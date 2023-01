'Ovih 6 znakova prevare nisam primijetila dok me muž varao, nemojte i vi biti tako naivni'

Sat vremena prije nego joj je suprug rekao da ne bi trebali više biti u braku ona je zgrabila njegov telefon, znatiželjna kome je pisao poruke cijelu noć. Ispričao joj je o dvije povremene seksualne partnerice koje je imao u proteklih šest mjeseci, ali njezin um je samo jurio unatrag kroz vrijeme kako bi izračunala točno vrijeme kada je započeo nevjeru.

- Počelo je prije dvije godine. Nakon što sam napravila pregled unatrag do prekretnice, shvatila sam da će varalica manipulirati situacijama i lagati kako bi prikrio tragove. U mom slučaju, s mojim već niskim samopoštovanjem, bila sam lak plijen da povjerujem njegovim lažima i preispitam svoje instinkte - kaže američka životna trenerica i autorica Patty Blue Hayes.

Foto: Dreamstime

Pripazite na ovih šest znakova varanja, koje je lako propustiti:

1. Počeo je ulagati puno više truda u poboljšanje izgleda

Lijepo je da se muškarac dotjeruje, ali kada se počne brijati i podrezivati više nego što je to činio u prošlosti, to je za preispitivanje.

- Moj bivši me čak natjerao da mu obrijem i podrežem stražnji dio vrata i leđa, a nisam ni znala da sam ga njegovala za njegove seksualne partnerice - kaže Hayes.

Naravno, fizička kondicija je zdrava, ali kada postane opsesivna i on nastavi pokazivati svoje trbušne mišiće i bicepse, shvatite to kao znak upozorenja.

- Došlo je do točke u kojoj bi moj suprug radije vježbao i došao u 22 sata nego večerao sa mnom kod kuće. Odupirao se mojim zahtjevima i rekao mi da ne razumijem... Htjela sam biti supruga koja podržava, pa sam odustala od svoje potrebe za kvalitetnim vremenom s njim - priča ona.

2. Počeo je više izlaziti, ali više nije htio da idem s njim

Ako je vani nekoliko večeri tjedno na sastancima s klijentima, dobavljačima, agencijama i kolegama iz svog odjela ili tima..., ako ste isključeni iz društvenih okupljanja, a zatim ste saznali da su im prisustvovali drugi supružnici - ovo je prilično dobar pokazatelj i znak varanja.

- Suprug mi je rekao da me ne želi na poslovnim zabavama jer se u mojoj blizini osjeća sputanim i odgovornim za mene. U prošlosti nije bilo tako. Važno je tražiti promjene u onome što je bila norma. U zadnje dvije godine mog braka nisam imala samopoštovanja pa sam tolerirala njegovo ponašanje i vjerovala njegovim lažima - ispričala je.

Poštedite sebe mučenja. Zauzmite se za sebe, počevši od sada, savjetuje.

Foto: Dreamstime

3. Počeo je imati ispade bijesa

Ako pokazuje ljutnju i znakove ponašanja koje nikada prije nije imao, to bi mogla biti njegova krivnja. Možda osjeća krivnju zbog prevare, ali ne može reći istinu pa ga njegov nesvjesni mehanizam zaštite tjera da vas okrivljuje za svoje ispade.

- Jedan od prvih znakova varanja koji sam dobila bio je kad mi je rekao da izazivam ljutnju u njemu ostavljajući dasku za glačanje podignutu nakon što sam mu izglačala košulje. Rekao je da sam ga namjerno pokušavala razbjesniti jer je mislio da mu zamjeram peglanje. Voljela sam peglati. Išli smo na savjetovanje. Sjedeći na terapeutovom kauču, obgrlio me rukom i rekao joj da mu se ne divim, ne poštujem ga, ne razumijem i ne slušam ga. I ne održavam kuću dovoljno čistom... - kaže Hayes.

Nemojte tolerirati neraspoloženo, krivnjom potaknuto ponašanje i optužbe. On je zadužen za vlastite emocije, ali um koji se osjeća krivim će se koprcati oko svega kako bi izbjegao reći istinu. Za svoju će ljutnju kriviti nešto što ste učinili ili rekli ili neku situaciju na poslu.

Ako je postao kritičniji prema vama, prema vašem izboru odjeće, kamo želite ići na večeru ili zvuku vašeg zvona, čak i ako je godinama isti, to bi trebalo nagovijestiti njegov unutarnji nemir.

- Nemojte to shvatiti osobno kao ja - savjetuje ona. Počevši od danas, stvorite si zdrave granice i shvatite da drugima pokazujemo kako se ponašati prema nama onim što ćemo prihvatiti od njih.

4. Imao je nove poteze u spavaćoj sobi

- 'Gdje si to naučio' su bile moje točne riječi nakon što je učinio nešto malo drugačije tijekom seksa. Osim ako ste oboje otkrili neku novu tehniku ili položaj, a on učini nešto novo što nikad prije nije radio, znak je za uzbunu. Također me je zamolio da potpuno obrijem sve svoje dlake. Stalno sam ga pitala zašto želi da to učinim, ali sada znam zašto... - iskreno će Hayes, priznajući i kako joj je drago da to nikad nije učinila.

Foto: Dreamstime

5. Počeo je piti, pušiti i izbjegavati me

Osim drugih žena moguće je da je stekao neke loše navike, jer taj problem krivnje može procuriti u samodestruktivne navike. U posljednje dvije godine, njezin bivši i ona su pretjerano konzumirali alkohol, što je potaknulo njegov bijes i ublažilo njezinu bol.

Nije dobra kombinacija, jer je dovela do svađa, optužbi i mamurluka.

- Vjerujem da je njegova pretjerana konzumacija proizašla iz njegove krivnje, ili njegove duboke želje da me ostavi i njegove nesposobnosti da mi to kaže. Budite oprezni ako primijetite da su počeli pušiti, piti, kockati, pa čak i trošiti. Opet, pazite na promjenu normalne aktivnosti - upozorava.

Čini se kao da jednostavno ne želi provoditi vrijeme s vama, previše je zauzet poslom da bi došao kući jesti, treba mu vrijeme s dečkima tijekom vikenda, velika je utakmica u tijeku i jednostavno je ne može propustiti ili je preumoran za razgovor i mora se opustiti sam...

- Napokon sam se počela pitati zašto je ostao sa mnom kada mi je većina njegovih postupaka govorila da ne želi provoditi vrijeme sa mnom. Na početku našeg braka želio je sjediti sa mnom za stolom i izražavao mi zahvalnost što sam kuhala i brinula se o kući. Obratite pozornost na njegova djela, a ne na riječi i prazna obećanja - napominje.

Foto: Dreamstime

6. Iznenada je telefonsku lozinku učinio tajnom

- Nakon što sam zgrabila telefon iz suprugove ruke te večeri u baru, odbio je unijeti svoju lozinku. Srce mi je tuklo. Godinama prije nikada nije bio tajnovit u vezi s lozinkama na svom telefonu, e-pošti i Facebooku. Otvoreno smo dijelili te stvari - kaže ona.

Ako je promijenio svoj protokol i lozinke, možda bi bilo vrijedno bolje pogledati, pogotovo ako radi bilo koje druge spomenute stvari.

Promatrajte i pazite na razlike u njegovom ponašanju u odnosu na ono što je bilo uobičajeno. Što je najvažnije, vjerujte svojoj intuiciji, donosi YourTango.

