Mokro tlo: Nakon obilne kiše u vrt se odlazi po salatu i rikolu

Iako obilne padaline i nedostatak sunčeve svjetlosti kojima svjedočimo posljednjih dana smetaju većini povrtnica, zelena salata, rikola i drugo salatno bilje nakon kiše bit će mnogo sočniji i ukusniji.

Blatnjavo tlo doduše nije najpogodnije za ikakve vrtlarske radove, no to što je vlažno možete iskoristiti za rasađivanje biljaka koje su niknule preobilno. Tako će se brže primiti na novom položaju. Ostavite li ih preblizu, glavice se neće razviti do pune veličine, a može doći i do truljenja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jagode mogu lako istrunuti

Previše vlage u tlu može biti jednako štetno kao i dugotrajna suša. Naime, biljkama za zdravi rast nije potrebna samo voda, nego i kisik, pa ako im se korijenje nalazi u loše dreniranom tlu (dugo zadržava tekućinu), može uvenuti. Također, povećava se rizik od gljivičnih bolesti, poput pepelnice i plamenjače, na što su osobito osjetljive rajčice, dok plodovi jagoda, koji upravo dozrijevaju, mogu za tren istrunuti u dodiru sa zemljom.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Nakon obilne kiše dobro je tlo pokriti malčem od slame - tako će se smanjiti potreba za zalijevanjem jer će se tlo sporije isušivati, gredica će izgledati ljepše, a plodovi će ravnomjernije dozrijevati i neće biti toliko izloženi biljnim bolestima. Ipak, povremeno provjerite što se događa ispod slamnatog pokrivača jer se ondje znaju nastaniti puževi.

Najvažnije pravilo nakon obilne kiše glasi - ne hodajte po mokrom tlu u blizini biljaka. Ako se držite staze, ne samo što ćete zaštititi obuću, nego i biljke. Korijenski sustav vrlo je osjetljiv u ovoj fazi, pa ako ugazite tlo oko biljaka, mogli biste ozbiljno ograničiti njihov razvoj. Zato je dobro napraviti povišene gredice. Dani nakon pljuska bit će idealno vrijeme i za plijevljenje korova.

Nagrnite zemljom ili kompostom

- Ako su kiše bile obilne obavezno provjerite jesu li bujice isprale površinski sloj tla i ogolile korijen. Biljke čiji je korijen izložen atmosferskim uvjetima vrlo često stradavaju. Ako je korijen ogoljen nagrnite ga tlom ili kompostom. Vlažno tlo s malo kisika stvara stres za biljku jer korijen ne raste u odgovarajućim uvjetima. Kako bi smanjili stres biljaka uslijed povišene vlage nabavite organski biostimulator na bazi L-slobodnih prirodnih aminokiselina - objašnjava nam Diana Marjanović, inženjerka fitomedicine i agronomkinja, te osnivačica portala Agronomija.info.

Foto: Dreamstime

Trajnice bolje podnose promjene

Biljke koje treba svake godine iznova sijati u pravilu su osjetljivije na nepredvidive vremenske uvjete poput ovih svibanjskih. Za razliku od njih, otpornije začinsko bilje, poput matičnjaka, metvice i majčine dušice, podnijet će gotovo sve. U ukrasnom dijelu vrta također je bolje odlučiti se za trajnice.

Gnojivo od koprive je spas

Foto: Dreamstime

Najučinkovitiji domaći pripravak za prignojavanje bilja je gnojivo od koprive, koje je jednostavno pripremiti. Provrele koprive treba prije upotrebe razrijediti s vodom u omjeru 1:10 i njime zaliti tlo oko biljaka. Mnogim vrtlarima ovaj je pripravak pomogao da obnove nasade koji su bili uništeni tučom.

Poduprite biljke i drenirajte tlo

Da biste izbjegli štete, pratite vremenske prognoze i na vrijeme zaštitite nasade. Uklonite sve mrtve izdanke i grančice kako biste izbjegli pucanje i veća oštećenja te poduprite veće biljke čvrstim štapovima. Također provjerite je li vrt adekvatno dreniran, kako se u njemu ne bi sakupljale velike lokve.

Pogledajte video s Deanom Kotigom: