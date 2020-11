Možete dobiti što god poželite uz nekoliko dobrih psiho taktika

Dobiti od života ono što želite često zvuči teže nego što u stvarnosti je i nipošto nije nemoguće, tvrdi stručnjakinja za neverbalnu komunikaciju i govor tijela Judi James

<p>Vjerovali ili ne, dobiti ono što želiš u životu zapravo je prilično lako - i za to ne trebaš imati puno novca. Prema stručnjakinji za govor tijela Judi James, postizanje vaših životnih ciljeva sastoji se od dvije ključne discipline - kako razmišljate i kako se ponašate. </p><p>Judi pruža i brzi vodič za uspjeh koji pokriva oba ova važna područja, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13273819/ten-ways-anything-want-more-money-dream-job/">The Sun</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Važnost govora tijela</strong></p><h2>1. Znajte svoje ciljeve i tko ste</h2><p>Snovi su nejasni, ali ciljevi bi trebali biti konkretni i dostižni, kaže Judi, a što precizniji i detaljniji možete biti to je lakše za početak izrade planova.</p><p>Također predlaže određivanje roka za sve, što često olakšava postizanje snova.</p><p>Što se tiče razumijevanja sebe, Judi kaže da znate svoju osobnu karizmu, jer to je ono što ljude 'prodaje i uvjerava'.</p><p>- Budite svjesni vlastitih pozitivnih osobina i vježbajte ih opisivati ​​u ogledalu u punom rasponu - kaže ona.</p><h2>2. Usredotočite se na praznine, a ne na prepreke i ne bojte se neuspjeha</h2><p>Iako je lako naglasiti razloge zašto nećete dobiti ono što želite, razradite kako možete i mislite pozitivno - jedini pravi neuspjeh je kad odustanete bez pokušaja.</p><p>Judi također kaže da treba biti samouvjeren, ali ne arogantan jer povjerenje prodaje, ali arogancija je odbija.</p><p>U redu je ako na intervjuu ili sastanku izgledate ili zvučite pomalo nervozno, jer to može pokazati koliko ozbiljno to shvaćate.</p><p>Judi objašnjava: 'Ako se bavite poslom, napredovanjem ili povećanjem plaće, naoružajte se svim blagodatima i upotrijebite dokaze o svojim talentima ili vještinama, a ne samo vlastitim mišljenjima.'</p><h2>3. Prvo prodajte sebi i nadahnite, ali nemojte forsirati</h2><p>Pokušaj prodati sebe ili svoje vještine i talente nekome drugome kad ni sami niste uvjereni u njih, neće uspjeti, prema Judi.</p><p>Kad imate pozitivnu, realnu predodžbu o svojim snagama, vaše će se samopouzdanje odraziti u govoru tijela. Pokušaj nagovoriti nekoga drugog na nešto za što niste sigurni u sebe uvijek je rizično.</p><p>Uz to, Judi objašnjava da inspirativna prodaja tjera ljude da požele kupiti vaše ideje, ali forsiranje će ih natjerati da se odmaknu.</p><h2>4. Vizualizirajte svoj uspjeh</h2><p>Poput glumca koji izlazi na pozornicu, bit ćete samaouvjereniji u nastupu ako ste prije toga vježbali, kaže Judi.</p><p>- Zatvorite oči i vizualizirajte kako vaš sastanak ili razgovor dobro prolaze, s uspješnim ishodom - objasnila je.</p><p>Što više u mislima uvježbate svoj samouvjereni pristup, to ćete lakše tako i izgledati tijekom sastanka ili razgovora.</p><h2>5. Ostavite dojam</h2><p>Ako se sastajete licem u lice na spoju ili intervjuu, napravite sjajan ulaz i prvi dojam. Iako bi rukovanje trebali izbjeći zahvaljujući Covid-19, postoje i drugi načini načini za to.</p><p>Ispravite se do pune visine, gurnite ramena unatrag i dolje kako biste prekinuli bilo kakvu napetost mišića i zamislite da pozdravljate prijatelja tako da se mišići vašeg lica opuste - što rezultira osmijehom istinskog izgleda.</p><p>- Ljudi nas ocijene u prvih nekoliko sekundi, a čak i kad pogriješe, to može stvoriti pristranost, gdje se drže svojih pretpostavki s ili bez dokaza - kaže ona.</p><p>Štoviše, Judi kaže da biste uvijek trebali koristiti signal za povezivanje kako biste stvorili kontakt očima s osmijehom.</p><h2>6. U videu kao profesionalac</h2><p>Ove godine zabilježen je procvat Zoom sastanaka, pa ako je to slučaj kod vas, primjenjivat će se isto pravilo o prvim dojmovima.</p><p>Neki savjeti uključuju podizanje prijenosnog računala ili tableta na knjige, tako da ne zavirujete u njih, i provjerite jeste li lijepo uokvireni, a ne samo da imate vrh glave na ekranu.</p><p>Također kaže da izvor svjetlosti treba imati ispred sebe, a ne iza nje, ali izbjegavajte očite filtere koji čine da izgledate poput lika iz crtića, a ne kao pravi čovjek.</p><h2>7. Opustite usta i dišite</h2><p>Prije nego što počnete govoriti, pritisnite vrh jezika u krov usana, objašnjava Judy. To opušta mišiće čeljusti i pomaže u izbjegavanju zategnute gornje usne koju možete dobiti kad ste nervozni.</p><p>Uz to, duboko disanje može izazvati napetost mišića, ali nježno disanje opustit će vaše tijelo i vaš glas.</p><p>- Puhanje daha na vrhove prstiju može poboljšati osjećaj opuštenosti - dodaje ona.</p><h2>8. Koristite asertivni govor tijela</h2><p>Judi sugerira da izbjegavajte negativnu sliku tijela, tako da sjedite pogrbljeno i prekriženih nogu i ruku - ali križanje samo nogu je u redu.</p><p>Umjesto toga, postavite laktove na ruke stolice kako biste stvorili suptilnu igru ​​koja će projicirati samopouzdanje i izbjeći petljanje rukama.</p><h2>9. Upotrijebite geste snage</h2><p>Baš kao i upotreba asertivnog govora tijela, i geste snage mogu vam izvrsno koristiti. Judi kaže da će vam otvorene, opuštene kretnje ruku dodati dojam samopouzdanja, ali ne ako mašete njima u zraku.</p><p>Ona preporučuje zadržavanje ruku do visine ramena i koristite ih za naglašavanje stvari dok razgovarate.</p><h2>10. Slušajte i zrcalite </h2><p>Ljude uvijek više uvjere oni koji su prvo poslušali njihove stavove, objašnjava Judi. Upotrijebite kontakt očima za pokazivanje aktivnog slušanja i klimanje glavom kako biste registrirali razumijevanje - plus mali nagib glave pokazuje interes.</p><p>Uz to, imitiranje sličnog govora tijela sugerira razmišljanje istomišljenika, pa se tako možete međusobno povezati suptilnim zrcaljenjem govora tijela. Ali nikada nemojte zrcaliti nikakve signale visokog statusa tijekom sastanka sa šefom, objašnjava Judi, i ne podudarajte se s njihovim tonom i energijom.</p>