Moja sijeda kosa je moja snaga, napokon se osjećam poželjno

Sari Eisenman (43) iz Arizone kosa je počela sjedjeti kad je imala samo 21 godinu, gotovo preko noći. Odmah je počela skrivati sijede vlasi redovito bojajući svoje prirodne kovrče, svaka dva tjedna, kako baš nitko ne bi primijetio prve znakove "starenja".

Kada je prije sedam godina rodila drugo dijete, zbog užurbanosti nije više stizala toliko brinuti o kosi pa je jednostavno drugim stvarima počela pridavati važnost. Njena prirodna boja odjednom je - zablistala. Otkako ju više ne boji, osjeća se više seksi nego ikad prije.

Foto: Facebook

Na opsesivno prikrivanje sijedih korijena kose, sada se samo nasmije, no kaže kako je tih 15 godina osjećala užasan sram ako bi izvirila i jedna sijeda vlas. Čak je i nekoliko sati prije porođaja sprejem u boji "malo osvježila" svoju crnu boju.

Neuroznanstvenica i autorica nekoliko knjiga, kaže kako sada prihvaća svoj prirodni izgled, koji je godinama pokušala sakriti, a u potpunosti ju podržava njezin suprug Hanan (45).

- Više nisam mogla ostati rob kutiji s bojama, a život s djecom postao mi je važniji od svega drugog - priča Eisenman. Prijatelji su je uvjeravali da će izgledati "kao vještica", no prognoza se pokazala - pogrešnom.

Foto: Facebook



- Odjednom sam shvatila da je moj sram u vezi moje kose povezan s drugim stvarima koje se "skrivaju", a temeljene su na društvenoj indoktrinaciji. Izranjanje moje sijede kose zapravo je bilo potpuno oslobađanje od te sramote i radikalna spremnost da budem to što jesam i budem slobodna - kaže.

Foto: Facebook

- U to sam se vrijeme još uvijek pokušavala 'uklopiti' u bezbrojne društvene strukture - širu obitelj, društvo majki u školi i vrtiću - za koje sam znala da će biti osupnute kad ugledaju moje sijede korijene na crnoj kosi, jednom kad krene rasti. Pa ipak, u srcu sam jako dobro znala da to i ne mora biti tako i da ću samo tako razbiti sve nametnute stereotipe. Nikad više nisam uzela boju u ruke - kaže Sara. Iskoristila je situaciju kao priliku i za radikalnu promjenu imidža.

Prvo je počela nositi odjeću koju je oduvijek željela nositi, u novim bojama, igrala se novim nijansama šminke, te koristila razne trake za glavu i šalove. Dok su se ostale majke ogledavale za njom, negativne ljude odmaknula je sa strane, a život joj je postao življi i zabavniji nego ikad.

Foto: Facebook

Svjesna je da njena sjajna kosa izaziva mnoge reakcije, no unatoč tome to su većinom pozitivni komentari. Ljudi joj nekad prilaze jer joj žele dodaknuti kosu, i imaju strašno strahopoštovanje prema njoj. Osjeća se bolje nego ikad.

Kada izađe iz kuće, danas se susreće s pohvalama drugih žena kojima je zahvalna što prihvaćaju njezinu prirodnu boju kose i razbijaju stigmu da sijedu kosu nose samo starije osobe.

- Osjećam se kao da je moja kosa simbol prirodne ljepote i slobode, i iznimno sam zahvalna što mogu igrati bilo koju ulogu u pomaganju ženama da otkriju koliko su doista nevjerojatne, ali i koliko slobodan i zabavan život može biti - kaže.

- Živim svoje snove. Objavila sam tri knjige - uključujući i knjigu 'Splendor: The Nazarite Method to (Re)growing Long, Strong, Healthy, Holy Hair, All about my journey with silver hair and hair growth' u kojoj opisujem svoj život uz sijedu kosu - govori ova majka dvoje djece. Uz to i pješači svakodnevno, a ispunila si je i dugogodišnju želju da nauči jahati. Energije ima kao da je u dvadesetima.

Foto: Facebook

- Sve je to bilo samo simbol mog ponovnog rođenja, način na koji sam se riješila trauma iz djetinjstva. Petnaest sam godina stavljala skupe otrove na glavu, prestravljena od onoga što doista jesam, i to sve da prikrijem nešto što je uistinu bio dar ne samo meni nego i mnogim drugima - kaže Sara.