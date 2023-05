Momci, njezin 'gumbić' je željan pažnje! Seksualna energija se budi, kreće i doseže vrhunac

Muškarci i žene ne doživljavaju orgazam na isti način. Različit je način na koji se seksualna energija budi, kreće i doseže vrhunac, a nekad i previše obraćamo pažnju na sam seks, a premalo na ostale seksualne aktivnosti, poput stimulacije njezina klitorisa.

Klitoris je gladan pažnje, smatra Laurie Mintz, autorica knjige “Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters - And How to Get It”. Problem orgazma autorica vidi i u međusobnom doživljaju seksa.

- Dok većina ljudi misli da penis koji prodire u vaginu predstavlja seks, istraživanje pokazuje da 68 posto žena smatra kako je oralni seks koji joj pruža partner isto seks, a samo 33 posto muškaraca to smatra seksom, vjerojatno zato što njegov penis nije bio aktivno uključen. Ovaj nedostatak dogovora o tome što je seks sprečava nas da doživimo vrhunski orgazam - kaže te dodaje da je dio problema u tome što vrijede dvostruki standardi za žene i muškarce.

To mnoge žene stavlja u poziciju da ne znaju sudjelovati u seksu tako da i one uživaju u tome.

- Za većinu žena doživljavanje vrhunca tijekom seksa nije lako. Oko 64 posto žena te 91 posto muškaraca tijekom posljednjeg seksa doživjeli su orgazam. Također, samo 57 posto žena doživi orgazam u vrijeme svakog seksa, dok 95 posto kaže da ga njihov partner doživi gotovo svaki put. Nedostatak orgazma tako postaje odraz širega kulturnog problema - kaže.

Foto: Dreamstime

Teško je doživjeti orgazam kad osjećate krivnju ili sram, kojima su žene izloženije zbog odgoja.

- Mnoge žene, ali i muškarci, nemaju baš nikakvog znanja i treninga o seksualnoj komunikaciji, a dobra komunikacija je izrazito važna za ženski orgazam. Ako većina muškaraca dosegne orgazam penetracijom, to i nije tako kompleksna stvar. No žene trebaju seksualnu komunikaciju, mnogo više od njih, kako bi ga dostigle - kaže autorica. Pokrenite je tako da zamolite svog partnera da vas dodirne onako kako se dodirujete dok masturbirate.

- Svaki muškarac trebao bi nesebično istraživati njezin klitoris. Partnerica neka leži na leđima i obavezno zatvori oči. Polako je istražujte jezikom i promatrajte. Poslušajte njeno disanje, gledajte kako joj se uzdižu grudi.