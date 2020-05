'Moja mama ne želi bebu zvati imenom već je izmislila svoje!'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: ČUDO OD DJETETA: STELIOS (7) JE SAM SKLADAO 'IZOLACIJSKI VALCER'

Žena koja očekuje svoje prvo dijete nakon teškog i kompliciranog puta da ostane trudna te naposljetku prolaska kroz medicinski potpomognutu oplodnju je uznemirena što njena majka ne poštuje ime koje je odabrala za dječaka, piše Mirror.

Kod odabira imena za dijete, većina budućih i novopečenih roditelja mora prihvatiti činjenicu kako se ime koje odaberu vjerojatno neće svidjeti svima. No, naposljetku to je njihov odabir koji moraju prihvatiti.

No, to nije slučaj s buntovnom bakom iz Velike Britanije, koja je loše reagirala na ime svog unuka. U postu koji je trudnica objavila na Mumsnetu prepričala je svoje muke.

Dječak nam stiže u srpnju i jako smo uzbuđeni. Već četiri godine prolazim kroz razne metode medicinski potpomognute oplodnje i napokon je upalilo. On je naša mala priča o uspjehu. U početku sam mislila da ćemo dobiti djevojčicu i planirala sam je nazvati Emily. No, tada smo saznali da je ipak dječak.

Muž i ja smo razgovarali i ime Harry nam se svidjelo. Nakon duže rasprave odlučili smo da se zove Harry James, Harry po pradjedu mog muža, a srednje ime James po mom pradjedu. Dakle, to je ime odabrano. Ili sam barem ja mislila.

Imam majku koja je najveći kontrol frik na svijetu i ona ga je odbila zvati Harry te se oštro pobunila. Počela ga je nazivati Beau i rekla da će to činiti i dalje.

To me jako uznemirilo, jer smo ga toliko dugo čekali, mislila sam da je neće ni zanimati kako se zove već će biti samo uzbuđena što ćemo napokon dobiti dijete. Danas mi je poslala poruku u kojoj ga naziva BJ (Beau James). WTF? Zove se Harry!!!

Ona me stalno podsjeća da naše nerođeno dijete 'nije kraljevsko' te da se svaki drugi dječak zove Harry. Pokušala sam joj reći da se zove Harry i to je to, na što mi je rekla 'ja ga neću zvati Harry'.

Malo se bojim svoje mame jer mi doista može zagorčati život, izuzetno je kontrolirajuća i verbalno agresivna, osobito kad popije. Muž mi je pak rekao da ako se predomislim oko imena pod pritiskom da će biti jako uzrujan. Što da radim, da li da se držim našeg odabira?

Više od 170 ljudi odgovorilo je na post, mnogi su je molili da ne mijenja dječakovo ime. Apelirali su na nju da se pokuša fizički i emocionalno odmaknuti od svoje mame čije ponašanje ju očito uznemirava te da postavi jasne granice, jer je ovo vjerojatno tek početak njenih zahtjeva vezanih za unuka.

