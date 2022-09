'Moje teško naučene lekcije': Ovo je 10 pravila za pronalazak muškarca iz snova na internetu

Novinarka iz Ujedinjenog Kraljevstva, Rosie Green (48) podijelila je teško naučene lekcije o tome kako pronaći muškarca svojih snova na internetu.

U dobi od 45 godina brak Rosie Green se raspao i ona je nakon 26 godina ostala sama i pokušavala je upoznavati partnere preko interneta. Poučena vlastitim iskustvom, sastavila je konačan popis onoga što treba i što ne treba činiti kada je riječ o pronalaženju muškaraca.

- Nitko me nikada više neće voljeti. To su bile riječi koje sam napisala pod naslovom 'tvoj najveći strah', kada sam prolazila kroz razvod prije tri godine. Više sam se bojala biti sama nego da završim primjerice kao beskućnica ili u financijskim problemima. Ipak, nisam bila baš neustrašiva u pogledu mogućnosti da nađem nekoga tko će me voljeti - kaže Green.

Slobodni prijatelji upozorili su je na online sastanke, na izlaske bez pojavljivanja druge strane koji ruše samopouzdanje, na neželjene golišave slike, ljubavna bombardiranja i takozvano navođenje na pokazivanje interesa bez namjere da se stvarno uživo nađete - iznenađujuće česte situacije na internetu.

- Zastrašujuće je, pogotovo kad vam je samopouzdanje nakon razvoda na najnižoj razini, ali naučila sam da to doista ne mora biti tako. Samo vam treba strategija. Postoje načini da se poigrate sa sustavom, prevagnete u svoju korist i što je najvažnije ponovno otkrijete zabavu svega toga, luksuz odijevanja, drskost susreta sa zgodnim strancem... - ističe ona.

Odlučila se za to godinu dana nakon što se njezin brak raspao. Nije bila slobodna dugi niz godina. Bivšeg je upoznala kao 18-godišnjakinja na sveučilištu.

Dio nje je, kaže, bio uzbuđen zbog mogućnosti upoznavanja novih muškaraca. Prijatelj ju je prijavio na stranicu za upoznavanje koja tvrdi da se bavi pronalaženjem dugoročnih veza.

Isprva se osjećala čudno, a onda joj je bilo super kad su joj svi ti muškarci počeli bljeskati pred očima. U pet mjeseci otišla je na deset spojeva. Uživala je upoznavati nove pojedince, čuti njihove priče.

Smatrala je uspjehom ako bi se dobro provela. Bilo je uspona i padova, priznaje.

Bio je tu i tip koji je cijelo vrijeme nosio sunčane naočale u zatvorenom prostoru, potom jedan koji ju je pokušao odvesti avionom na Mallorcu na prvi spoj. Bilo je i onih koji su htjeli da im pošalje svoje gole fotografije. Muškarac za kojeg je pomislila da ima staromodan, pomalo nestašan šarm - ispostavilo se da je klipan koji neprestano priča o sebi i vrijeđa svoje bivše, svoju ženu i ženu zbog koje ju je ostavio.

Ali sve u svemu, pozitivne strane su prevagnule nad negativnima. Upoznala je i dva dečka preko aplikacije za spojeve i obje veze su trajale oko šest mjeseci - i to je odigralo sastavnu ulogu u izgradnji njezinog samopoštovanja nakon razornog razvoda.

- Sada sam s muškarcem kojeg sam upoznala u stvarnom životu. Upoznala sam ga preko prijatelja i zajedno smo više od godinu dana. Tako sam sretna i to dolazi dijelom zahvaljujući lekcijama koje sam naučila dok sam bila na spojevima - ističe Rosie.

Online upoznavanje može biti sjajan dar modernog doba. Samo se, prema njezinim savjetima, morate pridržavati ovih zlatnih pravila:

Razmišljajte strateški

Vaš profil neka bude vidljiv što je moguće većem broju ljudi u aplikaciji i, što je najvažnije, novi korisnici moraju ga brzo primijetiti. Novi bivaju brzo zaokupljeni ili izmoreni i želite im pristupiti prije nego se to dogodi.

Da bi to bilo vjerojatnije, morate redovito posjećivati ​​stranicu. Ako otkriju neaktivnost, učinit će vam profil manje vidljivim. Osvježavanje slika, dodavanje novih i uklanjanje starih, svaki mjesec će istaknuti profil.

Usput, selfiji su manje zanimljivi od običnih fotografija. Izbjegavajte filtriranje ili nošenje sunčanih naočala, ali nasmijte se i fotografirajte se dok radite nešto što volite.

Postavite se

Toliko toga počiva na početnim porukama. Neka budu opuštene i zabavne. Biti previše povučen je odbojno, kao i biti previše oduševljen. Nemojte postati ni previše duboki ili previše seksualni prerano. Uglavnom, nemojte previše sebe ulagati u ovoj fazi.

