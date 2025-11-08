'Moja 4-mjesečna beba ima neograničeno vrijeme pred ekranom – gleda TV od rođenja'

Jedna majka izazvala je burne reakcije nakon što je otkrila da njezina četveromjesečna kći ima neograničeno vrijeme pred ekranom.

Han Thomps iz Velike Britanije priznala je da je njezina beba gledala Hey Bearove “plesne voćkice” još prvog dana nakon rođenja. Osim toga, ova se samozvana “luda mama” našalila da koristi televizor kao dadilju.

Foto: tiktok

Na društvenim mrežama, majka troje djece iskreno je napisala: “Trebam li televizor da mi pričuva dijete dok su moja starija dvojica na šećernom tripu gore u sobi? Apsolutno. Iskoristit ću ovaj sat da malo pospremim kuću.”

Dok je bebu stavljala pred ekran, Han se snimala kako čisti dnevni boravak.

Nedavno je, kaže, provela cijeli dan u pidžami i otišla po djecu u školu bez presvlačenja, što je također podijelilo mišljenja pratitelja.

Foto: tiktok

“Vi se svi stresirate oko toga koliko djeca gledaju ekrane, a ja ih koristim kao dadilju,” dodala je kroz smijeh.

Kritičarima koji smatraju da djeca ne bi smjela imati pristup ekranima, uzvratila je prilično oštro: “Ne znam što te mame koje ne daju djeci gledati TV očekuju, medalju ili aplauz?”

Han je zatim objasnila da nema grižnju savjesti zbog toga što njezina beba gleda televiziju: “Ako mi ekran može pomoći da na sat vremena predahnem, živjeli! Barem imam osjećaj da nisam uzalud platila TV pretplatu.”

Njezina TikTok objava na profilu @h19999thomps, izazvala je velike rasprave.

Dio komentatora podržao ju je, smatrajući da svaka majka mora pronaći način da preživi dan: “Radiš što moraš! Bebi ne škodi, a zaslužuje čist dom,” napisala je jedna korisnica.

“Kao samohrana majka nemam izbora, i moja beba od četiri mjeseca gleda TV,” dodala je druga.

Drugi su, pak, bili zgroženi: “Četveromjesečnoj bebi ne treba televizija za zabavu. Gleda li ona to uopće?”

“Stavi bebu na pod s igračkama, a ne pred ekran,” savjetovala je jedna osoba.

Drugi su jednostavno poručili: “Ni slučajno.”, piše The Sun.