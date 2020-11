- Nisam znala\u00a0da se to mo\u017ee dogoditi. Bila sam tako mlada, vjerojatno nisam pravilno pro\u010ditala nuspojave i samo sam potpisala papir. U\u010dinila sam to kako bih udovoljila svima, uklju\u010duju\u0107i mog de\u010dka u to vrijeme, \u0161to je bilo pogre\u0161no. A budu\u0107i da sam bila studentica na sveu\u010dili\u0161tu, nisam si to mogla priu\u0161titi, pa sam uzela\u00a0zajam i zadu\u017eila\u00a0se - otkrila je.

Anna, koja se tijekom pandemije vratila na mjesto farmaceuta, tako\u0111er je zara\u0111ivala od reklamiranja odje\u0107e otkako je napustila Otok ljubavi, ali njezini implantati sprije\u010dili su je da nosi odje\u0107u koju bi \u017eeljela.

- Jako mi je te\u0161ko nositi razli\u010ditu odje\u0107u jer moje grudi\u00a0ne odgovaraju odre\u0111enim topovima, \u0161to mi tako\u0111er smeta, jer ne mogu reklamirati marke - ka\u017ee tvrde\u0107i da je to sprje\u010dava u dogovranju poslova.

Osim toga, pove\u0107anjem grudi je na\u0161tetila i svome zdravlju.

- \u010cak i kad nosim bikini, imam jake bolove u vratu. \u017divim sa stalnim bolovima u le\u0111ima jer grudi naprosto ne bi trebale biti ovako velike - tvrdi Anna.

- Kad su va\u0161e grudi\u00a0manje, mo\u017eete nositi odgovaraju\u0107u odje\u0107u i izgledati privla\u010dno, a ne vulgarno. \u0160to god odjenem, moje su grudi na 'izvolite'. Iz isje\u010daka koje sam vidjela s\u00a0Love Islanda, moje grudi\u00a0su izgledale prevelike na ekranu. Iskakale\u00a0su - smatra ona.

Na nesre\u0107u Ane, koja je eliminirana iz serije 2019. nakon romanse s Jordanom Hamesom, uklanjanje implantata ne\u0107e biti tako jednostavno kao \u0161to se nadala.

Ko\u017ea se rastezala godinama i kirurg ju je upozorio da se ne\u0107e jednostavno vratiti\u00a0natrag.

- Ne mogu se vratiti svojim prirodnim grudima, jer ne\u0107e izgledati dobro zbog puno opu\u0161tene ko\u017ee i praznine u sebi. Dakle, ono \u0161to \u0107u morati u\u010diniti je da ih izvadim, staviti\u00a0manje silikone, a zatim i podi\u0107i ih\u00a0kako ne bi do\u0161lo do propadanja - opisala je.

Prirodno je da\u00a0\u017eenama s godinama grudi po\u010dinju i\u0107i prema dolje. S te\u0161kim implantatima oni padaju jo\u0161 vi\u0161e.\u00a0

Ova najnovija operacija stajat \u0107e Annu\u00a011 tisu\u0107a\u00a0funti (92 tisu\u0107e kuna), ali sretna je \u0161to \u0107e smanjiti grudi.

- Idem vrhunskom kirurgu i zato je tako skupo. Radije bih platila vi\u0161e, samo da budem sigurna da je to dobro napravljeno. O\u017eiljci \u0107e biti vidljivi, ali to je cijena koju \u0107u morati platiti za ono \u0161to sam napravila kad sam bila mla\u0111a i gluplja.

Anna bi voljela da ju je netko upozorio na tako drasti\u010dnu operaciju i njene komplikacije.

\u00a0- Voljela bih da mi je jedna osoba rekla:\u00a0'Anna, razmisli o tome'. Nisam imala\u00a0nikoga da mi to ka\u017ee. Moja je mama prili\u010dno opu\u0161tena\u00a0u vezi s tim stvarima i dok god nisu bile ogromne, rekla je: 'Samo naprijed'. Tada\u0161nji de\u010dko rekao mi je: \u2018Da, napravi to\u2019 - prisje\u0107a se Anne.

Danas ka\u017ee da nikad ne biste trebali na operaciju kako biste poku\u0161ali izgledati seksi za tipa ili mu\u0161karce op\u0107enito.

- Ako ka\u017eem bilo kojem de\u010dku da \u0107u ukloniti\u00a0implantate, oni ka\u017eu: \u2018Za\u0161to? Zadr\u017ei ih' - priznaje.

\u010cak je i njezin trenutni de\u010dko, s kojim je ne\u0161to vi\u0161e od godinu dana,\u00a0 zamolio da ostane takva kakva je. Ali ona ka\u017ee: 'Vi\u0161e me nije briga \u0161to on \u017eeli, ja to radim za sebe'.

- Samo \u017eelim biti zdrava, vje\u017ebati i promijeniti na\u010din \u017eivota. Od sada \u017eelim raditi stvari na pravi na\u010din - otkrila je.

POGLEDAJTE novu epizodu \u2018FIRME\u2019: Ono kad se ne predaje\u0161 na razgovoru za posao

'Povećanje grudi naštetilo mi je zdravlju, poslu ali i seks životu!'

