o promjeni boje ili veličine.</p><p>- Također, svi stariji od 40 godina posebno bi trebali pripaziti na pojavu novih madeža na tijelu te njihov izgled ili drugih promjena na koži. Osobito je važno pripaziti na ranice ili kraste koje ne prolaze tijekom šest tjedana. Sve su to alarmi za hitan posjet liječniku - zaključila je ona.</p>