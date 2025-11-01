Obavijesti

Show

Komentari 0
NAUČILA LEKCIJU

Ella Dvornik: Odselila sam se jer mi je mama prigovarala. Danas shvaćam da nije vrijedilo...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ella Dvornik: Odselila sam se jer mi je mama prigovarala. Danas shvaćam da nije vrijedilo...
3
Foto: Instagram

Influencerica se prisjetila kako se odselila sa samo 17 godina jer joj je majka Danijela stalno prigovarala zbog nereda. No, kako kaže, ni danas, s gotovo 35 godina i nakon desetak stanova, situacija se nije promijenila

Ella Dvornik ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, no ovoga puta ne glamuroznom fotografijom s putovanja, već urnebesno iskrenim videom koji je pogodio 'u sridu' mnoge koji su se osamostalili. Svojom je objavom pokrenula lavinu komentara i dokazala da su neke obiteljske situacije jednostavno univerzalne.

Party iz 2008. godine FOTO Evo kako su Gianna Apostolski, Ella Dvornik i Nives Celzijus izgledale prije 17 godina
FOTO Evo kako su Gianna Apostolski, Ella Dvornik i Nives Celzijus izgledale prije 17 godina

U ležernom kućnom izdanju, Ella se obratila mladima i onima koji još žive s roditeljima.

- Kad se maknete ispod njihovog krova, i dalje morate raditi što oni govore - započela je.

Foto: Instagram

Prisjetila se kako se odselila sa samo 17 godina jer joj je majka Danijela stalno prigovarala zbog nereda. No, kako kaže, ni danas, s gotovo 35 godina i nakon desetak stanova, situacija se nije promijenila.

- Moja mama i dan danas dođe u moj stan i ne izdrži ni 24 sata, a da nešto ne prigovori - ispričala je pa dodala: 'Ostanite, nemojte se odseliti jer će vam biti apsolutno isto, samo skuplje.'

Svoj je video popratila i duhovitim opisom: 'Podrška svim odseljenicima koji su naučili na skuplji način'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...
KAKVE PROMJENE!

FOTO Najveće transformacije u 'Životu na vagi': Od Mislavovih 89 kila do prve pobjednice...

Završila je deveta sezona 'Života na vagi', a pobjedu je odnio Dominik koji je izgubio 33,8 posto tjelesne mase. Za kraj sezone prisjetili smo se i rekordera te najvećih transformacija koje su obilježile ovaj popularni show
FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...
NEKAD I SAD

FOTO Hana Hadžiavdagić slavi rođendan: Pogledajte kako se mijenjala kroz godine...

Influencerica i voditeljica često privlači pažnju svojim putovanjima, komentarima i izdanjima. Domaći gledatelji mogli su je upoznati u emisiji 'Red Carpet' i realityju 'Farma' 2008. godine
ANKETA Jeste li zadovoljni pobjednikom 'Života na vagi'?
NAKON FINALA

ANKETA Jeste li zadovoljni pobjednikom 'Života na vagi'?

Pobjednik devete sezona 'Života na vagi' je Dominik, a s njim su u finalu bili još i Domagoj, Nena te Ante. Borba je bila tijesna, pa se to zadnjeg trenutka nije znalo tko bi mogao osvojiti glavnu nagradu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025