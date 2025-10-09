Mounjaro, Wegovy: Evo koje su cijene, koliko ćete kila istopiti...

Mounjaro

U usporedbi s drugim lijekovima koji su do sada korišteni u svrhu liječenja debljine - pri čemu je samo jedan bio odobren za tu namjenu, a to je liraglutid Saxenda, dok su se svi ostali koristili mimo regulative - Mounjaro je učinkovitiji, uz manje nuspojava.

Mounjaro na bazi tirzepatida dosad se pokazao najefikasnijim. Istraživanja su pokazala da ima dvostruko djelovanje: uz to što djeluje na GLP-1, ima učinak i na GIP, želučani inhibicijski peptid, što u kombinaciji daje još veći učinak na gubitak tjelesne mase. To su pokazala i istraživanja, kaže doc. dr. sc. Ana-Marija Liberati-Pršo.

- Ostvaruje se značajniji gubitak na tjelesnoj masi, čak 23 posto, koji je održan kroz tri godine. To je usporedivo čak i s rezultatima do sada najmoćnijeg ‘oružja’ u liječenju debljine kojeg smo imali, a to je barijatrijska, odnosno metabolička kirurgija. Dodatno, kod osoba s prekomjernom tjelesnom masom i pretilošću tirzepatid smanjuje rizik za progresiju predijabetesa u dijabetes, i to u čak 94 posto osoba! A ako se uvodi u liječenje kad je već došlo do razvoja dijabetesa, tirzepatid kroz niz SURPASS programa\studija pokazuje snažan učinak na smanjenje HbA1c, pa i superiornost naspram semaglutida (-2,46% vs -1,86% prema SURPASS-2), ali i bazalnih inzulina - ističe sugovornica. Dodaje kako su SURMOUNT-3 I -4 studije pokazale dugoročnu učinkovitost, odnosno održane rezultate u smislu kontinuiranoga gubitka na tjelesnoj masi, odnosno prevencije ponovnog dobitka kilograma.

Cijena lijeka Mounjaro za dozu od 2,5 mg spuštena je na 180 eura, dok je cijena doze od 5 mg 250 eura. U pravilu, liječenje se započinje s manjim dozama, ali se ona kasnije povećava, tako da pacijent brzo dolazi do toga da ga liječenje stoji između 150 i 250 eura mjesečno. To je bolesnicima često značajno financijsko opterećenje i nerijetko ograničava širu primjenu lijeka, no oni koji ostvaruju željene rezultate često se sami našale da su prije korištenja lijeka na ‘junk food’ potrošili i veće iznose mjesečno, dok neki pak odaberu lijek umjesto cigareta (na koje mnogo bolesnika troši i veće iznose od 180 eura mjesečno) - odgovara doc. dr. sc. Liberati-Pršo na tvrdnju da si to mnogi ne mogu priuštiti.

Tračak nade za pacijente predstavlja činjenica da se stalno istražuju i novi lijekovi, pa bi povećanje ponude moglo dovesti do pada cijena postojećih, dok je WHO nedavno pokrenuo inicijativu da državni zdravstveni fondovi pokriju nabavu lijeka barem za najugroženije pacijente, one s vrlo visokim indeksom tjelesne mase, što nosi niz rizika i komorbiditeta. No zasad je teško procijeniti hoće li to koja država prihvatiti, pisali smo nedavno.

Wegovy

Wegovy je zasad registriran tek u nekoliko zemalja (SAD, Njemačka, Danska i Velika Britanija). I taj je lijek izazvao golemu potražnju, jer su klinička ispitivanja pokazala da u roku od 17 mjeseci može dovesti do smanjenja tjelesne težine za čak 20 posto, pa i više.

S obzirom na to da su dijabetes i debljina uzročno povezani, nije čudno što su upravo lijekovi za regulaciju šećera u krvi pokazali učinak u liječenju debljine. Iako postoje razlike u djelovanju osnovnih sirovina (liraglutidu, semaglutidu), može se reći da djeluju na sličnom principu, slično hormonu GLP-1 (glukagonu slični peptid-1), koji u organizmu prirodno proizvode crijeva. Njegova je funkcija da usporava prolazak hrane kroz crijeva i tako regulira razinu šećera u krvi, kako bi se smanjile oscilacije, čime pridonosi tome da dulje održimo osjećaj sitosti.

- Dostupnost tih lijekova ovisit će o tome koliko brzo će ih kompanije koje ih proizvode moći isporučiti na tržište, kao i o tome hoće li na listu HZZO-a biti uvršteni i neki novi lijekovi uz Liraglutid, ali i o cijeni, naravno, jer ona nije niska i možemo reći da mnogima nije dostupna. No treba imati na umu da se u liječenju kreće od manjih doza lijeka, koje se kroz dva do tri mjeseca postupno povećavaju, pa je početna cijena lijeka u prvim mjesecima manja od spomenutih 115 eura - pojašnjava gastroenterolog, prof. dr. sc. Davor Štimac.

No dodaje kako je važno istaknuti da lijekovi nisu čudotvorni, odnosno da se svi oni prepisuju uz dodatne upute pacijentima vezano uz promjenu navika prehrane i povećanu tjelesnu aktivnost. Istraživanja lijeka Wegovy pokazala su, na primjer, da je učinak lijeka kod pacijenata prosječne dobi 45 godina bio oko 12 posto veći od učinka dijete i vježbanja kod onih koji su koristili placebo, dok je kod pacijenata u dobi od 55 godina rezultat bio od šest do sedam posto bolji.

- Ukratko, bez promjena navika ne bi bilo dobrih rezultata lijeka, a pitanje je i koliko dugo bi se postignuto stanje održalo jer se tijelo koje mršavi 'bori' da povrati prethodno stanje. Zato je iznimno važno naglasiti da se lijekovi koriste kao pomoć kako bi se lakše uspostavile nove navike, no njihov učinak traje kratko, otprilike tri ili do šest mjeseci, pa je bez promjena u prehrani i navikama vezanima uz vježbanje rezultate teško održati - kaže dr. Štimac.