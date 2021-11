Američki pisac Jonathan Brent Butler odlučio je istaknuti koje to osobine cijeni kod svoje žene i što doprinosi tome da njihova ljubav nakon 11 godina i dalje traje.

U nastavku slijedi njihov popis i opis:

'Moja supruga i ja hodali smo gotovo osam godina prije nego što smo se prije tri godine odlučili vjenčati. Imao sam puno vremena za razmišljanje o tome što nam odgovara, a ono što vam mogu reći o ljubavi je da je to proces kojem znatno pomažu sljedeće osobine.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog ljubavi se odrekla bogatstva

Neke od njih su stvari koje ona radi namjerno, a druge su one koje mi se slučajno sviđaju.

Ne postoji čarobni skup stvari koje možete učiniti kako biste održali i razvili vezu ili kako biste u potpunosti razumjeli kako se zaljubiti i ostati tako, ali ono što ove osobine čini značajnim za mene je to što su sve autentični izrazi njenog ja i vrijednosti.

Nijedna od njih nije strašno važna sama za sebe, ali me svakodnevno podsjećaju zašto sam je uopće zaprosio:

1. Daje mi prostora

Moja supruga i ja trebamo vremena za sebe, kako zbog vrste posla koji radimo, tako i zbog toga što nam je svima potreban osobni odmor da se opustimo. Najbolji način da ona podrži moj rad i mentalno zdravlje ponekad je da me ostavi na miru, a ja joj pokušavam uzvratiti uslugu i ne prekidam je dok piše.

2. Pusti me da pobjegnem na par dana

Ponekad dugo putovanje automobilom s dečkima odlično potiče želju i to da čeznete za društvom svog partnera.

Shvaćam da ovaj popis zasad ne zvuči super romantično, ali dugoročne veze ne sastoje se u potpunosti od sjaja i velikih romantičnih gesta. Ponekad su one više poput staze koja povremeno otkriva svoje blago između razdoblja hodanja uzbrdo.

3. Obično je u pravu

Moja supruga radi svoje istraživanje. Nije sklona opušteno izgovarati stvari o kojima ništa ne zna. Ona ima svoja mišljenja, a neka od njih su prilično čvrsta. Objema osobama u vezi partner treba biti prednost, a ne obveza.

Naravno, svi smo mi ponekad obveza, a ljubav znači brinuti se o svom partneru kada je bolestan, povrijeđen ili jednostavno previše pijan. Ali također ne možete očekivati ​​da ćete podržati partnera koji dosljedno donosi štetne odluke. Jako sam sretan što sam s nekim tko pažljivo istražuje svoje mogućnosti i donosi dokaze u naše razgovore o donošenju odluka.

4. Nagovara me da radim stvari koje inače ne bih

Kad je moja supruga predložila da otputujemo u veliki grad kako bismo sudjelovali u masovnom prosvjedu, moja je prva reakcija bila otprilike: 'Ne vidim kako pomaže to što će nas policija zlostavljati'. Pokazalo se da je to bio inspirativan događaj koji me naveo da promijenim svoje ponašanje i zahvalan sam joj na tome što smo otišli.

Sretan sam što imam partnera koji je spreman suprotstaviti se mojoj inerciji i izvući me iz kuće unatoč mojim strepnjama.

5. Ne dopušta mi da se izvučem s ičim

Iako to u tom trenutku to obično ne cijenim, u velikom pogledu sam stvarno zahvalan što mi supruga daje do znanja kad sam pogriješio. To mi daje priliku da jasnije sagledam svoju ulogu u našem odnosu i napravim prilagodbe gdje je to potrebno.

6. Argumentira svoja uvjerenja

Nisu to uvijek najugodniji razgovori, ali moja supruga je spremna ne složiti se sa mnom i braniti svoje stajalište pozivajući se na mnoštvo dokaza, što znači da, čak i ako ne dijelim njezin stav, barem imam bolje razumijevanje za njega nego prije početka razgovora.

7. Razumije da imamo različite ukuse

Niste dužni voljeti sve što vaš partner voli, ali ste donekle dužni podnijeti da im se to sviđa, a to bi moglo značiti da s vremena na vrijeme pogledate emisiju koju vaš partner voli. Ja također pokušavam održati svoj dio pogodbe tako da je ne izlažem stvarima koje je ne zanimaju.

8. Dotjeruje se

Zajedno smo godinama i vidjeli smo se goli tisuću puta, ali moja supruga i dalje prati moje ukuse u obući, odjeći, šminki i frizuri i 'ugrađuje' moje preferencije u svoj osobni stil.

9. Voli biti gola

Moja supruga voli hodati gola po kući, a iako to ne radi zbog moje koristi, ja i dalje uživam.

10. Ljubazna je

Kad je vidim da odvaja vrijeme za igru ​​s mačkama ili prijateljici na ulici udijeli kompliment, ponovno se prisjetim koliko je ona suosjećajna osoba.

11. Ohladi vino

Lakše je ponovno se zaljubiti uz čašu vina, posebno onog koje je ranije tog dana partnerica stavila u hladnjak jer zna da će suprug to cijeniti nakon napornog dana na poslu.

12. Strastvena je u onom što radi

Kad vidiš da je izvrsna u nečemu što voli raditi, žena automatski postaje vrlo privlačna pa makar se i spuštala s planine u skijaškoj opremi. Da je moja žena strastvena u sviranju bubnjeva, vjerojatno bih se ponovno zaljubio u nju gledajući je kako lupa po bubnju.

13. Uzgaja biljke

Kao što je lijepo vidjeti koliko je ljubazna prema životinjama, uživam vidjeti je i u dvorištu ili na trijemu kako se brine o biljkama, od kojih je mnoge iznikla iz sjemena ili spasila s ceste. Podsjeća me na to koliko je brižna i zbog toga je obožavam još više.

14. Voli čokoladu

Nisam siguran zašto, ali smatram da je ovo beskrajno simpatično

15. Šeta sa mnom

Ako se želite ponovno zaljubiti, mogli biste se prošetati rijekom dok sunce sve obasjava svojim kasnim poslijepodnevnim svjetlom. Možda ćete se, ako budete imali sreće, držati za ruke i ugodno porazgovarati', piše Your Tango.