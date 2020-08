Može li se penis povećati? 8 je načina, ali nijedan nije bez boli

Sve veći broj muškaraca odlučuje se na produljenje penisa raznim injekcijama, umecima i pumpama, a stručnjaci upozoravaju na moguće opasnosti, kao i na to što djeluje bolje, a što tek neznatno povećava

<p>Je li moj penis dovoljno velik, odnosno kakav je u usporedbi s prosjekom - pitanje je koje si većina muškaraca barem jednom postavi. Iako je službeno prosječna duljina muškog uda prema analizi 17 različitih studija na preko 15 tisuća muškaraca u erekciji 13,2 cm, postoje brojni pripadnici jačeg spola koji bi voljeli imati koji centimetar više.</p><p>A tu nastupa estetska kirurgija te proizvođači raznih naprava za 'povećanje muškosti', piše <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a19540387/q-a-how-can-i-make-my-penis-thicker-safely/?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=socialflowFBMH">Men's Health</a> koji je analizirao može li se penis doista povećati te kako se to najčešće radi.</p><h2>1. Implantat za penis</h2><p>Kirurg sa sjedištem u Los Angelesu, dr. James Elist, tvrdi da je jedini kirurg na svijetu koji izvodi specifičnu operaciju koja može povećati duljinu i opseg penisa pomoću silikonskog implantata. Elist tvrdi da je prosječno povećao duljinu za 3 cm, a opseg za 5 cm. Kaže kako je napravio oko 1500 takvih operacija.</p><p>Nuspojava? Liječnici kažu da nakon ove operacije dojam može biti poput života sa stalnom poluerekcijom te doista zahtijeva navikavanje.</p><h2>2. Plastična operacija</h2><p>Neki kirurzi mogu produljiti veličinu muškog penisa rezanjem ligamenta, što će mu pomoći da se produlji. Naravno, to dolazi s ozbiljnim rizicima, poput ožiljaka, bolne erekcije, infekcije ili gubitka osjeta ili funkcije. Osim toga, zahvat košta više od 9000 dolara, a studije pokazuju da su pacijenti obično nezadovoljni ostvarenim povećanjem.</p><h2>3. Injekcije masnoće</h2><p>Ovim postupkom kirurzi liposukcijom vade masne stanice pacijenta i injektiraju je u penis. Rezultat je privremeno povećanje do 3 cm, no s vremenom dolazi do ponovnog smanjenja na originalnu veličinu. Uz to, kao i kod svakog kirurškog zahvata, još uvijek se radi o riziku. Primjerice 30-godišnji pacijent umro je nakon operacije povećanja penisa nakon što mu je mast ušla u pluća, zbog čega je doživio zastoj disanja.</p><h2>4. Injekcije plazme</h2><p>Relativno nova metoda, ovaj postupak uključuje odvajanje plazme bogate trombocitima i ubrizgavanje u penis, navodno potičući protok krvi kako bi penis djelovao veće. Uz to, ovaj postupak uključuje i mehaničko pumpanje nekoliko tjedana, koje rasteže suspenzijski ligament kako bi se povećala dužina i poboljšala cirkulacija.</p><h2>5. Vakuumske pumpe</h2><p> Redovito korištenje naprava na principu vučne sile tijekom šest mjeseci mogu penis u prosjeku produljiti za oko 2,03 cm u opuštenom stanju, i 1,70 cm u erekciji. Ali liječnici naglašavaju da se vakuumska pumpa ne smije koristiti dulje od 20 do 30 minuta na dan, jer bi s vremenom mogla oštetiti tkivo penisa.</p><h2>6. Prsten za povećanje</h2><p>Prsten za povećanje koji se postavlja na korijen penisa prvenstveno pomaže u održavanju erekcije, no što se tiče samog povećanja, ugledni talijanski urolozi, Marco Ordera i Paolo Gontero, navode kako su rezultati kontradiktorni pa je nemoguće dati ocjenu te metode.</p><h2>7. Vježbe </h2><p>Čvrsto uhvatite glavicu penisa. Obratite pozornost da ne presiječete cirkulaciju (ne bi trebali osjećati neugodu). Povucite i rastežite prema van s dovoljno snage, ali samo do granice boli. Ostavite ga u tom položaju 10 do 30 sekundi, a potom odmorite malo i ponovite. Ovo treba činiti svakodnevno od 5 do 10 minuta. Penis možete potezati i u stranu - prema trbuhu, bedrima, lijevo i desno na isti način, piše <a href="http://thestallionstyle.com/8-natural-penis-enlargement-exercises-you-have-to-try-right-now/">Stallion Style</a>.</p><h2>8. Depilacija</h2><p>Jedna od omiljenih 'neinvazivnih' metoda svakako je ona kozmetička - a svodi se na depilaciju. Naime, bez stidnih dlaka ud djeluje veće, što je brojnim muškarcima veći razlog za brijanje nego 'higijena'. Budimo realni, veličina je ista, ali dojam može biti drugačiji.</p><h2>Čemu povećanje?</h2><p>Istraživači ističu kako većina muškaraca koji traže tretman zapravo spadaju u prosjek što se tiče veličine njihova uda. Brojna istraživanja pokazuju kako većina žena smatra da je za seksualno zadovoljstvo važniji opseg tj. obujam ili debljina penisa, nego njegova dužina.</p><p>Psiholozi tvrde kako je do nerealnih očekivanja i želja muškaraca za većim penisom došlo zbog razvoja porno industrije, koja njima, kao i ženama, postavlja visoke standarde koje nemaju veze s prosječnim ljudskim izgledom i mjerama.</p>