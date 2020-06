Moje remek-djelo: Branimirova maketa željeznice na tri nivoa je poput bajkovitog grada iz snova

<p>Maketa samo što nije gotova, to je moje remek-djelo. U nju sam uložio zadnje dvije godine, ali sam koristio nekoliko elemenata s prve makete koju sam napravio prije 40-ak godina, priča nam svestrani Koprivničanin Branimir Dolenec (62). Za Branimira bi čovjek mogao reći da mu sve čega se primi ide od ruke: maketarstvo, slikanje, karikatura, pisanje... Nešto poput čovjeka čiji se talenti u umjetnosti odmah prepoznaju iako je riječ o tehničaru elektrotehnike. Oduvijek je naginjao umjetničkom stvaralaštvu.</p><p>- Ova maketa je u potpunosti moja kreacija, jer kad čovjek kupuje elemente za makete, onda je sve definirano, kao kad sastavljate aviomodele. Na svojoj maketi prilagođavam svaku zgradu, most, tunel... </p><h2>Najstarija ljubav</h2><p>Za sve moram imati viziju i matematičku konstrukciju kako će buduća maketa izgledati jer se sve radi u istome mjerilu. Stoga je moja maketa jedinstvena u svijetu. Sve sam napravio vlastitim rukama osim vlakova, automobila i figura ljudi - kaže osebujni Dolenec, kojega smo posjetili u njegovu domu u Koprivnici.</p><p>Maketarstvo mu je najstarija ljubav, njime se bavi od srednjoškolskih dana. Točnije, u srednjoj školi napravio je prvu maketu željeznice koja je bila izložena u Tehničkome muzeju u Zagrebu. Ponovno se prije dvije godine vratio najdražem hobiju i počeo je raditi jedinstvenu maketu željeznice u tri nivoa. Svi tuneli, mostovi, vijadukti, građevinski objekti i planinski lanac izrađeni su vlastoručno, i to od odbačenih stvari. Tako je Dolenec, uz papir, karton i drvo, koristio i telefonske kablove, žice te drugi otpad. </p><p>- Kroz tri nivoa na tračnicama koje su duge 20-ak metara povezujem dinamiku kretanja tri vlaka istodobno. Postavljeno je 15 skretnica i uz tri vlaka koja prometuju na kolodvorima još su tri kompozicije koje čekaju na red vožnje - pojašnjava Branimir Dolenec, koji je u maketu uložio višegodišnje znanje. To potvrđuju i neki dijelovi s makete iz 1978. godine, koje je sad preselio na novu i time zaokružio 50 godina maketarstva. Posebnost te makete je što ona prolazi kroz tri područja. Planinsko, ruralno i alpsko, gdje se na vrhovima smjestilo jezero. </p><h2>Skup je povratak u prošlost</h2><p>Sve je rađeno u omjeru 1:160. Lokomotive i vagoni su iz 70-ih godina prošloga stoljeća i sad ima problema s nabavom. </p><p>- Povratak u povijest je jako skup. Jedna lokomotiva iz tog vremena stoji između 200 i 400 eura, dakle od 1500 do 3000 kuna i puno ju je teže pronaći nego novije, koje su upola jeftinije od ovih s kojima nastojim ljude vratiti u vremena kad je vožnja vlakom bila jedinstveni događaj. Vremena romantike, kad se nije toliko trčalo kao danas - kaže ovaj svestrani umjetnik. A radovi na elektrifikaciji pruge su se malo oduljili i izgleda da u tom dijelu podsjećaju na stvarnost koja vrijedi i na našim željeznicama.</p><h2>Uskoro stiže i 13. dječak Koprivko</h2><p>Dolenec je autor serije slikovnica ‘Koprivko’ o dječaku iz 1356. koji kroz Crnu rupu dolazi u 21. stoljeće, gdje upoznaje djevojčicu Dunju, s kojom putuje kroz Hrvatsku. Dvanaest brojeva ‘Koprivka’ otputovalo je u 250 škola i 50 vrtića. Trenutačno radi na 13. priči. Sjajan je i slikar koji radi sve tehnike, a očekuje i izložbu u Capital Art Gallery u Elthamu pokraj Londona.</p>