'Riječ libido, to mi zvuči poput savršenog naziva za automobil'

Britanski novinar i autor Brian Viner (58) je u braku skoro 30 godina i ima djecu. Jednom prilikom je opisao pogled na svoj seksualni život kao muškarac srednjih godina.

Evo što je rekao:

Riječ libido, to mi zvuči kao savršen naziv za automobil. Tko se ne bi htio provozati u seksi, srebrnom kabrio Ford libidu?

No, moja sumorna stvarnost je to da sam ja više obiteljski primjerak vozila koji se vozi u srednjoj traci na autocesti, brzinom ispod ograničenja, a većina uzbuđenja nastaje pogledom u retrovizor.

Moj libido, kao i puls, još je uvijek tu, ali ne luduje. Ona stara teorija (koju je, prilično sam siguran, smislila žena) da svi muškarci misle o seksu, u prosjeku, dva puta u minuti, zbilja ne vrijedi za mene. Dva puta dnevno, možda. Što sam stariji više cijenim nečiju unutarnju ljepotu, a žudnju i seks mnogo manje.

Moja žena je u menopauzi i sada, umjesto divljeg seksa, veće uzbuđenje joj je pročitati dobar roman. Mi imamo zdrav interaktivni odnos u krevetu - ona mi čita najbolje dijelove svoje knjige. Ipak, ne mogu se u ovim godinama žaliti, moj libido i ja smo u savršenom odnosu. Spolni odnos ima pet puta više nego što odlazim kod frizera na šišanje.

