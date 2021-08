Steve je imao 16 godina kada je izgubio nevinost s prijateljicom od mame, dvadeset godina starijom od njega. Ovo je njegova priča:

POGLEDAJTE VIDEO: Velike promjene u seksu

U to vrijeme osjećao sam se sretnim zbog toga, a tek kada sam o tome razgovarao s psihologom više od trideset godina kasnije, shvatio sam učinak koji je to imalo na moj život.

Bilo je oko dva sata ujutro i upravo sam zaspao u vreći za spavanje u dnevnoj sobi, okružen ostacima sa zabave, kad je Jane nijemo ušla u sobu, otkopčala mi vreću za spavanje i uvukla se u nju pored mene.

Imao sam 16 godina i iako to nije bio prvi put da sam bio pijan, to je ipak bila relativno nova pojava.

Možda je to bio utjecaj pića, ali nisam bio toliko šokiran kad me počela strastveno ljubiti, unatoč mojoj mladosti, uvijek sam imao osjećaj da ju privlačim.

Mislio sam da sam zreo za svoje godine, a Jane je bila samohrana majka; sitna, privlačna i poprilično mladenačkog izgleda iako je imala 36 godina. Uvijek mi je posvećivala mnogo pažnje.

Zabava je zapravo bila 16. rođendan mog prijatelja na kojem je bilo jako puno alkohola.

I ja sam prije tri mjeseca napunio 16 godina. Još nisam bio dovoljno star da legalno popijem piće, a te sam noći izgubio nevinost s puno starijom partnericom. I moram napomenuti, s velikom željom sa svoje strane.

I bilo je super. Ne poput neugodnog petljanja koje sam do tada imao s djevojkama mojih godina, već onakav seks kakav sam zamišljao na temelju gledanja porno filmova. 'Sve' smo probali, misleći na sve što sam tad znao o seksu.

I nije mi se činilo samo kao seks, činilo mi se kao da vodimo ljubav. Kao da sam doista bio zaljubljen u ovu ženu, i ona u mene. Žena od 36 godina i dječak od 16 godina.

Sljedećeg jutra kad sam se probudio s mamurlukom, bio sam sam u vreći za spavanje.

Svi smo se okupili na doručku i Jane se prema meni ponašala kao i uvijek - prijateljski, ali iz pozicije roditelja mojeg prijatelja. Možda malo šutljivije i manje prijateljski nego inače.

Odmah sam znao da nikada nikome neću moći reći o tome što se među nama dogodilo - to je tajna koju sam morao skrivati i odigrati svoju ulogu u održavanju normalnih odnosa.

Ali, onda opet smo imali seks. Zapravo, nekoliko puta. I uvijek, očito, u tajnosti.

Gledajući unatrag, mislim da Jane nije palila činjenica da smo imali tajni seks, već da se iskreno bojala da će ju netko uloviti u tome. Ali svidjelo mi se. Osjećao sam se kao da uspješno skrivam nešto što uopće ne bih smio raditi.

S vremenom sam također shvatio da mi se sviđa gotovo transakcijska priroda seksa koji smo imali.

Nije bilo potrebno pridavati pozornost Jane ili se odnositi prema njoj na poseban način - zapravo je to bilo potpuno neželjeno, jer smo se i dalje pretvarali.

I tako za razliku od drugih djevojaka koje sam imao i koje su htjele moje vrijeme i pažnju, Jane je samo htjela imati sjajan seks sa mnom, a onda bih se otišao družiti se sa svojim prijateljima i pretvarati da se to nikada nije dogodilo - uz njezin blagoslov.

Nekim muškarcima to bi moglo zvučati savršeno - a 16-godišnjem klincu, koji je bio u školi i učio voziti, zasigurno je bilo privlačno imati ovu duboku mračnu tajnu - iako sam izgarao iznutra od želje da podijelim tajnu sa svojim prijateljima.

Zatim se nakon otprilike šest mjeseci Jane počela viđati s nekim, što je naravno imala pravo učiniti kao usamljena samohrana majka. I bio sam shrvan.

Naravno da sam mislio da sam zaljubljen u nju, i nisam mogao razumjeti zašto se naš aranžman ne može nastaviti, pa... zauvijek.

Nikada nismo imali iskreni razgovor o tome što se događalo među nema. Ona se jednostavno povukla - nije me više vozila doma nakon što sam proveo popodne kod nje družeći se s njezinim sinom.

Morao sam patiti u tišini i uglavnom sam to činio, osim što sam se jednom drugom prilikom užasno napio na drugoj kućnoj zabavi (još uvijek malodobnoj) i odvratno zlostavljao njezinog novog dečka. Sad kad gledam unatrag, u biti je čovjek bio drag, i potpuno zbunjen mojim ponašanjem.

Nakon prvih nekoliko godina tijekom kojih sam joj zamjerao za njezino ponašanje, na našu avanturu sam gledao sa sjetom, smatrajući ju bezazlenom, svojevrsnim obredom prijelaza iz dječaka u muškarca.

Ali onda sam jednog dana na terapiji psihologu ispričao o tome što se sve dogodilo s Jane. Tada smo već godinu dana radili zajedno na mojoj tjeskobi, depresiji, zlouporabi opojnih droga i nedostatku samopoštovanja.

Nikad prije mu to nisam spomenuo, a iskreno govoreći, bilo je dosta obiteljskih trauma i situacija u djetinjstvu koje je trebalo prvo proći.

Sjećam se da mi je rekao: 'Kako bi se osjećao da je u pitanju tvoj 16-godišnji sin i 36-godišnja žena?'

A kako sam u to vrijeme imao sina koji je tada imao 16 godina - što je ona dobro znala - bio sam šokiran pitanjem i shvaćanjem što se zapravo dogodilo - koliko je to bilo neprihvatljivo. Moj sin je bio tek dječak. Da, ubrzano je postajao mladić, ali je u emocionalnom smislu i dalje bio dječak. U formativnom smislu.

Shvatio sam da sam i ja bio.

Danas, s 46 godina, razveden i s nizom loših odnosa i ovisnosti iza sebe, shvaćam kako život funkcionira, na neki način na koji prije 30 godina nisam bio sposoban.

Također sam shvatio da je moj odnos prema seksu godinama bio jako podijeljen. Seks je bio roba za kojom sam žudio, a ne produbljivanje ljubavnog odnosa kojeg sam imao. Čin seksa sam doživljavao kao ljubav. Nisam mislio da seks treba pravu intimnost i vezu, samo mjesto i voljnog partnera.

Također sam na seks gledao kao na trenutak zadovoljstva, a ne kao na prirodni izraz ljubavi. Nešto zločesto i tajno što se događalo kad nitko nije gledao. Često sam doživljavao veze samo kao uvertiru u seks.

Postepeno sam prestajao s ponašanjima koja su mi štetila. I nisu sva bila povezana s mojim ranim seksualnim životom. Ali, su sva bila toliko duboko usađena u mene da je proces bio dugotrajan i bolan, piše britanski Sun.

Još uvijek ne krivim Jane za ono što se dogodilo među nama. Imao sam problema koji su bili prisutni prije nego što smo ušli u tajnu seksualnu vezu, a koji su bili vezani s mojom obitelji i odrastanjem. No, iako sam kao mlađi smatrao da sam imao sreće da su mi to bila prva seksualna iskustva, sad sumnjam u to.