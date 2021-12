Moja srodna duša umrla je na Božić s 30 godina dok se igrao Lego kockicama sa svojom nećakinjom i nećakom, a doktori mi još ne mogu reći zašto, priča Danielle Chapman. Prije sedam godina ponovno se povezala sa svojom ljubavi iz djetinjstva, nakon čega je uslijedila tragedija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svježe je izašla iz teške veze i borila se s depresijom, nije željela upoznati nekog novog, ali onda se pojavio Josh. Par se jako zaljubio jedno u drugo te su nakon četiri mjeseca veze počeli zajedno živjeti. Do kolovoza 2019. vjenčali su se i ubrzo počeli pokušavati dobiti bebu. Danielle nije mogla biti sretnija, ali njezin se svijet naglo raspao kada se na Božić prošle godine Josh srušio. Unatoč očajničkim pokušajima njegove obitelji i bolničara da ga spase, preminuo je u bolnici Wrexham Maelor. Liječnici su bili zbunjeni zbog čega je naizgled zdrav 30-godišnjak, koji je bio fizički spreman, jedva pio alkohol i nikada nije pušio, tako iznenada preminuo.

Danielle, prodajna pomoćnica iz Sjevernog Walesa, slomljena srca, kaže kako su Josha svi voljeli.

- Unatoč svojoj tuzi, osjećam se blagoslovljeno što smo to vrijeme dijelili zajedno - rekla je.

Par se poznaje od djetinjstva, ali su izgubili vezu i ponovno se sreli kada je Danielle imala 24 godine.

- Zaista smo bili različiti - dodala je.

Josh je bio tih i introvertiran; bio je sretan u vlastitom društvu, a ona voli tulumariti i vrlo je društvena. Ali kad je upoznala Josha, prolazila je kroz loše razdoblje. Izašla je iz jako teške veze i bila je depresivna.

- Josh mi je spasio život, uvijek sam to govorila. Ne bih bila ovdje bez njega. Bili smo srodne duše. Savršeno smo se razumjeli. Imali smo i isti smisao za humor koji nitko drugi zapravo nije razumio - ispričala je djevojka.

Četiri mjeseca nakon, par se preselio i počeo živjeti zajedno, blizu Daniellinih roditelja, Nannette i Paula, te Joshovih roditelja Ann i Johna. Prisjeća se kako Joshu nije padalo vjenčanje na pamet, ali ona se voljela šaliti kako mu je davala nagovještaje. Čak je napisala svoju veličinu prstena na papir i zalijepila ju na hladnjak.

Otišli su na odmor u Meksiko i Josh je planirao zaprositi, ali onda je njihov mačak kod kuće nestao, a mama im je slala poruke da ga nigdje ne može pronaći. Josh je bio pod stresom, njegov veliki trenutak za prosidbu bio je gotovo uništen jer je bio zabrinut za mačku. Na kraju se mačak pojavio živ i zdrav te ju je Josh zaprosio, klečeći na jednom koljenu, na plaži, u pratnji saksofona.

- Bilo je tako romantično. Josh je volio Oasis, a imali smo gudački kvartet koji je svirao 'Whatever' dok sam hodala do oltara na dan našeg vjenčanja - ispričala je Danielle. Par se smirio uživajući u bračnom životu, i odlučio zasnovati obitelj. Danielle kaže kako je Josh jako naporno radio, bio je postavljen za glavnog direktora IT tvrtke. Bio je izuzetno skroman i jednostavan, a toliko je želio biti uspješan da bi se brinuo o njoj.

- Kupovao mi je parfeme i male poklone. Jednog dana kada sam se vratila kući s posla, ispod jastuka me čekao novi telefon. Ali sam se brinula da previše radi i da je bio pod stresom - dodaje Danielle.

Iznenadni kolaps dogodio se uskoro. Par se veselio prošlom Božiću kao prilici za opuštanje. Rano na božićno jutro, Josh ju je probudio, skačući po krevetu kao dijete. Bio je dobro raspoložen. Kasnije to jutro, on je otišao vidjeti svoje roditelje, a ona je ostala kod kuće, pripremajući božićnu večeru za svoje roditelje. Planirao je jesti sa svojom obitelji prije nego što se popodne vrati kući. Josh je bio pravi šaljivdžija; kupio je vreću ugljena za jednu od svojih nećakinja, uvijek je volio nasmijavati ljude.

- Dok sam pripremala večeru, nazvao je njegov nećak i rekao da se Josh srušio u kući svojih roditelja, a ja sam samo pomislila da je to samo još jedna šala. Tada sam čula sav metež i shvatila da je ozbiljno. Josh je bio položen na pod, bez svijesti. Njegova mama mi je rekla da je bio sasvim dobro, pomagao je svojoj nećakinji i nećaku s Lego kockicama. Samo se srušio, iznenada, bez ikakvog razloga - ispričala je Danielle. Josh je hitno prevezen u bolnicu, ali je ubrzo nakon toga proglašen mrtvim.

Danielle kaže kako su liječnici bili zbunjeni.

- Josh nije pio, pušio niti uzimao droge. Živio je zdravo, bio je mlad i u formi. Bili smo u apsolutnom šoku - dodaje Danielle. Testovi u veljači potvrdili su da je Josh umro od SADS-a - sindroma iznenadne aritmičke smrti. Bilo je jako frustrirajuće. Željela je čvrste odgovore. Ali morala je prihvatiti da ih nikada neće dobiti, piše The Sun.

- Krajem veljače bio je Joshov sprovod. Svirali smo njegove omiljene pjesme grupe Oasis i uspjela sam pročitati hvalospjev. Tako je teško, ali moram živjeti svoj život za njega, dugujem mu da napravim stvari koje nismo mogli zajedno - ističe supruga. Danielle se bacila na vježbanje kako bi se izborila sa svojom tugom.

- Samo zahvaljujem sretnim zvijezdama što je on mene odabrao jer neki ljudi cijeli život ne upoznaju i ne podijele ljubav koju smo mi imali. Moram očuvati sjećanje na njega i učiniti ga ponosnim - dodala je za kraj Danielle.