Zamislite da se dopisujete s novim kolegom. Htjeli biste se naći s njim, ali vaša cjelokupna vrijednost i budući život ne ovise o tome. Također, izbjegavajte odgovore na uvodne retke koji ne pokazuju nikakvu originalnost.

Ne lažite, čak ni o godinama

Rosie je ovaj dio naučila na teži način. Na svom profilu stavila je svoju lokaciju kao London umjesto sela Home Counties u kojem stvarno živi. Nije željela da ju itko od lokalnog stanovništva vidi u aplikaciji. Ovo joj je, priznaje, bila pogreška. Dočekala ju je zlokobna tišina kad je priznala pravu lokaciju muškarcu koji je bio njezin dečko, jer je on to nastavio spominjati tijekom veze, dok njezina prijateljica 'smanji' nekoliko godina što također odbija.

Otpustite sigurnosne kočnice

Neki stručnjaci za spojeve preporučuju da prvi spojevi budu kratki i poslovni. Recimo, kava s krutim vremenskim intervalom, međutim Rosie se ne slaže. Misli da to znači priznati poraz prije nego što si uopće nešto i počeo. Za svoje spojeve odlazila je na večeru, ali je birala s kim će to raditi. Na taj način se nije činilo kao da se radi o 'intervjuu'.

Ograničenja samo na kave ili 'brzinsko piće' izgledaju ​​kao da ste oboje već jednom nogom vani. Možda zvuči kontraintuitivno, ali posvećivanje većeg dijela vremena čini manji pritisak. To je također znak emocionalne velikodušnosti, suprotno od dojma iscrpljenosti i napetosti. Ovo joj se isplatilo jer je imala mnogo zabavnih večeri, a najuspješnija od njih bila je kada su joj 'sigurnosne kočnice' popustile i kada se opustila. Također, otkrila je i da je nekoliko pića ključno za opuštanje i zabavu.

Kako s onima što pričaju samo o sebi

Postavljajte pitanja, malo flertujte, malo laskajte. Pitajte ih o njihovom poslu, životu, obitelji. Čak i ako ne volite takve pojedince, možete nešto naučiti. Forumi za upoznavanje puni su ljudi koji govore samo o sebi. Nemojte vi biti ta osoba. Ako partner beskrajno priča o sebi, pravite pauze u razgovoru nadajući se da će ih to podsjetiti da i oni vama postave poneko pitanje. Zapamtite da će i oni biti nervozni. Opustite ih, recite nešto lijepo o njihovoj odjeći ili mirisu. Pokušajte pronaći zajednički jezik. A nježno zadirkivanje produbit će svaku vezu i stvoriti osjećaj poznatosti.

Kada se 'zaustaviti'

Nemojte nikog proganjati. Kada je u pitanju dogovaranje sljedećeg spoja, prepustite im inicijativu. Budite otvoreni, prijateljski raspoloženi, jasno dajte do znanja da vam se sviđaju, ali nemojte ih zvati van. Također ne ulažite previše emocija u vezu prije nekoliko mjeseci. Zamislite to kao probni period za ljubavni odnos.

Kad je riječ o muškarcima koji vam šalju fotografije te koji su previše seksualni ili 'napadni', nježno ih isključite tako što ćete ili ne odgovoriti na fotografije, baviti se drugom temom ili reći da želite takve stvari sačuvati za kasnije. Ako su previše seksualni, blokirajte ih.

Dajte im drugu šansu

Previše je lako nekoga odbaciti jer ne želite odmah strgnuti odjeću s njega. Možda njihova visina nije onakva kakvom ste je zamišljali ili se čine previše tihi. Ali dobro je vidjeti što će se pojaviti na drugom, trećem ili četvrtom spoju. Onaj za koga mislite da ga želite možda nije onaj koga stvarno trebate. Ako ste neodlučni oko nekoga, dajte im barem još jednu priliku. Možda dvije.

Sigurnost je u 'broju'

U ranim danima zabavljanja, stručnjaci poput trenerice za razvod Sare Davison preporučuju razgovor s četiri ili pet muškaraca u isto vrijeme. to vas sprečava vas da se previše fokusirate na jednog od njih i da previše ulažete. Osim toga, zabavno je. Ipak, to može biti iscrpljujuće, može oduzimati puno vremena.

Nitko ne želi 'ovisnika'

Važno je ponuditi plaćanje na svim spojevima. Izuzetak možete napraviti ako vam predlože superskupi restoran, ali i tada možete platiti neko piće na početku ili na kraju. Ili platite taksi. To bi trebala bit osnovna ljudska psihologija. Nijedan muškarac ili žena ne želi se osjećati kao da ima posla s 'ovisnikom', donosi Daily Mail.

