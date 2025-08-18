Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
ČESTA GREŠKA

Može biti fatalno! Mnogi ovako riskiraju na povratku s odmora

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 3 min
Može biti fatalno! Mnogi ovako riskiraju na povratku s odmora
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vožnja kada ste umorni vrlo je opasna jer smanjuje pažnju i može dovesti do nesreće, čak i ako zaspite samo na nekoliko sekundi. Važno je prepoznati umor na vrijeme i odmoriti se prije nego što nastavite voziti

Nakon intenzivnog godišnjeg odmora lako se dogodi da smo iscrpljeni dok se vraćamo kući. Iako su odmori zabavni, često nas fizički izmore, a mnogi sjedaju u auto kako bi stigli kući i pripremili se redovne obaveze bez da su se dovoljno odmorili ili naspavali. Upravo tada prijeti opasnost od pospanosti u vožnji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kristijan Iličić postao prvi Hrvat koji je posjetio sve države na svijetu: 'Ostvario sam svoj san!'kristi 00:54
Kristijan Iličić postao prvi Hrvat koji je posjetio sve države na svijetu: 'Ostvario sam svoj san!'kristi | Video: 24sata/Instagram

Vožnja u pospanom stanju puno je češća nego što mislimo. Istraživanje američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) pokazalo je da je čak 1 od 25 odraslih vozača u prošlom mjesecu zaspao za volanom. Prema američkoj zakladi AAA, u 21% smrtonosnih prometnih nesreća sudjelovao je pospani vozač. Drugim riječima, većina vozača koji zaspu za volanom mislili su da mogu izdržati – ali nisu.

DOBRI SAVJETI Evo kako izbjeći osjećaj tuge i umora nakon godišnjeg odmora
Evo kako izbjeći osjećaj tuge i umora nakon godišnjeg odmora

Umor značajno smanjuje našu sposobnost procjene situacije, koncentraciju, koordinaciju i sposobnost praćenja svoje okoline. Stručnjaci upozoravaju i na tzv. 'dug spavanja'. Ako deset dana zaredom spavate sat vremena manje nego što vam treba, vaše mentalne sposobnosti mogu biti jednako narušene kao da ste budni 24 sata bez prestanka. Neka istraživanja čak uspoređuju umornu vožnju s vožnjom pod utjecajem alkohola. Tvrde kako nas 24 sata bez sna oštećuje otprilike isto kao kad imate 0,10% alkohola u krvi.

Tired man feeling stressed in a car in the city. Transport, people, lifestyle concept.
Foto: 123RF

Posebno su opasni tzv. mikro–snovi, kratka “prazna” razdoblja od samo nekoliko sekundi u kojima vozač nije svjestan okoline. Kod brzine od 100 km/h, tih nekoliko sekundi može značiti razliku između života i smrti.

Najopasnije vrijeme za pospanost u vožnji su dva razdoblja dana: iznenađujuće često između 13 i 16 sati (u onom “popodnevnom padu energije”) te između 2 i 6 ujutro. Tijelo tada prirodno ulazi u fazu niže budnosti zbog cirkadijskog ritma, a nedostatak sna to dodatno pogoršava — čak i ako mislite da ste se dobro naspavali, u tom dijelu dana možete biti iznenađujuće pospani

SLUŠAJTE SVOJE TIJELO Stalno ste iscrpljeni ljeti? Evo što sve uzrokuje ljetni umor
Stalno ste iscrpljeni ljeti? Evo što sve uzrokuje ljetni umor

Kada biste se odmah trebali zaustaviti

Nikada ne biste trebali voziti pospani, čak ni ako mislite da se možete održati budnima. Stručnjaci upozoravaju da, osim umora, postoje i brojni rani znakovi da je vrijeme za zaustavljanje:

  • ne možete se sjetiti posljednjih nekoliko minuta vožnje
  • teško vam je fokusirati pogled
  • nehotice prelazite u drugi trak
  • glava vam 'pada', zijevate i trljate oči
NEOPREZNA VOŽNJA Nevjerojatna snimka iz Splita: 'Kamikaze jure na romobilima preko 70! Krivi su roditelji'
Nevjerojatna snimka iz Splita: 'Kamikaze jure na romobilima preko 70! Krivi su roditelji'
  • osjećate razdražljivost, nemir ili se vrpoljite
  • ne držite jednoliku brzinu, kasno kočite, slijedite aute preblizu
  • propuštate znakove i izlaze

Čak i ako mislite da nećete zaspati, ovi znakovi znače da vam je sposobnost vožnje oslabljena.

