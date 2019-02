Snažniji užitak u seksu jamči kap lubrikanta ispod kondoma

Lubrikanti su najbolji prijatelj dobroga seksa, tvrdi Michael Castleman, autor knjige “Enjoy The Best Sex of Your Life”.

- Tu činjenicu možete sami sebi dokazati u deset sekundi. Zatvorite usta i osušite usne. Pređite prstom lagano preko njih razmišljajući o tome kakav je osjećaj. Zatim istim prstom pređite preko vlažnih usana. Primjećujete li razliku? Razlog tome je što vlažnost stvara senzualniji osjećaj, a isto je i pri seksu. Lubrikanti stvaraju ugodu tijekom vođenja ljubavi, pogotovo nakon 40. godine, kad se prirodna vaginalna vlažnost počinje smanjivati - objašnjava autor.

Foto: Promo

Čak i kad je žena vlažna, naglašava, to ne mora značiti da je količina vlažnosti dovoljna i da dopire do klitorisa.

- Stavite malo sredstva na ruku pa nježno trljajte klitoris partnerice. Žene mogu namazati partnerov penis i mošnje prije masturbacije kako bi ona bila bolja. Pri seksu lubrikantom namažite i penis i vaginu jer će užitak biti veći kad su oba partnera vlažna. No nemojte misliti da sredstva za vlaženje ne možete koristiti sami. Nekoliko kapi može povećati zadovoljstvo tijekom masturbacije jer će ruka lakše kliziti po genitalijama - objašnjava autor.

- Kod uzbuđenih muškaraca i žena bradavice su izrazito osjetljive na dodir, a nekoliko kapi lubrikanta još će pojačati taj osjećaj. Kako biste partneru osigurali veće zadovoljstvo pri seksu s kondomom, na glavić utrljajte kap sredstva pa onda stavite kondom. Naravno, koristite ih i pri analnom seksu. Analni otvor je manji i uži pa može uzrokovati bol ženama tijekom analnog seksa. Lubrikantom namažite otvor anusa i područje oko njega, ali i penis kako bi analni seks prošao sa što više užitka i što manje boli - savjetuje autor.