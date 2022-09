Prednosti i mane pomirenja s bivšim partnerom: Zapitajte se što vas je spojilo, a što rastavilo

Pitanje da li veza koje je jednom prekinuta može ponovno uspjeti ovisi ponajprije o karakteru i stavovima ljudi koji su glavi akteri tog odnosa, tvrde psiholozi. No prije pomirenja treba razmisliti o nekim faktorima koji mogu utjecati na ishod takvog odnosa te svakako odlučiti ima li uopće smisla upuštati se u to, tvrdi psihijatrica i savjetnica za ljubavne odnose Jill Goodhew.

Koliko je navika da je "tu" presudna za pomirenje?

Na ljude se, osobito one s kojima smo bili blisko vezani, iznimno naviknemo da su prisutni u svakodnevnom životu. Ponekad prekidi veza, pa čak i u situacijama gdje je to dobro promišljeno i opravdano, uzrokuju žaljenje i duboku tugu. Nakon prekida najbolje je posve prekinuti kontakt, ili ukoliko je to nemoguće, svesti ga na minimum.

Vrijeme žaljenja za "propalom vezom" je individualno, no ako i nakon nekoliko mjeseci i povratka u dnevnu rutinu žalite jer ste prekinuli odnos ne jer vam nedostaje "imati nekoga" već smatrate kako se neke greške mogu ispraviti, pokušajte kontaktirati s bivšim partnerom i vidjeti što on o tome misli.

Zašto niste krenuli dalje?

Ako nakon kontakta s bivšim partnerom ustanovite kako nijedan od vas nije krenuo "dalje" i još uvijek intenzivno razmišljate o prošloj vezi, zapitajte se je li to zbog toga što ste lijeni upoznavati druge ljude i truditi se da biste došlo do točke bliskosti i ugode.

Ponekad lijenost i opuštenost mogu biti velike prepreke u ostvarivanju novih ljubavnih iskustava, a ako ste prekinuli vezu jer je vam je s bivšim partnerom ponestalo ljubavi i bilo je samo ugodno, pomirenje nema smisla i samo je odgađanje neizbježnog.

Ljubomora zna iskriviti percepciju

Često se ljudi žele pomiriti s bivšim partnerom nakon što saznaju da se viđa s nekim. Ljubomora često može iskriviti percepciju, pa ćemo onog istog čovjeka s kojim smo se dosađivali i čije su nas mane nesnosno živcirale, odjednom doživljavati kao privlačnog i vrlo poželjnog. U tim slučajevima, riječ je samo o našem povrijeđenom egu, naglašavaju psiholozi.

Kad je strah od samoće jači od problema...

Potrebno je neko vrijeme kako bi se svatko prilagodio na samački način života, osobito ako je bio u dugogodišnjoj vezi. Prije no što dozvolite da vas obuzme tuga i nostalgija za vezom, upitajte se je li u poleđini takvog razmišljanja strah od samoće, smatra psihijatrica Jill Goodhew.

Ako mislite da je bolje biti nesretan u vezi nego sam, prebolijevanje je idealna prilika da izgradite mrežu prijatelja i hobija uz pomoć kojih ćete preuzeti kontrolu nad svojim životom.

Što vas je spojilo, a što rastavilo?

Prisjećajući se prošlosti, nerijetko zaboravljamo sve loše, a idealiziramo dobre strane odnosa. Nije realno očekivati da odnos bude bolji nego prije već je bolje koncentrirati se na to da bude drugačiji, smatra Goodhew. Za to se oba partnera trebaju preispitati što je krenulo po krivu i ako ste spremni raditi na svojim greškama i smatrate da između vas još uvijek postoje snažni osjećaji, ima smisla pokušati.

Pozitivne strane pomirenja:

- Povratak staroj ljubavi potiče snažne osjećaje, kojima opravdavate svoje misli i jačate svoj ego na način da ste bili u pravu što ste i prvi puta završili zajedno. Često takve veze uključuju još više strasti i uzbuđenja zbog pomirenja.

- Dobro poznavanje partnera osigurava i lakše i spontanije upuštanje u seks, koji je već provjereno dobar. Osim toga, već otprije znate koje su partnerove slabe točke i što ga čini sretnim, pa uz trud možete imati više obzira prema njemu kao i on prema vama.

Negativne strane pomirenja:

- U nastavku veze možete primijetiti kako stari problemi nisu nestali, a isto tako da ste manje tolerantni prema novim polemikama jer ste se već jednom "oprostili" od te veze.

- Ako ste rodbini i prijateljima govorili o manama vašeg partnera i razlozima prekida, pritom nastojeći prikazati njegovu stranu priče što negativnijom kako biste dobili veću podršku i razumijevanje, teško možete očekivati da ćete u nastavku veze ponovo pridobiti njihovu potporu.

Za sve one koji će "pokušati ponovno":

Jill Goodhew smatra kako se prilikom obnavljanje veze treba pridržavati nekih osnovnih pravila, kao što je otvorena komunikacija, nepožurivanje u odnosu i mnogo strpljenja kako biste ponovno izgradili povjerenje u "vas".

