Možda i nije sve baš tako crno: TikTok kreatori mijenjaju kako vidimo običan život u Hrvatskoj

Oni dijele sadržaj od preseljenja iz metropole u manji grad, do povratka iz inozemstva i otkrivanja skrivenih kutaka naše zemlje. Njihov sadržaj nije uljepšana razglednica, nego iskrena slika života u Hrvatskoj, s naglaskom na ono dobro.

Jedna od takvih priča je Andrei­na. Nakon sedam godina života u Njemačkoj, Andrea se s obitelji odlučila vratiti kući. Na društvenim mrežama otvoreno priča o toj odluci. - Vani je možda više mogućnosti, ali doma je toplina, obitelj, prijatelji. Htjela sam da moja djeca odrastaju u poznatom okruženju - Andrea svakodnevno dokumentira faze preseljenja, ali ne skriva ni izazove koje susreće svaki poduzetnik koji želi pokrenuti posao u Hrvatskoj.

Sličan primjer je Gabriela, koja se iz Varaždina preselila u Sveti Ivan Zelinu. - Vrijeme je za novo poglavlje života - kaže. Već je započela s novim poslovnim i društvenim iskustvima te pratiocima pokazuje kako izgleda proces prilagodbe na novu sredinu, od prvih dojmova do malih, svakodnevnih navika koje grade osjećaj doma.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Dario je iz užurbanog Zagreba preselio u mirniji Karlovac i brzo otkrio prednosti manjih sredina. - Ovdje ne gubim sate u prometu, manji su troškovi života i imam više vremena za sebe. Mirnija sredina daje mi veći fokus - objašnjava u jednom od svojih TikTok videa.

Crew kreatori podsjećaju i da ljepotu ne treba tražiti daleko, ona je često na dohvat ruke. Josipa svojim putovanjima po Hrvatskoj otkriva manje poznata mjesta za izlete, kulturna događanja i lokacije koje pozivaju na spontano istraživanje. Svaki vikend, bez velikih troškova, može donijeti novo i posebno iskustvo.

Antonio spaja putovanja i znatiželju, u inozemstvu slučajne prolaznike pita što znaju o Hrvatskoj, dok kod kuće istražuje jadranske destinacije i lokalnu ponudu. U Viru je napravio anketu o najboljim mjestima za izlazak, a svoju publiku odveo i do mjesta kod Paškog mosta koje nudi spektakularan pogled. Svako njegovo putovanje donosi novu priču koja promovira Hrvatsku iz neočekivanog kuta.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Sličan pristup ima i Dora, koja pronalazi ono što mnogi smatraju nemogućim, predivne, a povoljne lokacije. Njezine preporuke pokazuju da se i u turistički najskupljim gradovima može uživati bez velikog budžeta, ako znaš gdje tražiti. Publika također uživa u njezinim buvljacima i odličnom shoppingu za malo novca.

#Crew ♬ original sound - CREW @crew_official Nakon kave, šetnice, marine i pozdrava najljepših morskih mica, savršen je trenutak za ručak u Adriaticu ili pizzu u Skipperu, potvrđuje naša @dorchiii1. 🍕 • Svake se godine sve više stranih turista, ali i Hrvata, odluči za svoju splitsku avanturu - koje su vaše preporuke za top ljetovanje u Splitu? ⛵️ • @dorchiii1 #WeAreCrew

Sve ove priče zajedno stvaraju mozaik optimizma. Crew kreatori ne zatvaraju oči pred izazovima života u Hrvatskoj, ali biraju gledati i dijeliti ono pozitivno, prirodne ljepote, pristupačna iskustva i osjećaj doma. Njihove poruke dopiru do mladih i podsjećaju da ostanak, pa čak i povratak, može biti jednako hrabra odluka kao i odlazak.