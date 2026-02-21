Moj dečko dobio je na lutriji na našem prvom spoju, pijani smo otišli na odmor u Španjolskoj

Prvi spoj zna ispasti neugodno, ali za jedan mladi par pretvorio se u prvi zajednički odmor, nakon što su osvojili 5000 funti na lutriji (oko 5717 eura) i otputovali u Benidorm, u Španjolskoj. Naime Paige Howlett i John Thompson (36) otišli su na svoj prvi spoj u pub, nakon što su ih zajednički prijatelji upoznali u studenom 2025. godine. Tijekom prvog spoja, oboje su se šalili kako će otići na zajednički odmor ako John dobije na lutriji, koju je kupio toga dana, piše The Sun.

Kad su već popili nekoliko pića, Johna je nazvala mama i oduševljeno mu rekla da je osvojio 5000 funti (oko 5717 eura), nakon što je na Facebooku objavljen dobitni broj i uvjerila se da je u pitanju dobitak. Čini se da je sreća tog dana baš bila na njihovoj strani, jer je Paige potom sjela za fruit poker automat i osvojila jack pot, zaradivši 170 funti, ili oko 194 eura. Kako je on spomenuo odmor, ona je rekla a će to biti za taksi do zračne luke Newcastle.

Foto: lazybeear

John i Paige šalili su se da će zajedno na put ako on dobije na lutriji

Sjeli su u taksi i iz automobila rezervirali aviokartu za Benidorm po cijeni od 500 futi, ili oko 571 euro i smještaj u hotelu u Španjolskoj. Odsjeli su pet dana u popularnoj destinaciji Costa Blanca i zaljubili se, pa je John po povratku u Middlesbrough, u Sjevernom Yorkshireu, i 'službeno' zamolio Paige da mu bude djevojka i ona je pristala.

Ne sluteći što će se dogoditi, njih dvoje su zapravo već ranije rezervirali hotel za tu noć, jer oboje žive kod kuće s roditeljima, a željeli su večer provesti zajedno. Tako su na bili spremni za put, iako ga nisu planirali.

- Sve što sam imala bio je kofer s pidžamom i odjećom za sljedeći dan. Rekla sam da imam putovnicu u koferu, a John je rekao da ima putovnicu u torbi – ispričala je Paige.

- Bili smo jako pijani, smijali smo se tijekom cijelog leta i tijekom vožnje kroz zračnu luku. Čak smo morali popiti kavu da se otrijeznimo. Probudili smo se na aerodromu u Alicanteu. Bili smo još jako pijani kad smo stigli na destinaciju. Samo smo sjedili oko bazena i bilo je stvarno vruće. On je sjedio u trenirci, a ja u vunenom dvodijelnom kombinezonu. Otišli smo u sobu i kupili odjeću, igrali bingo i ostali u blizini, obilazeći barove – ispričala je Page. Ubrzo su shvatili da su zaljubljeni, pa su čak htjeli ostati duže na svom romantičnom putovanju, no morali su se vratiti kući zbog poslovnih obveza.

Paige je rekla da im je putovanje pomoglo da se zbliže, jer su morali vjerovati jedno drugom, iako im je ovo bio tek prvi spoj. Ona je objavila i video snimku s njihove zajedničke avanture na prvom spoju, s opisom: „Kad se vaš prvi spoj pretvori u vaš prvi zajednički odmor.“ Pojasnila je kako je John rekao da ako te večeri osvoji lutriju idu direktno na aerodrom.

- Tako smo i učinili... Bez odjeće, imali smo samo jedno drugo i puno gromoglasnog smijeha. Ne znam bih li to učinila da sam bila trijezna. To je ludo, on inače nije baš toliko spontan, a mislim da ni ja nisam, ispričala je Paige. Dodala je da je problem bilo i to što Johna ranije nije dobro poznavala, iako joj nije bio nepoznat.

- Rizik je otići na odmor s nekim koga ne poznaješ dobro, a zatim se i zaljubiti tijekom odmora. No, ne postoji način da nekoga upoznate kao što je taj kad ste jedno s drugim u takvom okruženju. Velika je stvar otići u stranu zemlju s nekim koga si tek upoznao, jednostavno morate vjerovati jedno drugom - rekla je. Štoviše, kad su se vratili i kad ju je John direktno pitao da mu bude djevojka, osjećali su kao da je to najprirodnija stvar na svijetu.

Foto: sasint

Iako se tome nisu nadali - John je osvojio dobitak i otputovali su

- Netko je komentirao video rekavši 'dvije duše jedan ritam', i to smo doslovno nas dvoje. Nikad nisam upoznala nikoga tko je toliko sličan meni po karakteru, to je ludo – priča Paige. Kaže da su se toliko zajedno smijali da su ih boljela rebra.

- Bilo je sjajno i bilo nam je 100 posto suđeno. Ne bih promijenila ni jednu sitnicu – kazala je.

Otkad se vratio iz Benidorma, John je u vlastitom smještaju, a rezervirali su i još jedan odmor, otkrila je djevojka.

- Kad smo se vratili, želio sam da i službeno bude moja djevojka, a Paige kaže da joj je to bio najzanimljiviji spoj u njezinom životu. Kao par, vratit će se u Benidorm u ožujku - rekao je John. Zanimljivo je da su oboje već bili tamo, ali s prijateljima i mislili su da više nikad neće ići, no nakon što su bili zajedno, jedva čekaju da se vrate.

Među komentarima videa koji je Paige objavila ima onih koji kažu kako su neki susreti zapisani u zvijezdama.