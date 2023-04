'Moj muškarac je čak 14 godina mlađi od mene: U početku me to brinulo, ali sve je u zrelosti'

'Moja prijateljica je bila s mlađim muškarcem i čim je napunila 50, on ju je ostavio', 'Mislim da u tome nema ništa loše osim ako se time ne razmećeš u javnosti', 'Nije li to kao da spavaš sa svojim sinom?' - ovo su komentari ljudi kada im žena kaže da je dečko mlađi od nje.

Zašto još uvijek postoji stigma o starijoj ženi koja je u vezi s mlađim muškarcem?

Kao netko tko je samac jako dugo, i tko je prihvatio da joj se 'to' možda nikada neće dogoditi, a 'to' podrazumijeva ponovno zaljubljivanje, partnerstvo ili djecu... Uvijek je bila jedna od onih žena koje su mislile ako im se 'to' dogodi, super, a ako ne, i to je sasvim u redu.

Bila je sama punih šest godina. Cijelo vrijeme je mislila na svog bivšeg. Bila je tako zaljubljena u njega. Imali su tako jaku vezu da je bila uvjerena da joj je to zadnja i jedina prilika za partnerstvo.

Tijekom zadnjih šest godina pokušavala je izlaziti i jeste, iako neuspješno.

Pokušala je i imati seks nekoliko puta, i jeste, iako je bilo nezadovoljavajuće. Stvar je u tome što nikad nije imala svoj tip muškarca i rijetko ima pravila za dečke s kojima izlazi.

Voljela je svakakve muškarce, pa se pitala zašto nekoga odbacivati...

Bila je s vojnicima, glazbenicima, glumcima, odvjetnicima i barem s jednim učiteljem, s dečkima druge etničke pripadnosti, podrijetla, kulture...

Međutim, nikad nije izlazila s nikim mnogo mlađim od sebe. Nije da je protiv toga - samo joj se to nikada nije dogodilo i nikad je nije privlačio netko mlađi.

Sve se promijenilo kada je upoznala Davida. Poznavala ga je dok je radila u jednom butiku u gradu. Ondje bi često kupovao, sam ili s djevojkom. Uvijek je mislila da je zgodan i da nikad nije pomišljala da će ikada napustiti dugogodišnju vezu u kojoj je bio. On i djevojka su joj djelovali sretno i ljupko. Ali to je nije spriječilo da dobije 'leptiriće' i malo bezazleno koketira s njim, kad god bi se pojavio. Onda je saznala da je David ostavio djevojku s kojom živi i da je samac. Lagala bi kad bi rekla da nije bila uzbuđena kada je to čula, iako je mlađi 14 godina od nje.

Iako ona ne izgleda starije od njega, kao što i on izgleda dosta ozbiljnije i zrelije za svoje godine... U tom smislu susreću se na sredini. Iako kaže, da ne bi trebala biti toliko zabrinuta kako to izgleda, ali iskreno, priznaje da joj je važno. Kako god drugi to nazvali - netko može misliti da se radi o taštini, ili da je to stvar ega, ona samo ne želi izgledati kao 'puma'.

Bilo kako bilo, David je jednog dana došao u butik. Rekao joj je da su se on i njegova djevojka razišli i predložio joj da bi jednom trebali otići na piće. Razmijenili su e-mail adrese i povremeno ostali u kontaktu, ali nikad ju nije formalno pozvao van.

Jednog dana nakon što su se sreli na ulici, dobila je e-mail od njega s pitanjem što radi u subotu navečer. Odveo ju je u divan francuski restoran i bio je vrlo pažljiv. Čak je i rezervirao mjesto, nešto što njezin bivši nije učinio godinama. Na prvom spoju pitala ga je koliko ima godina, a kad joj je rekao, skoro se ugušila vinom. Pitala ga je zna li on koliko ona ima godina, na što je on odgovorio da su starije žene zgodne...

Njezina početna briga bila je razlika u godinama. Pitala se kako se uopće mogla spetljati s nekim tko je mlađi od nje. Nije to mogla zamisliti. Iako je kemija bila ogromna, nije bila sigurna da u njoj ima budućnosti.

Dok je pričala svojim prijateljicama o njemu, neke bi ju ismijavale. No, jedna od njih ima 51 godinu, a njezin suprug ima 40. Imaju nevjerojatan odnos i on ju obožava. Prijateljičin savjet je bio da ne računa koliko on ima godina, kao i da ne razmišlja o stvarima poput toga kad on bude imao toliko godina da će ona imati toliko i toliko... jer će joj to samo svoriti nepotreban nered u glavi... Dobra poanta, složila se s prijateljicom.

Što ga je više poznavala, to joj se sve više sviđao, kao osoba. Bilo je lako s njim razgovarati. Slušao je, za razliku od bilo koga s kim je ikada izlazila. Bio je prisutan, privržen i pametan. Brojevi su počeli odmicati u njezinoj glavi i počela je biti u stanju samo vidjeti 'čovjeka' pored sebe. Ipak, nije si mogla pomoći pretraživanju po Googleu - 'vodič za starije žene, mlađe muškarce' i mnoštvu informacija koje su dolazile s tim.

Tabele, studije i statistike na stranu - sve je u tome kako pristupate životu - sve je u vašim stavovima, vašoj emocionalnoj snazi i vašoj zrelosti. Kompatibilnost i komunikacija su ključni, donosi YourTango.

Njezin muškarac - oko desetljeća mlađi od nje - je pun poštovanja, pun podrške i zreliji, za razliku od njezinog bivšeg, koji je bio njenih godina. Pažljiv je, ljubazan i velikodušan. Očarana je njime i uopće je više ne zanima razlika u godinama. Zapravo, preboljela je to prilično brzo i sada je tu - samo dvoje povezanih, koji također imaju i neobičan, nevjerojatan seks koji ih oduševljava. Dakle, 'to' je 'to'...

