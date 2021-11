Pronaći pravu ljubav nije nimalo jednostavno, posebno ne za neke. Ako znate koja si pitanja postaviti prije nego što počnete izlaziti, od samog početka možete razjasniti svoje ciljeve i prioritete, što može pomoći da vaša potraga za pravom ljubavi bude uspješna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovih sedam pitanja si morate postaviti prije nego što počnete tražiti svoju srodnu dušu.

1. Zašto sada tražim pravu ljubav?

Svatko ima drugačiji razlog zašto želi upoznati svoju srodnu dušu i pronaći ljubav. Neki imaju i više razloga. Možda čujete kako vam otkucava biološki sat i želite imati djecu. Možda želite pokazati svom bivšem da ste ipak dragi i simpatični i da vas netko voli. Možda ste jednostavno spremni imati tog jednog, posebnog suputnika koji će biti uz vas bilo dobro ili loše. Možda želite podijeliti svoj život s nekim tko dijeli vaše strasti i interese.

Koji god da je vaš razlog, važno je znati zašto upravo sada tražite ljubav.

2. Koliko vremena imam?

Vrijeme je da razmislite o svom vremenskom okviru za upoznavanje prave ljubavi. Želite li biti u vezi za tri mjeseca, šest mjeseci, jednu godinu ili pet?

Ako želite pronaći pravu ljubav za tri mjeseca, morat ćete odmah aktivirati i krenuti izlaziti.

3. Koliki je moj budžet?

Nije važno jeste li muškarac ili žena. Za izlaske je potrebno potrošiti nešto novca. A najlakši način da shvatite koliki vaš budžet treba biti je da pogledate svoju vremensku traku. Ako smatrate da ćete se naći s pravim za sebe unutar vremenskog okvira koji ste postavili, na koliko spojeva ćete ići svaki mjesec?

Razmislite i o tome koliko ćete morati potrošiti. Osim toga, ako ste žena, razmislite trebate li ići na frizuru, kupiti novu haljinu, cipele ili srediti nokte.

Kako ćete upoznati ljude s kojima ćete izlaziti? Online dating je jedna od mogućnosti. Neke od ovih stranica su besplatne, a druge se naplaćuju. Hoćete li uložiti u stranicu za upoznavanje ili ići na događaje za samce?Postavljajući sebi ovakva pitanja možete postaviti realan proračun za svoj plan kako pronaći pravu ljubav.

4. Koga tražim?

Vjerovali ili ne, većina ljudi počinje tražiti svoju pravu ljubav, a da nemaju pojma što žele. I to je velika greška. Takvi ljudi gube puno vremena na izlaske s ljudima koji jednostavno nisu pravi za njih ili nemaju iste ciljeve koje imaju oni.

Ako ste ozbiljni u pronalaženju ljubavi, važno je da se potrudite da znate koga tražite - prije nego što ozbiljno krenete u potragu. Razmislite što morate imati u vezi. To bi trebalo uključivati ​​vaše vrijednosti i životne ciljeve jer će vaša prava ljubav imati one koji se dopunjuju s vašim.

Koji su problemi zbog kojih biste napustili vezu? Samo vi znate što vam je potrebno da biste bili sretni u vezi.

5. Koji će prioritet imati moja potraga za pravom ljubavi?

Pronalaženje ljubavi zahtijevat će trud i vrijeme s vaše strane, tako da morate shvatiti koliko vam je to važno. Je li to važnije od vašeg posla? Je li to važnije od sjedenja kod kuće i gledanja svakog sportskog događaja ili filma na TV-u?

Pronalaženje prave ljubavi mora biti jedan od vaša tri glavna prioriteta ili neće uspjeti. Osim toga, većina muškaraca želi znati da imate vremena za njih kada počnete izlaziti. Oni traže vezu, a ne prijatelja za dopisivanje! Stoga morate odlučiti kako ćete potragu za pravom ljubavi uklopiti u svoj već ispunjen život.

6. Na koga mogu računati za podršku?

Kao i kod svakog cilja, imati prave ljude koji će vas podržavati je neprocjenjivo. Pravi ljudi su ti koji će vas bodriti i pomoći vam da pronađete pravu ljubav. Oni moraju biti pozitivni i istinski željeti najbolje za vas.

Nažalost, pravi ljudi nisu uvijek vaši prijatelji i obitelj. Nije zato što vas ne vole. To je zato što ne žele da se njihov odnos s vama promijeni.

Ponekad se prijatelji i obitelj mogu osjećati ugroženo kada shvate da provodite puno vremena s nekim drugim. Tada, a da toga nisu ni svjesni, neće biti podrška koja vam je uistinu potrebna.

7. Kako ćete održati svoju viziju živom?

Bez obzira na to s kojim se ciljem bavite, uvijek je dobro planirati neočekivano. I vaš plan kako pronaći pravu ljubav mora uključivati ​​i suočavanje s neočekivanim.

Ponekad potraga za pravom ljubavi može biti varljiva i ne ispasti onako kako biste se nadali. Zamislite da u nekom trenutku mislite da ste pronašli pravu ljubav i počnete se zaljubljivati. Zatim kasnije otkrijete njihovu lošu naviku i želite prekinuti vezu.

Kada bi se to dogodilo, vrlo lako možete ostati razočarani i prestati dalje tražiti.

Međutim, kada razmislite o ovakvim stvarima prije nego što se dogode, možete ponovno razmotriti svoje planove kako održati viziju svog idealnog partnera živom i nastaviti potragu, unatoč razočaranju, piše Your Tango.