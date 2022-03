Moja 3-mjesečna kćerkica umrla mi na rukama, to mi je odredilo ostatak cijelog života...

Moj svijet se srušio kada mi je tromjesečna kći umrla na rukama, ali zbog nje sam izgradila karijeru pomažući djeci u prehrani, kaže Annabel Karmel, autorica knjiga o prehrani i kuhanju za bebe.

- Oduvijek sam znala da želim biti mama. Kad sam imala 25 godina, udala sam se za svog tadašnjeg supruga Stevea i pokušavala zatrudnjeti, što se ostvarilo dvije godine kasnije. Osjećala sam se jako dobro u trudnoći, nisam imala jutarnje mučnine, ali porod nije bio tako sjajan - kaže Karmel.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bio je to za nju dug i bolan porođaj, ali na kraju je bila tako sretna što je dobila kćer Natashu.

- Nas troje smo došli kući i sve je bilo lijepo, dok jednog dana u listopadu 1987., kada je imala tri mjeseca, nisam ušla u njenu sobu i vidjela da ona ne izgleda kako treba. Oči su joj se okretale i trzala se. Nazvala sam svog liječnika i on mi je održao predavanje o tome kako se majke koje prvi put rode brinu previše - priča Karmel.

- Bebe su mnogo otpornije nego što mislimo da jesu - rekao joj je liječnik. Mama je i dalje osjećala jaku zabrinutost te ju je odvela doktoru koji je i dalje tvrdio da nema razloga za brigu. Sljedećeg jutra, Natasha je povratila i izgledala još gore, pa ju je Annabel odvela drugom liječniku.

- Liječnik ju je odmah smjestio u bolnicu Great Ormond Street jer je mislio da nešto nije u redu s njezinim mozgom. Napravili su joj hrpu pretraga, uključujući i CT skeniranje, nakon čega su me odveli u sobu i rekli mi: 'Tvoje dijete je teško bolesno. Nikada više neće biti dobro' - priča mama.

Mislili su da je vjerojatno uzrok što ju je netko poljupcem zarazio herpesom, prenoseći virus. Nakon toga je otišla na respirator i na intenzivnu njegu. Annabel je ostala s njom dok su radili pretrage, četiri dana u bolnici nije mogla ni spavati ni jesti, bilo je užasno. Nakon četvrtog dana sazvali su sastanak i rekli da je Natasha izgubila većinu 'mislećeg' dijela mozga i da neće imati 'normalan' život.

- Morali smo donijeti odluku da je skinemo s respiratora. Obukli smo je u haljinu, a četiri sata kasnije umrla mi je na rukama. Kad sam se vratila kući, sve njene dječje stvari bile su tu, a tjednima nakon toga svi koji nisu znali da je umrla pitali bi me: 'Kako je tvoja lijepa curica?'. Bilo je nevjerojatno teško. Moj svijet se srušio i počela sam misliti kako neću ponovno zatrudnjeti ili da će se nešto dogoditi svakom djetetu koje budem imala - priča Karmel. Nedugo zatim održali su Natashin sprovod i bilo im je teško vidjeti mali lijes. Sjeća se da joj je jedan liječnik rekao da ne razmišlja odmah o drugom djetetu.

- Prvo prođi kroz tugu - rekao joj je. Ali ona je samo htjela ponovno biti mama. Nakon nekoliko mjeseci zatrudnjela je s Nicholasom, koji sada ima 33 godine, i on je bio njezin spasitelj.

- Dobiti ga u kolovozu 1988. dalo mi je nadu i pomoglo mi da prebrodim duboku depresiju. Ja sam se bojala da ću izgubiti i Nicholasa. Loše je spavao i jeo, što me je zabrinulo, pa sam pomislila da bih mu trebala sama nešto kuhati - priča mama.

- Znala sam da sam dobra kuharica, a tada nisam mogla pronaći nijednu kuharicu za bebe. Gubitak Natashe, a potom i slučaj s Nicholasom koji nije jeo inspirirao je moju prvu knjigu 'The Complete Baby & Toddler Meal Planner' - kaže Karmel te napominje kako to nije učinila da bi zaradila novac ili radi karijere, već je to bio katarzičan način da pomogne sama sebi i da se pomiri sa smrću kćeri, a opet da učini nešto i za Nicholasa.

Njezina kći Lara, sada tridesetjednogodišnjakinja, bila je beba kada je knjiga izašla 1991. godine, a godinu dana kasnije dobila je još jednu kćer, Scarlett, koja sada ima 29. Puno razmišlja o Natashi, jer da nije bilo nje, ne bih napisala svoju knjigu i pomogla svoj toj djeci u jelu, prenosi The Sun.

- Također, moja djeca Nicholas, Lara i Scarlett, su me vidjeli kako naporno radim i postali su poduzetnici, svatko na svoj način, što me čini ponosnom. Bila sam Lari mentorica i osjećam se privilegiranom raditi s njom. Lijep je osjećaj stvoriti nešto za svoju djecu - priznaje Annabel.

Najčitaniji članci