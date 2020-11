Prepoznajte ovisnost o ljubavi i lošim vezama, i riješite se toga

Život je previše kratak da bi nekome dopuštali da u vama izaziva negativne emocije. Ljudi ovisni o ljubavi uglavnom nesvjesno biraju loše partnere i ostaju u toksičnim odnosima

<p>Zapamtite, ponašanje drugih ljudi ne određuje vas, već njih. To uvijek imajte na umu. Ne povezujte sebe i svoje ponašanje sa time kako se partner/partnerica ponaša, ne krivite sebe jer negativne stvari koje drugi rade su odraz njihovog lošeg karaktera, a ne posljedica postupaka drugih ljudi. Toksični partneri znaju vješto manipulirati, no na vama je da se tome oduprete.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Male stvari čine život sretnim:</p><p>Obratite pažnju na monologe koje vodite sami sa sobom u svojim mislima te na svoje ponašanje. Preuzmite odgovornost za svoje reakcije. Ako se prestanete sviđati sami sebi i ono u što se pretvarate, vrijeme je za promjene.</p><p>Budite svjesni svojih slabih točaka, postavite si granice i strogo ih se držite. To nije nimalo lako, ali je nužno. Primjer takve granice može biti to da više nećete tolerirati sebično ponašanje svojeg partnera/partnerice i njegovu nebrigu oko toga kako se vi osjećate zbog njegovog/njezinog ponašanja.</p><p>Zapitajte se da li to zavređujete ili ste ipak vredniji od toga i zaslužujete bolje.</p><p>Također, ako se osjećate tužno, uznemireno ili ljuto više od 20 posto vremena provedenog s partnerom/partnericom, tada se zapitajte zašto ostajete u toj vezi. To su stari, loši obrasci ponašanja i možda je vrijeme da potražite pomoć stručnjaka u rješavanju starih trauma zbog kojih ne uspijevate živjeti normalno već ste stalno skloni lošim vezama.</p><h2>Naučite voljeti sebe i ne ignorirajte znakove upozorenja</h2><p>Kada počnete voditi brigu o sebi i stavljati svoje potrebe i sreću na prvo mjesto, tada ćete početi sve više voljeti sami sebe i samopouzdanje će vam rasti. Ponavljate si da ste vrijedni i da zaslužujete bolje, zaslužujete biti sretni i voljeni.</p><p>Povežite se sa svojim unutarnjim djetetom. Ono je ranjivo i potrebni su mu vaša sigurnost i bezuvjetna ljubav. Zapamtite, vaš je posao brinuti se za svoje unutarnje dijete, a ne zadatak nekoga drugoga.</p><p>Prestanite opravdavati loše ponašanje svojeg partnera/partnerice. Ako nešto nije kako treba i vi osjetite da je tako, iako si to možda ne želite priznati u tom trenutku, zapišite taj osjećaj u bilježnicu. Zapamtite, toksični partner/partnerica se nikada neće promijeniti na bolje, već na lošije.</p><p>Komunicirajte iskreno i otvoreno, a ljudi koji vas vole, vidjet će ono najbolje u vama i podržat će vaša nastojanja da budete autentični. Na taj način ćete sami sebi dati priliku da jednog dana budete u zdravoj vezi u kojoj ćete se osjećati dobro i sretno. </p><p>Nemojte dopustiti da ste vi ti koji poštuju snagu kompromisa dok druga strana radi uvijek što želi. U zdravom odnosu svako ponekad malo popusti i pristane na ono što partner želi, ali i partner uzvraća jednako. Važno je u odnosu održati balans.</p><h2>Postavite sami sebi jasne granice i držite ih se</h2><p>Ovisnost o ljubavi čovjeka može pretvoriti od najmirnijeg stvorenja do histeričnog nereda. Sami sebi postavite jasne granice i držite ih se. Ako odlučite nešto napraviti za sebe, ne dopustite partneru/partnerici da vas u tome pokoleba - i tako stalno. Na primjer, želite otići s prijateljicama na jogu, a on baš tada odluči da bi se družio s vama. Vi odustanete od joge.</p><p>U takvim situacijama niste se držali svojih granica i trebali bi se zapitati jeste li zaista željeli propustiti jogu s prijateljima ili ste to napravili samo zato da njega zadovoljite. Poštujte svoj integritet. </p><p>Nikako nemojte dopustiti da vas bilo tko uvuče u nezdrav način života, da negativno djeluje na vašu psihu. Uvijek brinite o svojoj dobrobiti bez obzira koliko je nečiji život u neredu. Nećete nekoga "spasiti" tako da uništite sebe.</p><p>Sjetite se što volite kod sebe i ne bojte se tražiti pomoć.</p><p>Niste savršeni i ne morate biti. Nitko nije savršen. Svaki dan prije odlaska na spavanje zapišite u svoj dnevnik zbog čega ste u tom danu ponosni na sebe. Samo razmišljanje o tome nije toliko snažno za privlačenje pozitivne energije kao kada svoje misli stavite na papir. Kasnije ćete kroz dnevnik moći pratiti svoj pozitivan rast i razvoj, kako se mijenjate na bolje. Budite čovjek koji se ponosi sam sa sobom.</p><p>Također, ukoliko se nikako ne možete sami izvući iz vrtloga ljubavne ovisnosti i loših, toksičnih veza, potražite stručnu pomoć. Najvažnije je da to riješite, raščistite misli i krenete sretnijim životnim putem, prenosi portal <a href="http://www.healthista.com/11-signs-youre-addicted-to-love-and-how-to-overcome-them/" target="_blank">healthista.com</a>.</p>