Mislite da ste otkrili neki pokret ili pozu koja će raspametiti svaku ženu koju odvedete u krevet? Nije loše, no imajte na umu da su žene vrlo složene, te da takvi trikovi ne djeluju uvijek, dok postoje puno jednostavnije stvari koje ih pale.

Evo što je o tome što ih najviše pali kod muškarca otkrilo 13 stvarnih žena:

1. Ruke

Preciznije: Područje od vrha prstiju do lakta. Na primjer, ruke vozača, nonšalantno naslonjene na volan. Ruke nepoznatog muškarca koji svira kontrabas... Između pogleda na muške ruke i rečenice: 'Uzmi me', kod mene je vrlo tanka granica, kaže Erika (22). Naravno, ne treba zaboraviti ni na sve ono što s rukama možete raditi kad smo sami.

2. Šumica

Ne ona na koju ste odmah pomislili, nego uredno podrezana, čista i mirisna muška brada. Ima nešto tako toplo i nježno u trenutku kad se obrazom naslonim na muškarčevu bradu. To je tako intiman trenutak za mene i uvijek se osjećam posebno u takvim trenucima, kaže Bri (22).

3. Raščupan od buđenja

- Jako me pali kad moj dečko hoda oko mene u boksericama ujutro dok se sprema na posao. Obično je još raščupan i još mu se spava. Vjerojatno je stvar u tome da smo oboje tada posve prirodni i jednostavni, pa sve miriše na sirove strasti, kaže Heather (23).

4. Pogled u oči

Dugotrajan kontakt očima, pun topline, razumijevanja i ljubavi, dok mu pričam o problemu koji me muči, ili svojim osjećajima. Time pokazuje da zna o čemu pričam i koliko mi je to važno. No, tanka je linija između toga da se to pretvori u buljenje - treba znati prepoznati trenutak kad treba skrenuti pogled, zagrliti me i napraviti nešto lijepo, kaže jedna sudionica ankete.

5. Nespretni ples

Ako je čovjek spreman izaći na plesni podij i osramotiti se smiješnim plesnim pokretima - zovite me! Totalno je kul da muškarac odbaci granice i spreman je nasmijati me da bi me osvojio. Puno je lakše s takvim muškarcem nego s onim koji sve shvaća ozbiljno, kaže Holly (21).

6. Dotjeran muškarac

Totalno me pali muškarac koji je dobro odjeven, što uključuje i one u odijelu, iako odijelo nije presudno. Sasvim prosječan muškarac koji se pažljivo dotjerao postaje zgodan i može me izbaciti iz cipela, kaže Sara (24).

7. Puloveri, šalovi i kape

Volim kad zahladi, pa se muškarci odjenu slojevito. Privlače me muškarci koji su organizirani i mogu preuzeti svoj život u svoje ruke, pa zamišljam kako kombiniraju odjeću da bi im bilo ugodno i toplo. Štoviše, voljela bih da se mogu zavući pod kaput takvog muškarca i ušuškati u toj toplini, kaže Maia (22).

8. Dobar prema ljudima

Ako muškarac ohrabruje i potiče druge, to je znak da ima puno drugih, vrlo seksi atributa: pozitivan je, smiren, uživa u svojoj karijeri i iskreno je zainteresiran za uspjeh drugih. Zaključak se nameće sam po sebi: Zadovoljan je sobom i čini svijet boljim mjestom za život. A to je tako privlačno - kaže Rebecca (29).

9. Kad razgovara radi razgovora

Volim kad je muškarac zainteresiran za razgovor i pokazuje da uživa u njemu, bez seksualnih aluzija ili očitih namjera da to odvede u tom pravcu. Atraktivno je kad muškarac može sudjelovati u inteligentnom razgovoru, kaže Maddie (23).

10. Dubok i hrapav glas

Treba li reći još nešto o tome, osim da to odaje dojam o tome da je muškarac snažan i ozbiljan, kaže Kerry (26).

11. Ako zna s rukama

Opet - ne onako kako vi mislite, nego ako zna nešto popraviti po kući, poput vrata ormara koja zapinju, slavine koja curi, da ne govorimo o tome ako zna očistiti računalo od virusa. To je tako 'muški',. slatko i seksi, kaže Amy (32). Ukratko, ako želite zapaliti ženu, pokažite joj alat u garaži.

12. Siguran u sebe

Muškarac koji se naslanja na svoj skupi automobil, pokazuje skupo odijelo ili nabijene mišiće često je zapravo naporan. No, onaj koji sjedi sa strane i ne trudi se isticati, tako je seksi! To pokazuje da je siguran u sebe i ne osjeća potrebu da se pokazuje, kaže Mariel (29).

13. Kad je strastven

Kad muškarac živo govori o stvarima koje ga vesele i koje voli, ja se rastopim. Jednom sam predložila momku da izađemo na spoj nakon što mi je oduševljeno pričao o motivacijskom pismu za koledž koji je upisao. Moram priznati da mi je izbor koledža bio malo čudan, ali razumijete što mislim - strast me ponijela, kaže Erin (25), u anketi za Men's Health.