Što učiniti kada vas uhvati umor u vožnji

Ako osjetite pospanost dok vozite, najvažnije je da se zaustavite čim prije na sigurnom mjestu i odmorite, jer pojačavanje glazbe ili otvaranje prozora nije pravo rješenje, to su samo privremeni trikovi koji ne sprječavaju pad koncentracije. Najbolje je uzeti kratku pauzu i, kad je moguće, odrijemati oko dvadesetak minuta. Takav kratki san pomaže da se osvježite, bez ulaska u duboku fazu sna koja bi vas mogla učiniti još tromijima. Čak i ako ne možete zaspati, sama činjenica da ste zatvorili oči i nakratko prekinuli vožnju može pomoći vašem tijelu i mozgu da se resetiraju.

Truck diver feeling tired during the ride.
Foto: Mandic

Odmah nakon kratkog sna korisno je popiti šalicu kave ili neki drugi napitak s kofeinom, jer se njegov učinak počne osjećati nakon otprilike pola sata. Taj vremenski razmak između buđenja i nastavka puta dodatno vam omogućuje da se razbudite i izbjegnete tzv. zamagljenost nakon drijemeža. Lagano istezanje, nekoliko minuta hodanja ili prolazak kroz obližnju benzinsku postaju ili trgovinu također vam može podignuti energiju i ponovno potaknuti cirkulaciju, što zajedno s kratkim spavanjem daje najbolji učinak.

The girl behind the wheel of a car
Foto: 123RF

Ako unatoč svemu i dalje osjećate da ne možete sigurno nastaviti vožnju, bolje je prekinuti putovanje nego riskirati nesreću. U tom slučaju pametno je nazvati nekoga tko vas može odvesti, prespavati u motelu ili čak uzeti taksi. Iako takve opcije mogu djelovati skupo ili zahtjevno, one su daleko sigurnije i na kraju jeftinije od posljedica prometne nesreće. Dugoročno, važno je pobrinuti se da imate dovoljno kvalitetnog sna, planirati pauze svaka dva sata pri duljim vožnjama te izbjegavati sjedanje za volan ako ste budni više od 18 sati u kontinuitetu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo s kojim znakom Zodijaka vam je suđen najbolji seks
ZVIJEZDE I STRAST

Evo s kojim znakom Zodijaka vam je suđen najbolji seks

Iako je dobar seks povezan i s emocijama, na intuitivnoj bazi nekim je znakovima suđeno da iskuse veću strast. Provjerite s kime se poklapaju vaše zvijezde u krevetu
Radnici na kruzerima pred putnicima koriste 'tajni jezik' - evo nekih izraza i pojašnjenja
zanimljiva pojašnjenja

Radnici na kruzerima pred putnicima koriste 'tajni jezik' - evo nekih izraza i pojašnjenja

Ako želite uživati u svom krstarenju, budite ljubazni i poštujte posadu broda, jer nije lako zadržati široki osmijeh prema svima i truditi se da svi na broju uživaju, a oni upravo to mjesecima čine
Ovo su zanimljive činjenice o orgazmu koje niste znali: Nekad su vibratori liječili histeriju...
IZNENADIT ĆE VAS

Ovo su zanimljive činjenice o orgazmu koje niste znali: Nekad su vibratori liječili histeriju...

Orgazam se može doživjeti kroz razne vrste stimulacije, fizičke ili mentalne. Razumijevanje razlika između žena i muškaraca može poboljšati intimno iskustvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025