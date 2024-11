Moj partner je monogaman, ja nisam - evo kako funkcioniramo

Amerikanka Fernanda Fabian (30) je nemonogamna, dok je njen šestogodišnji partner monogaman, no pronašli su način na koji njihova veza dobro funkcionira. No, Fabian je spremna prekinuti njihovu vezu na neko vrijeme ako oboje smatraju da je to potrebno.

Foto: 123RF

- Moj partner je monogaman, dok sam ja nemonogamna. Naučila sam da obje osobe ne moraju biti monogamne ili nemonogamne da bi veza funkcionirala - izjavila je Fabian za podcast "Polycurious".

- Upoznala sam svog partnera, Setha, na festivalu Burning Man 2018. Bili smo u istom kampu s oko 120 ljudi. Jedne smo večeri uz glazbu ostali dugo razgovarati te smo odmah 'kliknuli'. Čak su njegovi prijatelji mislili da smo skupa od prije jer smo se tako dobro slagali od samog početka - ispričala je Fernanda.

Odmah mu je rekla za nemonogamiju

- Druge večeri nakon što smo se sreli u Burning Manu, rekla sam Sethu da nisam monogamna. Rekla sam mu da imam prijatelje koji nisu monogamni i da me zanima otvorena veza. Rekao je da bi mogao biti otvoren za otvorenu vezu. Kad je to rekao, mislila sam da je rekao da će također biti otvoren i na svojoj strani, no on je mislio samo za mene - izjavila je.

Nakon Burning Mana, svatko je otišao na svoju stranu - on doma u San Francisco, a ona u New York, ali su ostali u kontaktu.

- Dva tjedna kasnije došao me posjetiti, a dva tjedna nakon toga ja sam otišla k njemu. Imali smo vezu na daljinu devet mjeseci prije nego što se Seth preselio u New York 2019. Otprilike mjesec dana nakon toga, pitao me želim li mu biti djevojka. Mislila sam da je slatko što je pitao, odmah sam pristala - izjavila je.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Shvatila je da za njega biti njegova djevojka znači biti samo s njim u vezi. Pa ga je upitala znači li to da ona ne smije imati seks s drugim ljudima, na što je on rekao da ne smije - želi ekskluzivnu vezu.

No, ubrzo se predomislio.

- Otprilike šest mjeseci nakon veze, rekao mi je konačno da mu je u redu da imam seks s drugim ljudima, ali samo s ljudima s kojima sam već imala seks prije nego što sam ga upoznala, samo s ljudima koji imaju partnera i samo kad je on daleko. Nakon nešto više od godinu dana veze, došli smo do moje idealne situacije da mogu češće izlaziti s kim god želim. Počela sam ići na spojeve jednom mjesečno, zatim jednom svakih nekoliko tjedana. Sada imam slobodu, ali ipak ćemo popričati ako treba - dodala je.

Prvi put kad je otišla na spoj s nekim drugim, vidjela je da je Seth ljubomoran i da mu je teško. Vraćala bi se kući sa željom da se poveže s njim ili da mu kaže koliko joj on znači.

- Ali Sethu je bilo čudno što sam se željela povezati s njim nakon spoja i isprva bih se ponašala pomalo distancirano. Kad smo razgovarali o tome, rekao je da mu je trebalo više vremena da prestane razmišljat o tome da sam se upravo vratila sa spoja s nekim drugim - navela je.

Imaju sustav po kojemu on ništa ne pita kad je riječ o njezinim spojevima.

Foto: Lifestock

- Iako on zna da sam bila na spoju, ja ne otkrivam detalje o tome i povremeno se pretvaram da se to nije dogodilo. Ali ako poznaje osobu s kojom izlazim, uvijek je bio spreman dozvoliti joj da dođe na neki događaj ili čak prisustvovati događaju za koji zna da će doći. Možda neću reći mnogo o svojim spojevima, ali lijepo je što je on otvoren za upoznavanje ljudi s kojima izlazim - dodaje Fernanda.

Moj partner ima opciju da bude nemonogaman ako želi

Seth nije zainteresiran za romantičnu ili seksualnu vezu ni s kim drugim i nije bio u proteklih šest godina veze, ali ima opciju da to učini ako ikada poželi.

- Dok se ja osjećam punom energije kada sam s drugim ljudima, Seth je introvert koji se osjeća punim energije kada je sam. Mislim da je njegova zatvorenost razlog zašto se slaže s našom dinamikom. Kad se vratim nakon druženja s drugima, oboje se osjećamo puni energije i spremni za ponovno povezivanje - navodi.

Odlučila je podijeliti dinamiku veze s maminom stranom obitelji.

- Mojoj mami se sviđa Seth i ne želi da narušim našu vezu viđanjem drugih ljudi. No, tati nisam govorila o detaljima naše veze sve do nedavno, ne iz straha ili prosuđivanja, već zato što seks i veze nisu bile teme o kojima sam ikada prije razgovarala s njim. Iako sam nemonogamna, postoje privremena razdoblja, obično oko četiri mjeseca, kada sam monogamna - otkriva.

To što sam nemonogamna omogućuje joj da osjeća privlačnost i povezanost s nekom osobom i da teži tome.

- Ali privlačnost i povezanost s drugima ne događaju se uvijek i ponekad želim svoju energiju usmjeriti na stvari koje nisu izlasci. Iako ne bih željela zauvijek prekinuti našu vezu ako, iz bilo kojeg razloga, odlučimo da nemonogamija više nije u redu, uvijek postoji mogućnost da popričamo - i ako moramo, prekinemo na neko vrijeme - zaključila je, piše aol.com.