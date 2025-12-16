More umjesto gužve: Do centra brodom iz Borika i Dikla

ZadarWaterTaxi povezuje zaljev Dražanica (Borik/Diklo) s povijesnom jezgrom Zadra žutim katamaranom kapaciteta do 12 putnika. Cijena je jednostavna i pristupačna: 5 € za odrasle, 3 € za djecu do 12 godina, a djeca do dvije godine putuju besplatno. Usluga nudi česte polaske od jutra do večeri, siguran ukrcaj i plovidbu uz obalu koja je jednako praktična kao i ugodna.

Zašto birati more umjesto ceste

Gužve, parkiranje i pretrpane ulice lako zasjene ljepotu grada. Plovidba rješava sve tri prepreke odjednom. Umjesto traženja parkinga na poluotoku, kratko i mirno putovanje brodom vodi izravno do centra. More pruža drugačiji pogled na Zadar: Poluotok, morske orgulje i kamene fasade otkrivaju se iz perspektive koja podsjeća zašto su dalmatinski gradovi nastali uz obalu. Ovo je praktičan način putovanja koji oslobađa vrijeme za šetnju, ručak ili posjet muzeju, bez stresa zbog prometa.

Kako funkcionira ZadarWaterTaxi

ZadarWaterTaxi je moderno organizirana usluga koja povezuje područje Borika i Dikla s povijesnim središtem. Katamaran je lako prepoznati po žutoj boji, a vožnja njime je udobna i sigurna.

Polasci su česti tijekom dana, pa putnici mogu planirati odlazak na plažu, ručak ili večernju šetnju bez čekanja. Moguća je online kupnja karata, a uz gotovinsko plaćanje na samom katamaranu moguće je i plaćanje karticama, što olakšava improvizaciju i kratke planove.

Sigurnost je prioritet: posada prati prognozu, stanje mora i vjetar te prilagođava plovidbu tako da putnici stižu bezbrižno. Isto tako i na našem webu ažurno stavljamo obavijest u slučaju nemogućnosti isplovljavanja zbog loših vremenskih uvjeta pa provjerite i našu web stranicu.

Foto: ZadarWaterTaxi

Komu je morski taksi najkorisniji

Obiteljima s djecom koje traže jednostavan i brz dolazak u centar bez presjedanja. Kolica i manja prtljaga lako se smještaju na brod.

Putnicima smještenima u apartmanima i hotelima u Boriku i Diklu koji žele doći brodom do centra i odmah se naći među trgovinama, restoranima i znamenitostima.

Kupačima koji planiraju skok do najljepših zadarskih plaža.

Turistima koji iz centra žele doći do poznatog svjetionika na Puntamici (15-ak minuta udaljeno od pristaništa u Dražanici).

Putnicima koji stižu ili nastavljaju dalje prema otocima: dolazak na obalu u blizini gradskih veza olakšava usklađivanje s lokalnim linijama prema Ugljanu i drugim destinacijama.

Onima koji žele da put bude dio doživljaja: kratka plovidba, miris mora i pogled na grad pretvaraju rutinu u nezaboravnu avanturu.

Usporedba s vožnjom automobilom ili autobusom

Brod ne ovisi o semaforima, ne upada u prometne gužve i stiže izravno na rivu. Nema troška parkiranja ni gubljenja vremena na traženje mjesta, što je osobito važno u špici sezone. U usporedbi s autobusom, brod nudi linearnu rutu bez dodatnih stanica, a pogled na more i obalu čini putovanje ugodnijim i opuštenijim. Za kratke grad–plaža relacije upravo je morski taksi najbrži i najljepši pravac.

Praktični savjeti za ugodnu plovidbu

Provjerite raspored polazaka kako biste uskladili odlazak i povratak; česti termini ostavljaju prostor za spontanost.

Pripremite sitnice za sunce: kapa, lagana majica i voda čine razliku u toplim satima.

Ako putujete s djecom, računajte na miran ulazak i siguran prostor na palubi; osoblje će pomoći pri ukrcaju.

Manja prtljaga stane bez problema; za veće torbe planirajte malo raniji dolazak do ukrcaja.

Kartično plaćanje na brodu i mogućnost online rezervacije olakšavaju organizaciju bez gotovine. Karte se također mogu kupiti gotovinom.

Za goste s područja Dikla napomena da u blizini pristaništa Dražanica postoji besplatni parking ukoliko im je daleko pješke iz Dikla do Dražanice. Nažalost, u Diklu nema sigurne operativne obale gdje možemo pristajati.

Pratite vremenske uvjete; u slučaju jačeg vjetra posada koordinira polaske i pravovremeno daje informacije.

Grad koji je najljepši s mora

Zadar je jedan od onih obalnih gradova u kojima more prirodno vodi do centra. Plovidba uz rivu zorno pokazuje slojeve povijesti: tvrđavu, kamene ulice Starog grada i živu luku. Kao i u Splitu ili Dubrovniku, brod je ovdje više od prijevoza – to je način na koji grad komunicira s otocima i kopnom, s ljudima koji dolaze i odlaze, s ritmom svakodnevnog života na obali.

ZadarWaterTaxi zato nije samo alternativni prijevoz nego promišljen, gradski način kretanja. Kratka linija između Borika i Dikla te povijesnog centra povezuje mjesta na koja putnici žele stići bez preskakanja najljepšeg dijela rute – dodira s morem. Umjesto zaobilaznih ulica i buke motora, čuje se šum valova i vidi horizont; brod se lagano približava luci, a grad je odmah tu, na dohvat koraka.