Eve, koja ka\u017ee da godi\u0161nje tro\u0161i 90.000 dolara na putovanje sa Southwestom\u00a0tvrdi da su je stjuardese ne samo diskriminirale, ve\u0107 i ljudski povrijedile, a sve zbog toga \u0161to privla\u010di pa\u017enju svojim grudima.

Dodala je da se stjuardese nisu mogle slo\u017eiti oko toga \u0161to podrazumijevaju pravila odijevanja i zahtijeva da se zrakoplovna tvrtka javno ispri\u010da.

Majci i sinu na kraju je dozvoljeno da se vrate u avion, ali tek nakon \u0161to se koristila d\u017eemperom stjuardesa da se 'pokrije'. Evi je tako\u0111er re\u010deno da mora sjediti u prvom redu kako ostali putnici ne bi mogli vidjeti njezinu odje\u0107u.

'Ponižena' mama: Htjeli su me izbaciti s leta zbog velikih grudi

Eva je Playboy manakenka koja je putovala sa sedmogodišnjim sinom, a optužuje osoblje aviokompanije za diskriminaciju - inzistirajući da je bila ponižena te su joj dopustili da se vrati na let tek nakon što se pokrila

<p>Playboyeva manekenka koja je izbačena iz zrakoplova Southwest Airlinesa sa svojim sedmogodišnjim sinom sada zahtijeva službenu ispriku od Southwest Airlinesa čije osoblje optužuje za diskriminaciju inzistirajući da je bila 'ponižena' zbog veličine njezinih grudi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Žena koju je nemoguće 'ne uočiti'</strong></p><p>Naime, Eve J Marie se ukrcala na let iz Dallasa u Teksasu do Tulse u Oklahomi, 29. listopada, kada su stjuardese zatražile od nje i njenog sina da napuste avion.</p><p>Prema Instagram zvijezdi, osoblje joj je reklo da je njezin dekoltirani leopardov kombinezon kršio pravila zrakoplovnog reda odijevanja, koja zabranjuje 'razvratnu' odjeću, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8905907/Playboy-model-kicked-Southwest-Airlines-flight-revealing-outfit.html">Daily Mail</a>.</p><p>No, njoj nikako nije jasno što je to bilo neprimjereno odjeveno na njoj, budući da, smatra, uvijek izgleda seksi.</p><p>Eve, koja kaže da godišnje troši 90.000 dolara na putovanje sa Southwestom tvrdi da su je stjuardese ne samo diskriminirale, već i ljudski povrijedile, a sve zbog toga što privlači pažnju svojim grudima.</p><p>Dodala je da se stjuardese nisu mogle složiti oko toga što podrazumijevaju pravila odijevanja i zahtijeva da se zrakoplovna tvrtka javno ispriča.</p><p>Majci i sinu na kraju je dozvoljeno da se vrate u avion, ali tek nakon što se koristila džemperom stjuardesa da se 'pokrije'. Evi je također rečeno da mora sjediti u prvom redu kako ostali putnici ne bi mogli vidjeti njezinu odjeću.</p>