Britanska Kim Kardashian, kako je često nazivaju, proslavila se sudjelovanjem u Love Islandu, a iako je svi poznaju po ogromnim grudima svoju košaricu E namjerava smanjiti na prirodnu dvojku

<p>- Povećala sam grudi da bih se osjećala seksepilnijom i privlačnijom, no jedino što se dogodilo je da sam izgubila osjet u njima i otežala si život - kaže Anna Vakili (30), koja se proslavila sudjelovanjem u britanskom reality showu Love Island.</p><p>Atraktivna je Anna brzo stekla nadimak britanske 'Kim Kardashian', a svoju figuru duguje i zahvatu povećanja grudi koji je napravila s 23 godine.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Plastične operacije sve traženije</p><p>- Kad sam stavila silikone, željela sam se osjećati seksi. Ali bila je pogreška misleći da će to učiniti veće grudi. Da mogu vratiti vrijeme, ne bih to učinila. Prije operacije, moje je poprsje bilo savršeno. Ali na mene je lako utjecati i napravila sam glupu pogrešku - kaže Anna.</p><p>Fotografija prije povećanja grudi</p><p>Operacija koja je koštala 46 tisuća kuna njenu je skromnu B košaricu pretvorila u E, zbog čega su njene grudi doista došle u prvi plan gdje god bi se pojavila. No, istovremeno, zbog nje je izgubila ikakav osjet u njima.</p><p>- Moje su grudi oduvijek bile doista osjetljive i bile su važne za moj seksualan život i užitak. Sada od njih nemam ništa u tome smislu i gubitak tog osjećaja me jako uznemirio - priznaje.</p><p>- Nisam znala da se to može dogoditi. Bila sam tako mlada, vjerojatno nisam pravilno pročitala nuspojave i samo sam potpisala papir. Učinila sam to kako bih udovoljila svima, uključujući mog dečka u to vrijeme, što je bilo pogrešno. A budući da sam bila studentica na sveučilištu, nisam si to mogla priuštiti, pa sam uzela zajam i zadužila se - otkrila je.</p><p>Anna, koja se tijekom pandemije vratila na mjesto farmaceuta, također je zarađivala od reklamiranja odjeće otkako je napustila Otok ljubavi, ali njezini implantati spriječili su je da nosi odjeću koju bi željela.</p><p>- Jako mi je teško nositi različitu odjeću jer moje grudi ne odgovaraju određenim topovima, što mi također smeta, jer ne mogu reklamirati marke - kaže tvrdeći da je to sprječava u dogovranju poslova.</p><p>Osim toga, povećanjem grudi je naštetila i svome zdravlju.</p><p>- Čak i kad nosim bikini, imam jake bolove u vratu. Živim sa stalnim bolovima u leđima jer grudi naprosto ne bi trebale biti ovako velike - tvrdi Anna.</p><p>- Kad su vaše grudi manje, možete nositi odgovarajuću odjeću i izgledati privlačno, a ne vulgarno. Što god odjenem, moje su grudi na 'izvolite'. Iz isječaka koje sam vidjela s Love Islanda, moje grudi su izgledale prevelike na ekranu. Iskakale su - smatra ona.</p><p>Na nesreću Ane, koja je eliminirana iz serije 2019. nakon romanse s Jordanom Hamesom, uklanjanje implantata neće biti tako jednostavno kao što se nadala.</p><p>Koža se rastezala godinama i kirurg ju je upozorio da se neće jednostavno vratiti natrag.</p><p>- Ne mogu se vratiti svojim prirodnim grudima, jer neće izgledati dobro zbog puno opuštene kože i praznine u sebi. Dakle, ono što ću morati učiniti je da ih izvadim, staviti manje silikone, a zatim i podići ih kako ne bi došlo do propadanja - opisala je.</p><p>Prirodno je da ženama s godinama grudi počinju ići prema dolje. S teškim implantatima oni padaju još više. </p><p>Ova najnovija operacija stajat će Annu 11 tisuća funti (92 tisuće kuna), ali sretna je što će smanjiti grudi.</p><p>- Idem vrhunskom kirurgu i zato je tako skupo. Radije bih platila više, samo da budem sigurna da je to dobro napravljeno. Ožiljci će biti vidljivi, ali to je cijena koju ću morati platiti za ono što sam napravila kad sam bila mlađa i gluplja.</p><h2>Razmislite prije povećanja</h2><p>Anna bi voljela da ju je netko upozorio na tako drastičnu operaciju i njene komplikacije.</p><p> - Voljela bih da mi je jedna osoba rekla: 'Anna, razmisli o tome'. Nisam imala nikoga da mi to kaže. Moja je mama prilično opuštena u vezi s tim stvarima i dok god nisu bile ogromne, rekla je: 'Samo naprijed'. Tadašnji dečko rekao mi je: ‘Da, napravi to’ - prisjeća se Anne.</p><p>Danas kaže da nikad ne biste trebali na operaciju kako biste pokušali izgledati seksi za tipa ili muškarce općenito.</p><p>- Ako kažem bilo kojem dečku da ću ukloniti implantate, oni kažu: ‘Zašto? Zadrži ih' - priznaje.</p><p>Čak je i njezin trenutni dečko, s kojim je nešto više od godinu dana, zamolio da ostane takva kakva je. Ali ona kaže: 'Više me nije briga što on želi, ja to radim za sebe'.</p><p>- Samo želim biti zdrava, vježbati i promijeniti način života. Od sada želim raditi stvari na pravi način - otkrila je.</p><p><strong>POGLEDAJTE novu epizodu ‘FIRME’: Ono kad se ne predaješ na razgovoru za posao</strong></p>