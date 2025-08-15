Nevjerojatna snimka iz Splita: 'Kamikaze jure na romobilima preko 70! Krivi su roditelji'

Građanin je snimio dvojicu romobilista kako jure po Ulici Domovinskog rata u Splitu. Snimku je objavila stranica Prometne zgode i nezgode na Facebooku. Ovo nije prvi slučaj ovako neoprezne vožnje po hrvatskim cestama. Policija je počela i oduzimati romobile čija snaga motora prelazi specifikacijama romobila.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Podsjetimo, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura - stoji na stranicama koprivničko-križevačke policije.

- Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat. Ponovno apeliramo na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise - dodaju iz policije.

Snimka je naljutila građane na Facebooku koji su kazali da ovakve vožnje treba kažnjavati.

- Imaš romobil? Registriraj ga, plati osiguranje, položi vozački ako ga nemaš. Upotrebljavaj svu opremu za sigurnu vožnju. Tek tada možeš izaći na kolnik i biti sudionik u prometu. Točka - stoji u jednom od komentara.

- Što se tiče romobila oni su isto sudionici u prometu kao i svi mi koji imamo auto. Jedino zakon za romobile ne vrijedi koji idu 25 kilometara po satu i više. Za njih ne postoji zakon oni voze kako i gdje žele - piše u drugom komentaru.

- Ja krivim roditelje - jedan je od komentara.