Manekenka,\u00a0koja\u00a0je otvorio revije na pisti\u00a0dizajnera Rockyja Gathercolea, \u010dak se suo\u010dila\u00a0s neugodnim trenucima 'provirivanja' u javnosti.

Viki ka\u017ee kako se njeni brojni pratitelji preko dru\u0161tvenih mre\u017ea (oko pola milijuna njih) \u010desto \u010dude kako joj 'grudi tako visoko stoje' te naga\u0111aju nosi li posebne grudnjake da postigne taj efekt podizanja.

Kako bi rije\u0161ila ovaj 'dosadni'\u00a0problem, Vikki je poha\u0111ala te\u010daj odr\u017eive mode i nau\u010dila sama prepravljati odje\u0107u - sada izra\u0111uje svu svoju odje\u0107u i \u010dak je pokrenula neprofitnu modnu reviju.

Me\u0111utim, Vikki je rekla da je zahvalna i na svojim\u00a0grudima jer vjeruje da joj to poma\u017ee da dobije vi\u0161e manekenskih poslova.

- Kao model dobivam sve mogu\u0107e odjevne predmete za no\u0107ne klubove, sportske doga\u0111aje, sajmove, modne revije i foto snimanja. No, \u010desto mi se javlja taj problem da mi grudi vire iz odje\u0107e koju mi daju - ka\u017ee ona.

Najgori su joj tzv. balconette krojevi, koji su dizajnirani tako da podr\u017eavaju grudi i zavr\u0161avaju to\u010dno iznad bradavica, no njoj su u pravilu 'preplitki'.

Ponekad su izmjene odje\u0107e doista dugotrajne, ali i skupe - Vikki je morala kupiti\u00a0\u0161iva\u0107i stroj za 2500 dolara i sama popraviti kostim jednom prilikom. Sada je nau\u010dila kako dosko\u010diti tom problemu te u\u017eivati u pozornosti koje privla\u010de njene grudi, koje sama pokriva.

POGLEDAJTE 3. EPIZODU FIRME:

\u00a0

\u00a0

Moje grudi su tako ‘prpošne’ da uvijek vire iz normalne odjeće

Model i go-go plesačica Vikki Lenola (33) kaže kako mjesečno troši i do 12 tisuća kuna na prepravljanje odjeće i donjeg rublja jer joj zbog njenih visoko postavljenih grudi iz topova i grudnjaka proviruju bradavice

<p>- Nisu toliko velike, no problem je što stoje visoko gore. Neki misle da je to blagoslov, no moje se grudi neprestano 'prelijevaju' van iz običnih majica i topova, a o grudnjacima da ne pričam - kaže kanadski model i go-go plesačica, Vikki Lenola.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba dekoltea</strong></p><p>Ova 33-godišnjakinja iz Toronta u Kanadi nosi seksi dekoltirane kostime, steznike i grudnjake - ali osjeća kako su joj grudi veličine 34C previše 'prpošne' da bi se uvukle u sitne odjevne kombinacije.</p><p>Kaže da zbog njih troši puno novca (oko 12 tisuća kuna mjesečno), kao i vremena na krojačke prepravke standardne odjeće da bi joj normalno pristajala, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13119397/boobs-too-perky-normal-clothes-do-not-fit/">The Sun</a>. </p><p>Manekenka, koja je otvorio revije na pisti dizajnera Rockyja Gathercolea, čak se suočila s neugodnim trenucima 'provirivanja' u javnosti.</p><p>Viki kaže kako se njeni brojni pratitelji preko društvenih mreža (oko pola milijuna njih) često čude kako joj 'grudi tako visoko stoje' te nagađaju nosi li posebne grudnjake da postigne taj efekt podizanja.</p><p>Kako bi riješila ovaj 'dosadni' problem, Vikki je pohađala tečaj održive mode i naučila sama prepravljati odjeću - sada izrađuje svu svoju odjeću i čak je pokrenula neprofitnu modnu reviju.</p><p>Međutim, Vikki je rekla da je zahvalna i na svojim grudima jer vjeruje da joj to pomaže da dobije više manekenskih poslova.</p><p>- Kao model dobivam sve moguće odjevne predmete za noćne klubove, sportske događaje, sajmove, modne revije i foto snimanja. No, često mi se javlja taj problem da mi grudi vire iz odjeće koju mi daju - kaže ona.</p><p>Najgori su joj tzv. balconette krojevi, koji su dizajnirani tako da podržavaju grudi i završavaju točno iznad bradavica, no njoj su u pravilu 'preplitki'.</p><p>Ponekad su izmjene odjeće doista dugotrajne, ali i skupe - Vikki je morala kupiti šivaći stroj za 2500 dolara i sama popraviti kostim jednom prilikom. Sada je naučila kako doskočiti tom problemu te uživati u pozornosti koje privlače njene grudi, koje sama pokriva.</p><p><strong>POGLEDAJTE 3. EPIZODU FIRME:</strong></p><p> </p><p> </p>