'Moj sin je reinkarnacija Lady Di, testirali smo ga i zna sve'

Australski TV voditelj David Campbell zadnjih dana puni naslovnice nakon što je svijetu otkrio da njegov sin Billy (4) vjeruje da je reinkarnacija pokojne princeze Diane koja je poginula u automobilskoj nesreći 31. kolovoza 1997. u dobi od 36 godina.

David kaže da su on i njegova supruga Lisa testirali koliko mališan zna i princezi te su ostali šokirani količinom detalja koje zna o njezinom životu. Između ostalog, pokazivali su mu fotografije različitih dvoraca i pitali ga 'koji od njih je tvoj dvorac Balmoral?'. Mališan je prstićem pokazao na pravi, škotski dvorac u kojemu su Diana i ostatak njezine obitelji rado boravili.

Ono što je strašnije i pomalo ledi krv u žilama je dječakovo uporno ponavljanje da svake noći duhovi dolaze po njega i kući ga dovedu do jutra.

- Billy nije dobro spavao kao beba, a kada je Lisa ušla u sobu i pitala ga zašto, odgovorio je: 'Zato što dolaze i uzimaju me'. Pokazivao bi na krov i dodao 'ali, vraćaju me do jutra', priča otac koji osim Billyja ima još dvoje djece.

- Sve je počelo kada je netko mojoj supruzi dao karticu sa fotografijom Lady Di. Bili je tada imao dvije godine i pokazao je na kartu. Rekao je: 'Gle, to sam ja kada sam bio princeza' - priča David.

Nakon toga opet je šokirao roditelje kada je detaljno opisao dvorac Balmoral i pričao o prijateljima koji su ga tamo posjećivali. Nije im jasno otkuda mu toliko znanje o kraljevskoj obitelji s obzirom da oni o toj temi kod kuće razgovaraju vrlo rijetko, prenosi Daily Mail.

Takva sjećanja pojavljuju se češće kod djece

Vjerovanje u reinkarnaciju započelo je prije otprilike 3000 godina. Ljudi iz različitih kultura poput Indije, Kine, Tajlanda i Japana vjeruju kako smo svi mi proživjeli nekoliko prošlih života, neki se toga sjećaju, većina ne. To je vjerovanje da duša u trenutku smrti napušta tijelo i ulazi u novo.

Postoje ljudi koji su znali tvrditi da se sjećaju svojih prošlih života, ali uglavnom su se ta sjećanja javljala dok su bili djeca i s odrastanjem su nestala. Na primjer, jedan dječak bio je opsjednut potonulim Titanicom. Pričao je roditeljima o tom brodu, crtao ga, a detalji na crtežima bili su toliko precizni da su se roditelji čudili kako to sve može znati. Čini se da je u prošlom životu bio na tom brodu tijekom potonuća i poginuo.

Dječak Chase lani je gostovao kod Oprah Winfrey. Ispričao je da je imao samo pet godina kada mu se po prvi put pojavilo sjećanje iz prošlog života. Bio je, kaže, crni vojnik u građanskom ratu i sjeća se da je na bojištu poginuo. Detaljno je sve opisao, a njegov razgovor s Oprah možete pogledati u videu.