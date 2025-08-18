Može biti fatalno! Mnogi ovako riskiraju na povratku s odmora

Nakon intenzivnog godišnjeg odmora lako se dogodi da smo iscrpljeni dok se vraćamo kući. Iako su odmori zabavni, često nas fizički izmore, a mnogi sjedaju u auto kako bi stigli kući i pripremili se redovne obaveze bez da su se dovoljno odmorili ili naspavali. Upravo tada prijeti opasnost od pospanosti u vožnji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Kristijan Iličić postao prvi Hrvat koji je posjetio sve države na svijetu: 'Ostvario sam svoj san!'kristi | Video: 24sata/Instagram

Vožnja u pospanom stanju puno je češća nego što mislimo. Istraživanje američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazalo je da je čak 1 od 25 odraslih vozača u prošlom mjesecu zaspao za volanom. Prema američkoj zakladi AAA, u 21% smrtonosnih prometnih nesreća sudjelovao je pospani vozač. Drugim riječima, većina vozača koji zaspu za volanom mislili su da mogu izdržati – ali nisu.

Umor značajno smanjuje našu sposobnost procjene situacije, koncentraciju, koordinaciju i sposobnost praćenja svoje okoline. Stručnjaci upozoravaju i na tzv. 'dug spavanja'. Ako deset dana zaredom spavate sat vremena manje nego što vam treba, vaše mentalne sposobnosti mogu biti jednako narušene kao da ste budni 24 sata bez prestanka. Neka istraživanja čak uspoređuju umornu vožnju s vožnjom pod utjecajem alkohola. Tvrde kako nas 24 sata bez sna oštećuje otprilike isto kao kad imate 0,10% alkohola u krvi.

Foto: 123RF

Posebno su opasni tzv. mikro–snovi, kratka “prazna” razdoblja od samo nekoliko sekundi u kojima vozač nije svjestan okoline. Kod brzine od 100 km/h, tih nekoliko sekundi može značiti razliku između života i smrti.

Najopasnije vrijeme za pospanost u vožnji su dva razdoblja dana: iznenađujuće često između 13 i 16 sati (u onom “popodnevnom padu energije”) te između 2 i 6 ujutro. Tijelo tada prirodno ulazi u fazu niže budnosti zbog cirkadijskog ritma, a nedostatak sna to dodatno pogoršava — čak i ako mislite da ste se dobro naspavali, u tom dijelu dana možete biti iznenađujuće pospani

Kada biste se odmah trebali zaustaviti

Nikada ne biste trebali voziti pospani, čak ni ako mislite da se možete održati budnima. Stručnjaci upozoravaju da, osim umora, postoje i brojni rani znakovi da je vrijeme za zaustavljanje:

ne možete se sjetiti posljednjih nekoliko minuta vožnje

teško vam je fokusirati pogled

nehotice prelazite u drugi trak

glava vam 'pada', zijevate i trljate oči

osjećate razdražljivost, nemir ili se vrpoljite

ne držite jednoliku brzinu, kasno kočite, slijedite aute preblizu

propuštate znakove i izlaze

Čak i ako mislite da nećete zaspati, ovi znakovi znače da vam je sposobnost vožnje oslabljena.

Što učiniti kada vas uhvati umor u vožnji

Ako osjetite pospanost dok vozite, najvažnije je da se zaustavite čim prije na sigurnom mjestu i odmorite, jer pojačavanje glazbe ili otvaranje prozora nije pravo rješenje, to su samo privremeni trikovi koji ne sprječavaju pad koncentracije. Najbolje je uzeti kratku pauzu i, kad je moguće, odrijemati oko dvadesetak minuta. Takav kratki san pomaže da se osvježite, bez ulaska u duboku fazu sna koja bi vas mogla učiniti još tromijima. Čak i ako ne možete zaspati, sama činjenica da ste zatvorili oči i nakratko prekinuli vožnju može pomoći vašem tijelu i mozgu da se resetiraju.

Foto: Mandic

Odmah nakon kratkog sna korisno je popiti šalicu kave ili neki drugi napitak s kofeinom, jer se njegov učinak počne osjećati nakon otprilike pola sata. Taj vremenski razmak između buđenja i nastavka puta dodatno vam omogućuje da se razbudite i izbjegnete tzv. zamagljenost nakon drijemeža. Lagano istezanje, nekoliko minuta hodanja ili prolazak kroz obližnju benzinsku postaju ili trgovinu također vam može podignuti energiju i ponovno potaknuti cirkulaciju, što zajedno s kratkim spavanjem daje najbolji učinak.

Foto: 123RF

Ako unatoč svemu i dalje osjećate da ne možete sigurno nastaviti vožnju, bolje je prekinuti putovanje nego riskirati nesreću. U tom slučaju pametno je nazvati nekoga tko vas može odvesti, prespavati u motelu ili čak uzeti taksi. Iako takve opcije mogu djelovati skupo ili zahtjevno, one su daleko sigurnije i na kraju jeftinije od posljedica prometne nesreće. Dugoročno, važno je pobrinuti se da imate dovoljno kvalitetnog sna, planirati pauze svaka dva sata pri duljim vožnjama te izbjegavati sjedanje za volan ako ste budni više od 18 sati u kontinuitetu.