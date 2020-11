Stvari koje svi trebaju napraviti prije 30. godine: Živjeti sami, tražiti povišicu, razmaziti se...

<p>Uskoro ćete napuniti 30 godina? Onda vjerojatno imate neke želje koje ste planirali ispuniti prije nego što navršite tu zlatnu brojku. No prije svega, postoje neke stvari koje svakako morate iskusiti prije 30-te, a nalaze se na popisu koji slijedi u nastavku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zdrave i ukusne namirnice koje štite od virusa</p><h2>1. Živjeti sami</h2><p>Zbog kušnji i nevolja koje se događaju kada živite s mamom i tatom, vjerojatno mislite da ste vidjeli sve. Međutim, ako još uvijek nemate svoj stan, čak i privremeno, možda je vrijeme da se u tome iskušate. Vraćanje doma u prazan stan ili kuću možda zvuči pomalo tužno, ali ne mora biti. Vrijeme za sebe i osobni prostor mogli bi biti upravo ono što vam treba da biste shvatili tko ste zapravo kad nitko drugi ne gleda.</p><h2>2. Krenite sami na putovanje</h2><p>Odbacite sve standarde i odlučite se za solo avanturu. Imati potpunu kontrolu nad tim kamo idete, što želite vidjeti i što radite istovremeno je i prosvjetljujuće i oslobađajuće.</p><h2>3. Prihvatite sebe</h2><p>Samoprihvaćanje nije lako. Mnogi ljudi će provesti cijeli život pokušavajući to postići, a neki to, nažalost, nikada neće uspjeti.</p><p>- Naše društvo vrši veliki pritisak na nas da budemo uspješni i da se neprestano uspoređujemo s drugima; a to uzrokuje veliku tugu i tjeskobu - rekao je dr. <strong>Mark Williamson</strong>, direktor dobrotvorne organizacije Action for Happiness, u nedavnom izvješću. Prihvatiti sebe onakvim kakvi jeste i oprostiti si na svojim greškama plemeniti je cilj za kojim bismo svi trebali posegnuti.</p><h2>4. Sprijateljite se s roditeljima</h2><p>Dok odrastamo, naši roditelji prelaze iz junaka našeg djetinjstva u autoritativne figure iz naših tinejdžerskih dana. U dvadesetima, međutim, počinjemo shvaćati da su i oni ljudi. Oni više nisu donositelji pravila; oni su ljudi s borbama i osjećajima. Upoznavanje s njima kao s prijateljima jedno je od najugodnijih iskustava koje ćete ikada doživjeti.</p><h2>5. Organizirajte večeru za odrasle</h2><p>Iako planiranje jelovnika, kupnja sastojaka i kuhanje ukusnog obroka za četiri ili više osoba možda zvuči naporno, ali vrijedi se potruditi. Organiziranje zabave za svoje prijatelje ili voljene osobe izvrstan je način da pokažete koliko vam je stalo.</p><h2>6. Tražite povišicu na poslu</h2><p>Jeste li se mučili na poslu, a niste dobili zasluženo priznanje? Niste jedini. Mnogi od nas smatraju da je traženje povišice jedan od najtežih izazova na radnom mjestu s kojim će se ikad suočiti. Prebolite to. Važno je tražiti ono što zaslužujemo. A i što je najgore što se može dogoditi?</p><h2>7. Dajte otkaz</h2><p>Ostati na poslu kojeg mrzite je pogreška. Ne trebate biti genij da biste to razumjeli, a opet toliko ljudi to čini. No, prije 30. godine života vjerojatno nemate čitavu hrpu obveza ili ograničenja, pa nema boljeg vremena za to.</p><h2>8. Prestanite se brinuti za to što ljudi misle</h2><p>Kad vam je previše stalo do toga što ljudi misle, to vas sputava na više načina nego što očekujete i na kraju živite svoj život pod uvjetima drugih ljudi. To nije u redu. Usredotočite se na sebe i ono što želite, a ne na to što drugi ljudi misle o vama. Iako je to možda lakše reći nego učiniti, to je nešto na što biste trebali ciljati svaki dan.</p><h2>9. Meditirajte</h2><p>Postoji razlog zašto je umijeće meditacije danas toliko popularno. Istraživanje ne samo da sugerira da meditacija može ublažiti depresiju u kombinaciji s vježbanjem, već vam pruža i prostor za vaš um koji vam treba. Odvajanje vremena za opuštanje svakog dana učinit će vas mirnijim i uravnoteženijim u svim područjima vašeg života.</p><h2>10. Naučite novu vještinu</h2><p>Tijekom svog života moramo naučiti čitav niz stvari. Puno toga morate naučiti u srednjoj školi, na fakultetu i na radnom mjestu. Ali, zapitajte se, kad ste zadnji put naučili nešto novo iz čiste radoznalosti? Bilo da se radi o učenju sviranja klavira ili novom jeziku, sada je vrijeme da to pokušate.</p><h2>11. Idite kod psihologa</h2><p>Ne morate biti duboko očajni da biste rezervirali termin. Terapija može biti prevencija jednako koliko i lijek. Imati stručnjaka s kojim ćete razgovarati kada su vam potrebne smjernice ili podrška može bi biti upravo ono što vam treba. Odluka za savjetovanje s psihologom ili terapeutom oblik je brige i ljubavi prema sebi.</p><h2>12. Naučite kako se nositi s tugom</h2><p>Život nije jedno beskrajno razdoblje čistog blaženstva; postoje trenuci kad se svi osjećamo tužno. Umjesto da se borite protiv ove emocije, možda bi bilo bolje dopustiti si da je istinski osjetite. Istraživači iz Američkog psihološkog udruženja nedavno su sugerirali da bi ključ sreće moglo biti dopuštanje da iskusite svoje istinske emocije, bilo da se radi o tuzi, bijesu ili krivnji.</p><h2>13. Razmazite se i poklonite si nešto</h2><p>Kada ste posljednji put učinili nešto samo za sebe? Većinu vremena, kad kupujemo poklone, oni su namijenjeni drugim ljudima; prijateljima, obitelji i tako dalje. Kupnja nečega uistinu posebnog za sebe može se učiniti pomalo nestašnim, ali upravo zato biste to trebali češće činiti.</p><h2>14. Nađi prijatelje iz teretane</h2><p>Možda već imate svoju rutinu vježbanja, ali kako stvari možete podići na višu razinu? Istraživanje je pokazalo da se aktivnim druženjem s prijateljima poboljšava kvaliteta života, a istovremeno to pomaže smanjiti razinu stresa. Pronaći prijatelje iz teretane do 30. godine života pomoći će vam da vježbanje stavite u središte svog društvenog života.</p><h2>15. Naučite biti sebični</h2><p>Mnogi ljudi imaju dojam da je biti sebičan u suštini loša stvar. Ne mora biti. Ponekad se isplati biti malo sebičan ili raditi nešto pod svojim uvjetima. Ako ste tip osobe koja je uvijek ugađala ljudima, morate to prestati. 