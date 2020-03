Momci otkrili kako su i zašto izgubili snažnu želju za seksom

Muškarci na Redditu raspravljali su o načinima na koje su gubili želju za seksom kroz godine, a sve je počelo kada im je netko iza profila Mezz_100 postavio pitanje: 'U kojoj ste dobi izgubili interes za masturbacijom ili vam se smanjio seksualni nagon?'.

Evo što su sve rekli:

Blitz6969: 'Imam blizu 30 godina. Sjećam se kada sam imao 18 i s djevojkom sam vodio ljubav tri do četiri puta dnevno. Sada smo u braku i imamo dijete, i smatramo se sretnima ako uspijemo to napraviti jednom tjedno, a i to jedino ukoliko nismo previše umorni jer nam se tada spavanje čini kao bolja ideja.'

MrColfax: 'Nikada nisam bio opsjednut seksom, iako sam imao divljih trenutaka kada sam ga tek počeo prakticirati. Ne razmišljam o tome da se interes smanjio kako sam postao stariji. Imam 33 godine i radimo to jednom tjedno, vikendom. Još uvijek osjećam želju za seksom, ali mislim da što je čovjek stariji, lakše se oduprijeti porivu. Ponekad tijekom dana osjetim želju, ali splasne do trenutka kada dođem kući.'

Talim: 'Bio sam uvjeren da je u 47. moj libido pao zbog godina života, čak su i liječnici podržavali ovu teoriju. Ali, tada sam shvatio koliko sam pretjerano pod stresom. Poradio sam na tome i sada je moja želja za seksom onakva kakva je oduvijek bila.'

Blurryrhombusa: 'Još gore je kada ste na antidepresivima. Prošlo je dobrih sedam mjeseci bez seksa samo zato što u meni nije bilo želje. Iskreno, to mi nije nimalo smetalo jer nisam bio u braku, bio sam samac. Kasnije mi se mentalno zdravlje poboljšalo.'

JAproofrok: 'Ovako stvari stoje, koliko god mi moja zaručnica govori da nisam u pravu i kako je sve to u mojoj glavi - kad jednom uđemo u 30. godine, stvari se za nas momke mijenjaju. Nisi toliko lud za seksom koliko si bio prije. No, to ne znači da ti je svejedno, već više se pojavljuje briga hoćeš li zakazati. Mi nismo samo manijaci koje pokreću hormoni bez istinskih želja i dobrih namjera... I svakako ovo zapamtite - seks postaje toliko puno bolji s godinama! Nemate pojma koliko je sve bolje s osobom koju volite. To je nešto posve drugačije i to je najbolja stvar ikad', prenosi Men's Health.

