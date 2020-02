Danijela Dvornik: Sve je otišlo bez noža. I podbradak i naslage

Zadovoljna sam rezultatom jer nisam imala neka velika očekivanja. Računala sam, ‘ne može mi odmoći, samo pomoći’, rekla nam je Danijela Dvornik (52).

Ljetos je metodom CoolSculptinga u zagrebačkoj poliklinici Milojević skinula podbradak i tvrdokorne masne naslage s donjeg dijela leđa. Podbradak je nakon samo jednog tretmana gotovo nestao, a naslage na trbuhu su se vidno smanjile.

Riječ je o zahvatu koji je postao hit u svijetu, a kojem su se podvrgnule brojne zvijezde poput Kim Kardashian, Jennifer Aniston, Mariah Carey, Lindsay Lohan...

Riječ je o nekirurškom tretmanu, odnosno metodi u kojoj se vakuumom usisa dio koji se tretira pa se smrzava pri temperaturi od -14 stupnjeva.

- Kroz idućih mjesec do dva mast potpuno nestaje iz tijela. Tretman je bezbolan, možda malo nelagodan zbog vakuuma. Ali naši pacijenti uživaju tih sat vremena u takozvanoj 'tihoj sobi', leže, čitaju magazine, gledaju televiziju... Efekt je dugotrajan i barem 30 posto masti nestaje zauvijek ako se pacijent pazi. Obično je potreban jedan do dva tretmana – objasnio nam je dr. Nikola Milojević i dodao da je cijena svakog tretmana oko 4000 kuna, no što se više zona radi u poliklinici se dobije popust. Kako je ljeto provela na Braču na kontrolu je otišla tek u studenom i, kako kaže, prilično se i sama iznenadila vidjevši rezultate.

- Ne možeš odmah vidjeti rezultate kao kad napraviš neku operaciju pa te za sedam dana nedostaje pola. Treba neko vrijeme da se sve 'izmetabolizira'. Nemaš osjećaj da si izgubio masno tkivo dok ne vidiš slike. Baš sam se iznenadila. Stvarno. Kad su me prvi put fotkali i fotograf je na kontroli odmah vidio razliku kao i ja – priča nam Danijela koja je prije desetak godina bila na liposukciji podbratka.

- Kod mene je to genetska predispozicija koju vučem otkad sam se rodila. Možda je bilo manje vidljivo kad sam bila mlađa, ali sad, s godinama, sve se više vidi – rekla je tada.

U njenom slučaju podbradak, govori nam, nije uvjetovan debljinom.

- Generalno imam malu bradu i uvijek mi je problematična bila mršava ili debela. To je moment na mom licu koji mi je išao na živce, ali to je tako. Išla sam vidjeti hoće li mi se podbradak smanjiti. S obje verzije, i liposukcijom i CoolSculptingom dobri su rezultati – rekla nam je Splićanka koja godinama radi na sebi. Pazi na prehranu i redovito vježba. Zdravo se hrani iako se ničega specijalno ne odriče no disciplinirana je kada su treninzi u pitanju - ne propušta niti jedan. Kad se počeo emitirati reality show 'Dvornikovi' prije 14 godina, imala je 89 kilograma, više nego ikada prije. Tad je krenula u borbu s kilama i skinula desetak kila. Sad tu kilažu održava.

- Ne borim se više s kilogramima. Što sam se borila, to sam se izborila. Sad održavam kilažu. Vježbanje nije samo skidanje kila. To je način života. Idem redovito u teretanu, na Sljeme, trčim... Vježbam kad god stignem jer se bolje osjećam – zaključila Dalmatinka sa zagrebačkom adresom.

