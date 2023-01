'Moji su blizanci začeti s 5 dana razlike, nisam ni znala da je to moguće. Previše smo se trudili'

Mama je na TikTok profilu @lilo_imelda_twins, podijelila svoju priču o tome kako je ostala iznenađena kad je kod ginekologa saznala da nosi blizance koji su začeti u razmaku od - pet dana. Priznala je da dotad nije imala pojma da je to moguće, niti bi znala da jest da joj liječnik na prvom ultrazvuku nije dao do znanja da zameci imaju različite mjere i da su začeti u vremenskom razmaku od pet dana, prenosi The Sun.

- Iskreno, nisam baš razmišljala o toj informaciji, jer sam bila u šoku što ću roditi blizance. No kasnije sam bila malo zbunjena jer sam cijeli život mislila da se blizanci rađaju tako da su začeti u isto vrijeme, zato što se jajašce podijelilo na dva dijela - rekla je.

- Nisam znala da je moguće začeti dvije bebe u razmaku od nekoliko dana, ili čak nekoliko tjedana. Dakle, dok smo pokušavali napraviti bebu, napravili smo Imeldu, ne znajući da je Leo već bio unutra – kaže ova mama. Dodaje kako je to bilo tijekom karantene 2020. godine, kad ona i suprug nisu imali ništa osim vremena.

- Nedugo prije toga preživjela sam spontani, pa smo baš intenzivno pokušavali začeti dijete i valjda smo se previše trudili – rekla je u video prilogu. Unatoč šoku zbog vijesti koju je čula kod ginekologa, bila je vrlo zahvalna na ishodu.

- Jedna je mama ispod mog videa u komentaru napisala da je blizance začela u razmaku od 13 dana, a imala sam među komentatorima i ženu koja je zatrudnjela s dvije različite osobe u razmaku od nekoliko dana - dodala je.

- Dakle, nije naodmet biti oprezan - kaže ova mama blizanaca, dok se u komentarima javio i jedan student medicine:

- Kao trenutnom studentu medicine, kad čitam o ovome, moj mozak eksplodira od sreće i prije nego što sam saznao kako se to događa. To je nevjerojatno - napisao je, dok su mnogi komentirali kako ih TikTok svakog dana iznenadi nekim novim saznanjem.

Kako je moguće začeti blizance u različite dane?

Fenomen u kojem se dva oplođena jajašca implantiraju u maternicu u različito vrijeme, poznat je kao "superfetacija". Dok bebe rođene superfetacijom tehnički nisu blizanci, često se smatraju blizancima, jer se često rađaju tijekom istog poroda, na isti dan.

To je vrlo rijedak slučaj, pojasnila je dr. Lisa Thiel, specijalistica za fetalnu medicinu u Spectrum Healthu u Michiganu, naglasivši kako postoji tek nekoliko potvrđenih slučajeva.

- Razlog zašto je to tako rijetko je taj što oplođeno žensko tijelo otpušta hormone kako bi spriječilo daljnju ovulaciju, a na grliću maternice stvara se gusta sluz kako bi se spriječio daljnji ulazak spermija u maternicu u to vrijeme – pojasnila je.

Dr. Fistonić: Nije baš jasno kako je ginekolog to utvrdio

- Riječ je o fenomenu koji je poznat, iako vrlo rijedak, no moram reći kako u ovom slučaju baš nije jasno kako je ginekolog mogao utvrditi da su blizanci u ovom slučaju začeti s 5 dana razlike. To nije nešto što se može utvrditi mjerenjem gestacijske vrećice, jer su kod blizanaca razlike u veličini zapravo normalne. Jedini način da se to utvrdi jest putem DNA analize, a iz ove priče nije baš jasno je li ona provedena – upozorava naš vrhunski ginekolog, dr. Ivan Fistonić.

