Obavijesti

News

Komentari 37
NEOPREZNA VOŽNJA

Nevjerojatna snimka iz Splita: 'Kamikaze jure na romobilima preko 70! Krivi su roditelji'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Nevjerojatna snimka iz Splita: 'Kamikaze jure na romobilima preko 70! Krivi su roditelji'
Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura

Građanin je snimio dvojicu romobilista kako jure po Ulici Domovinskog rata u Splitu. Snimku je objavila stranica Prometne zgode i nezgode na Facebooku. Ovo nije prvi slučaj ovako neoprezne vožnje po hrvatskim cestama. Policija je počela i oduzimati romobile čija snaga motora prelazi specifikacijama romobila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Opasna vožnja romobilima u Splitu 00:32
Opasna vožnja romobilima u Splitu | Video: Prometne zgode i nezgode/Facebook

- Podsjetimo, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, vozačima prijeti novčana kazna od 130 eura - stoji na stranicama koprivničko-križevačke policije.

OGLASILA SE I POLICIJA VIDEO Nevjerojatno! Romobilist jurio po Zagrebačkoj aveniji, radio je slalome između vozila
VIDEO Nevjerojatno! Romobilist jurio po Zagrebačkoj aveniji, radio je slalome između vozila

- Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat. Ponovno apeliramo na sve sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise - dodaju iz policije.

Snimka je naljutila građane na Facebooku koji su kazali da ovakve vožnje treba kažnjavati.

PROMO Sve popularniji e-bicikli i romobili: Kupujte pametno, s jamstvom i podrškom Rombike
Sve popularniji e-bicikli i romobili: Kupujte pametno, s jamstvom i podrškom Rombike

- Imaš romobil? Registriraj ga, plati osiguranje, položi vozački ako ga nemaš. Upotrebljavaj svu opremu za sigurnu vožnju. Tek tada možeš izaći na kolnik i biti sudionik u prometu. Točka - stoji u jednom od komentara.

- Što se tiče romobila oni su isto sudionici u prometu kao i svi mi koji imamo auto. Jedino zakon za romobile ne vrijedi koji idu 25 kilometara po satu i više. Za njih ne postoji zakon oni voze kako i gdje žele - piše u drugom komentaru.

- Ja krivim roditelje - jedan je od komentara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 37
Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...
TEMPERATURE NAGLO PALE

Snažno nevrijeme pogodilo dio Dalmacije: Vjetar lomio grane, udar munje izazvao požar...

Nevrijeme je donijelo nagli pad temperature, u Dubravi s 31 na 19, a u Cisti Velikoj čak s 32 na 17 stupnjeva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025