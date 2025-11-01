Ella Dvornik: Odselila sam se jer mi je mama prigovarala. Danas shvaćam da nije vrijedilo...

Ella Dvornik ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, no ovoga puta ne glamuroznom fotografijom s putovanja, već urnebesno iskrenim videom koji je pogodio 'u sridu' mnoge koji su se osamostalili. Svojom je objavom pokrenula lavinu komentara i dokazala da su neke obiteljske situacije jednostavno univerzalne.

U ležernom kućnom izdanju, Ella se obratila mladima i onima koji još žive s roditeljima.

- Kad se maknete ispod njihovog krova, i dalje morate raditi što oni govore - započela je.

Foto: Instagram

Prisjetila se kako se odselila sa samo 17 godina jer joj je majka Danijela stalno prigovarala zbog nereda. No, kako kaže, ni danas, s gotovo 35 godina i nakon desetak stanova, situacija se nije promijenila.

- Moja mama i dan danas dođe u moj stan i ne izdrži ni 24 sata, a da nešto ne prigovori - ispričala je pa dodala: 'Ostanite, nemojte se odseliti jer će vam biti apsolutno isto, samo skuplje.'

Svoj je video popratila i duhovitim opisom: 'Podrška svim odseljenicima koji su naučili na skuplji način'.