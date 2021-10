Kada dulje vrijeme niste aktivno u kontaktu s ljudima licem u lice, može biti teško prisjetiti se kako točno voditi smislene razgovore. Ako razmišljate o ponovnom izlaženju s drugim ljudima - samo naprijed. No ako si postavljate pitanja poput: 'Što da kažem?', 'Što da pitam?' ili 'O kojim temama ne bih trebao/la pričati?' nastavite čitati i otkrijte što učiniti kada prvi sastanak postane neugodan i kako odrediti trebate li otići na drugi spoj.

Prvi spojevi su sami po sebi neugodni - evo zašto

Zašto su uopće prvi sastanci tako neugodni? Christie Kederian, psihologinja, bračna i obiteljska terapeutkinja, kaže da to ima veze sa širokim rasponom misli koje nam se motaju po glavi.

- Na prvom spoju se puno toga psihološki događa. Morate se nositi s više slojeva misli u svom umu - tvrdi. Prvi sloj je pomirenje da ćete provesti vrijeme s nekim koga nikada ranije niste vidjeli. Drugo, pokušavate procijeniti kompatibilnost - tj. osjećate li povezanost s tom osobom? I treći sloj je kemija. Slažete li se dobro? Uživate li razgovarati s njima? Tu ubacite i pandemiju i činjenicu da smo svi malo van prakse sa društvenim okruženjem.

O puno je stvari potrebno odjednom razmišljati, a postoje i posljedice - naime, osjećaj da je sve to prilično čudno i neugodno.

- Ono što se događa kada puno razmišljate je da niste prisutni u sadašnjem trenutku. To je ono što dovodi do te neugodnosti - kaže Kederian. Dobra je vijest, međutim, da to možete izbjeći uz malo pripreme.

- Kada ste s nekim licem u lice, važno je zadržati element bezbrižnosti, ali i pokušati otići malo dublje i naučiti više o njima kao osobi - savjetuje Kederian. Nemojte biti previše površni ili zadirati preduboko. Samo slijedite smjernice u nastavku.

1. 'Koja uspomena iz djetinjstva ti je ostala u sjećanju?' ili 'Kako bi opisao sebe kad si bio dijete?'

To su lagani pokretači razgovora koji mogu pomoći u nastajanju smiješne priče, ali i otkriti pomalo o tome tko su oni te kakav je njihov odgoj, kaže Kederian.

2. 'Koje je tvoje 'sretno mjesto'?'

Ovo pitanje vam pomaže da saznate što osobu zanima, koji je njihov hobi i što ih ispunjava, dodaje.

3. 'Reci mi o svom poslu. Kako si ušao u njega?'

Ovo pitanje vam omogućuje da zaronite u profesionalne strasti osobe s druge strane stola, kaže Rori Sassoon, stručnjakinja za veze koja radi na aplikaciji za upoznavanje - UnFlitered.

- Rad je veliki dio svakodnevnog života osobe. Razgovor o njihovoj karijeri vam može pružiti uvid u to jesu li analitičniji ili kreativniji. Osim toga, ako razgovor 'padne', uvijek možete pričati o poslu - kaže Sassoon.

4. 'Što je za tebe tipičan vikend?'

Ovaj odgovor može ići u bilo kojem smjeru, ali općenito, vjerojatno će vam pružiti prostor za razgovor o hobijima i interesima, uz to što će vam pružiti sliku o njihovom idealnom vikendu, kaže Sassoon. Ako otkrijete da uživate u sličnim aktivnostima, to vam može pružiti i ideje za sastanke u budućnosti.

5. 'Opiši svoju osobnost s okusom sladoleda'.

Biti kreativan i šaljiv poanta je ovog pokretača razgovora, ali vam to također omogućuje da otkrijete više o osobi. To je zapravo sjajan uvod za dublji razgovor, savjetuje Sassoon. Nemojte se iznenaditi ako ovo pitanje izazove i smijeh.

6. 'Imamo 24 sata za planiranje putovanja. Kako ćeš se spakirati?'

Ovo je sjajno pitanje koje može pomoći u utvrđivanju kompatibilnosti. Na primjer, voli li osoba više biti na otvorenom ili u gradskom okruženju? Je li im draži dinamični tempo za razgledavanje ili se radije rashlađuju na plaži? Pitanje o putovanju također otvara vrata za više razgovora - možda vam se svidi njihovo omiljeno mjestu za odmor ili ste ga oduvijek željeli posjetiti, što vam omogućuje nastavak dijaloga.

7. 'Koja je tvoja karaoke pjesma i zašto?'

Ovo je još jedno pitanje koje može otkriti mnogo o nečijoj osobnosti, a da ne idete previše duboko.

- Zajednička ljubav prema glazbi odličan je način da se razgovor potakne i uspostavi kompatibilnost - kaže Kate MacLean, stručnjakinja za sastanke koja radi za tvrtku Plenty of Fish. Karaoke uranjaju u nostalgiju i pružaju vam priliku za razmjenu zabavnih uspomena, a čak mogu otvoriti vrata drugim razgovorima vezanim uz glazbu, poput: 'Koji je tvoj omiljeni bend?' ili 'Tko je najbolji glazbeni umjetnik svakog desetljeća?'.

Izbjegavajte ići previše duboko

Izbjegavajte previše ozbiljne teme na prvom spoju, kaže Kederian. To uključuje teme poput prošlih veza, žele li imati djecu i što žele od života.

- Pokušajte zadržati fokus na tome ima li kemije među vama. Ovo je pravi trenutak da provjerite imate li tu povezanost - dodaje (spremite ta intimna i smislena pitanja za kasnije, ako stupite u vezu).

Sigurne strategije ako prvi sastanak postane neugodan

Ako tijekom spoja ipak pogodite trenutak kada nitko od vas ne zna što bi sljedeće rekao, to ne znači nužno propast.

- Sve dok prvi spoj ne bude potpuno katastrofalan, definitivno bih mu dala drugu šansu. Većina ljudi ne dolazi kući s prvog spoja i pomisli: 'Oh, ovo je bio onaj pravi' - kaže Kederian.

Ipak, postoje jednostavni načini da prekinete neugodnu tišinu. Pokušajte postaviti pitanje koje vam omogućuje da pronađete emisiju ili knjigu u kojima ste oboje uživali i imat ćete o čemu razgovarati, kaže MacLean. Na primjer, možete reći: 'Gledao/la sam toliko dobrih emisija u posljednje vrijeme - koja je tvoja omiljena?' ili 'Pročitao/la sam toliko sjajnih knjiga u posljednjih godinu dana - koja je tvoja omiljena knjiga?'

Kućni ljubimci su još jedna laka tema koja vam često omogućuje da pronađete zajednički jezik, kaže MacLean. Zapravo, više od 60 posto samaca reklo je da su četveronožni prijatelji najbolje teme za 'probijanje leda' kada je u pitanju susret s nekim novim, prema istraživanju iz kolovoza provedenom na 3400 Plenty od Fish korisnika.

Osim toga, komentiranje vašeg okruženja i onoga što se događa tamo gdje se sada nalazite uvijek je dobra zamjenska tema jer je to već zajedničko iskustvo, kaže Kederian, piše Real Simple.