Dečko će me ostaviti ako odem na još jednu estetsku operaciju

Ako odeš na još jednu plastičnu operaciju, ostavit ću te. Ozbiljan sam, rekao mi je zaručnik za vrijeme jednog nedjeljnog ručka. Baš sam iz pećnice izvadila patku s mlincima i htjela ga obavijestiti kako sam spremna za operaciju popravka nosa, no on me uspio preduhitriti. Iako misli da je situacija kritična, nisam ovisna o plastičnim operacijama. Prvi popravak radila sam sa 15 godina.

Ilegalni tretmani

Silno sam željela povećati usnice. Radila sam sezonu na moru kako bi ih financirala, a na kraju ljeta otišla sam u jednu zagrebačku polikliniku gdje sam zahvat platila oko 4000 kuna. Riječ je o Juvederm dermalnim filerima, najpopularnijoj metodi povećanja usnica na tržištu. No, mana je ta što se hijaluronska kiselina u usnicama razgradi nakon nekog vremena.

Ubrzo sam svaka tri do četiri mjeseca odlazila na popravke, sve dok nisam odlučila u usnice ubrizgati tekući silikon - biopolimer koji je zabranjen u Hrvatskoj. Ni danas ne znam zbog čega je zabranjen, ali bila sam mlada i glupa pa se nisam pretjerano opterećivala mogućim posljedicama. Biopolimer doslovno koristi cijela estrada, a posebno je popularan u Srbiji jer je tamo legalan.

Zbog velikog interesa, jednom u dva mjeseca kirurg iz Srbije dolazi u Zagreb i javlja se svima koji žele napraviti taj tretman. Sjećam se da sam stajala u redu zajedno s tridesetak ostalih djevojaka koje su čekale na povećanje usana. Unatoč tome što je zabranjen, biopolimer imam sedam godina i nikad nisam osjetila posljedice ili nuspojave.

Više sreće nego pameti, reklo bi se. Nadam se samo da nikada više neću poželjeti imati prirodne usnice, jer će to biti gotovo nemoguća misija. Osim što je tretman uklanjanja silikona poprilično bolan, usnice nikad više neće poprimiti prirodan izgled.

Krivo disanje za pravilan nos

S 24 godine odlučila sam se na rinoplastiku. Htjela sam imati mali nos, lijep iz profila. Znala sam da kirurg ne može uvijek napraviti ono što osobe žele. Mnoge djevojke dolaze s fotografijama Angeline Jolie ili Kim Kardashian, a takav oblik nosa im možda uopće ne odgovara.

Prvi kirurg mi nije htio napraviti nos kakav sam htjela, pa sam otišla po drugo mišljenje i svejedno nisam bila zadovoljna konačnim rezultatom. Prije operacije morala sam napraviti EKG i pretrage krvi, a sama operacija ne traje duže od sat vremena (ovisno o tome lomi li se nos ili ne).

Meni su ga samo ”porašpali” pa je oporavak bio bezbolniji i trajao je svega tjedan dana. Pročitala sam da su neki padali u nesvijest od boli kad su im se vadili tamponi, ali to kod mene nije bio slučaj. Da, išla sam popraviti nos, ali ”zahvaljujući” operaciji imam velikih problema s disanjem. Zaručnik misli da se gušim dok spavam. Prava katastrofa.

S trojke na šesticu

A onda su na red došle i grudi, bolna točka svake žene. Unatoč tome što mi je tata platio operaciju (oko 20 tisuća kuna), moji roditelji nisu baš podupirali tu odluku jer sam imala sasvim dobre grudi. Nikad nisam požalila što sam prosječnu trojku zamijenila punom šesticom, iako su me leđa s vremenom počela boljeti.

Tad sam imala 25 godina i jednostavno sam se htjela riješiti grudnjaka te se bolje osjećati. Isto kao i kod operacije nosa, prije stavljanja silikona u grudi moraju se napraviti pretrage, a sama operacija traje oko dva do tri sata. Sljedećih mjesec dana preporučljivo je nositi steznik, a najbolja stvar osim mirovanja je ta što za silikone dobiješ ”putovnicu” jer zbog pritiska u zraku mogu puknuti. Iskorištavala sam i povlasticu da se ne moraš vezati za vrijeme vožnje, pa ako te policija zaustavi možeš pokazati papire od operacije i prolaziš.

Život sa silikonima

Još uvijek primijetim da ljudi na cesti bulje u mene i komentiraju me. I neću vam lagati, boljelo me to jedno vrijeme, no na kraju oglušiš. Samo zato što imamo drugačija viđanja ljepote, ne mora značiti da sam automatski loša osoba ili da me se stereotipizira s riječi prostitutka.

Tko god da me osuđuje mora shvatiti jednu stvar - svatko sa svojim tijelom radi što želi. Silikoni i plastične operacije ne bi trebale biti u 21. stoljeću nikakva tabu tema. Naravno, treba pripaziti na to da se zahvati rade kod provjerenih stručnjaka i imati malo više mozga nego što sam ja imala s 20 godina. Izbjegavajte ilegalne tretmane, sumnjive salone, dobro se informirajte i učite na mojim greškama. Trendovi dolaze i prolaze, a najbitnije je da smo zadovoljni sami sa sobom.

