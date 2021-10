Lisa i Peter Marshall upoznali su se u Harrisburgu u Pennsylvaniji. Oboje su se razveli 2001. i tada je njihovo prijateljstvo procvjetalo u romansu.

Peter se morao preseliti u Connecticut radi posla, no nakon osam godina održavanja veze na daljinu i nakon što su im djeca otišla na fakultet, Lisa i Peter odlučili su reći sudbonosno 'da'.

Peter je ubrzo nakon vjenčanja počeo zaboravljati. Prvo su to bile sitnice, ali kako je vrijeme prolazilo tako je stanje postajalo sve ozbiljnije. Kada je 2018. godine otišao na pretrage, liječnici su mu dijagnosticirali rani stadij Alzheimerove bolesti.

Iako je bolest izbrisala većinu njegovih sjećanja na Lisu i trenutke koje su zajedno proživjeli, čini se da srce ne zaboravlja tako lako.

- I dalje mi govori kako mu se sviđam i da me voli iako ne zna moje ime kao ni da sam mu žena - rekla je Lisa.

Jedne noći Peter je ponovno zaprosio Lisu.

- Gledali smo televiziju na kojoj je bila scena vjenčanja. Peter je pokazao na ekran i rekao da bismo trebali učiniti isto. Pitala sam ga je li on to želi da se vjenčamo, a on se nasmijao i rekao da - ispričala je Lisa.

Sljedećeg dana, kada je Lisa pitala Petera sjeća li se razgovora o vjenčanju, rekao je ne, ali to ih nije spriječilo da obnove zavjete. Konačno, 26. travnja 2021. godine, Lisa i Peter su još jednom stali ispred prijatelja i obitelji i obećali da će se brinuti jedno za drugo do kraja svog života.

- Peter je bio bistar i svjestan i tako sretan cijeli dan - dodala je Lisa koja je pokrenula blog na kojem dijeli svoja i Peterova iskustva, a sve s ciljem da pomogne svima s ovom bolesti, prenosi Bright Side.