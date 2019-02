'Momci nisu suptilna bića - ako mu se sviđate, gledat će u vas'

Žene na zabavama često stvaraju zatvoren krug prijateljica u koji nijedan muškarac ne može ući, tvrdi Matthew Hussey, autor knjige 'How to Talk to Men'.

[video: 1193972 / ]

- Budite otvorene prema ljudima izvan grupe. Razgovarajte s osobljem, upitajte dečka koji stoji pokraj vas što pije te razgovarajte sa svima na zabavi. Pokažite da ste otvorena i komunikativna žena kojoj se lagano može prići. Dok razgovarate s ljudima, povremeno ga pogledajte kako biste mu dali do znanja da žudite razgovarati s njim. No nemojte ‘zaglaviti’ u razgovoru s drugim muškarcem. Muškarci ne vole natjecanja s drugima, pa se često povuku i odustanu od prilaženja - kaže autor.

Dodaje da možete i vi njemu prići koristeći jedan od uleta koji će pridobiti njegovu pažnju svaki put.

Foto: Dreamstime

- Upitajte ga za pomoć, primjerice, da vam pridrži jaknu dok odnesete piće prijateljicama. Kad se vratite, zahvalite mu i pitajte ga kako se provodi večeras - savjetuje.

Objašnjava da ćete takvim molbama pridobiti njegovu pažnju, a on neće ni shvatiti da je to bio ulet. Ako ste u kafiću ili restoranu, upitajte ga je li probao neko piće ili jelo i zamolite ga da vam kaže kakvo je, predlaže Hussey.

- No ako niste sigurni je li on zainteresiran, upitajte se šalje li vam signale. Muškarci nisu suptilna bića, ako mu se sviđate, stalno će gledati u vas ili u vašem smjeru. Polagano će vam se približavati i kretati se u istom krugu kao i vi, dolaziti u istu prostoriju, stajati blizu i slično. Ako načuje da razgovarate s prijateljicama o filmu, kasnije će vas pronaći i spomenuti taj film. Također će pronaći razlog da uspostavi fizički kontakt, pa čak i ako to znači da si dlanovima date pet. Ako je zagrijan, pitat će je li vam hladno, želite li piće ili kako idete kući. Time želi pokazati svoju pažljivost i brižnost - objašnjava autor.

VARAJU I TO DOBRO SKRIVAJU: Ovi horoskopski znakovi su najveće varalice, ne poznaju vjernost u vezi